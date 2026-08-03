Το νέο Spider-Man έκανε 927 εκατ. δολάρια σε ένα Σαββατοκύριακο

Το Spider-Man: Brand New Day έκανε 927 εκατ. δολάρια στο πρώτο του Σαββατοκύριακο, σημειώνοντας το δεύτερο μεγαλύτερο άνοιγμα όλων των εποχών στα παγκόσμια ταμεία.

Η νέα ταινία με τον Τομ Χόλαντ στον ρόλο του Spider-Man συγκέντρωσε 355 εκατ. δολάρια στις ΗΠΑ και τον Καναδά, μόλις 2 εκατ. λιγότερα από το ρεκόρ του Avengers: Endgame, που είχε ανοίξει το 2019 με 357 εκατ. δολάρια, χωρίς προσαρμογή στον πληθωρισμό.

Διεθνώς, το Brand New Day πρόσθεσε άλλα 572 εκατ. δολάρια, με την Κίνα να οδηγεί τις αγορές εκτός ΗΠΑ με 121 εκατ. δολάρια. Το συνολικό παγκόσμιο άνοιγμα έφτασε έτσι τα 927 εκατ. δολάρια, πίσω μόνο από το Avengers: Endgame.

Για τη Sony και τη Marvel, το αποτέλεσμα είναι επίδειξη ισχύος σε μια περίοδο όπου η κόπωση γύρω από τις υπερηρωικές ταινίες συζητιέται εδώ και καιρό. Στον κατάλογο των ταινιών της Marvel βρίσκονται πλέον τα τέσσερα μεγαλύτερα παγκόσμια ανοίγματα όλων των εποχών: Avengers: Endgame, Spider-Man: Brand New Day, Avengers: Infinity War και Spider-Man: No Way Home.

Η επιτυχία της ταινίας έχει και ένα ενδιαφέρον δεύτερο επίπεδο. Λίγες ημέρες πριν από την έξοδό της, μια διαρροή υψηλής ποιότητας από το Spider-Man: Brand New Day είχε κυκλοφορήσει στο X και είχε φτάσει σε εκατομμύρια προβολές πριν κατέβει. Αυτό που έμοιαζε με πρόβλημα πειρατείας λειτούργησε τελικά σαν ακόμη ένα κομμάτι της ανεπίσημης μηχανής προώθησης: θαυμαστές, πλατφόρμες, διαρροές και ταμεία κινήθηκαν σχεδόν στο ίδιο κύμα.

Η ταινία, τέταρτη εμφάνιση του Τομ Χόλαντ ως Spider-Man, βρίσκει τον Πίτερ Πάρκερ σε έναν κόσμο που έχει ξεχάσει ότι είναι ο άνθρωπος πίσω από τη μάσκα. Στο πλευρό του επιστρέφει η Ζεντέγια ως MJ, ενώ η ιστορία πατά περισσότερο στην απομόνωση, τη φιλία και την ανάγκη για ανθρώπινη σύνδεση παρά μόνο στο θέαμα.

Το αποτέλεσμα έρχεται σε ένα ήδη δυνατό καλοκαίρι για τις αίθουσες, μετά την εμπορική πορεία της Οδύσσειας και του Toy Story 5. Με βάση τα στοιχεία της αγοράς, ο συνδυασμός του Spider-Man με την Οδύσσεια δημιούργησε και το μεγαλύτερο συνολικό εισπρακτικό Σαββατοκύριακο στην ιστορία των αμερικανικών αιθουσών.

Πίσω από τα ρεκόρ, όμως, υπάρχει και η απλή διαπίστωση ότι ο Spider-Man παραμένει ένας από τους ελάχιστους χαρακτήρες που μπορούν ακόμη να μετατρέψουν μια κυκλοφορία σε παγκόσμιο γεγονός. Σε μια εποχή όπου κάθε μεγάλο franchise μοιάζει να παλεύει με την κόπωση του ίδιου του κοινού του, το Brand New Day άνοιξε σαν να μην είχε περάσει τίποτα.

Με στοιχεία από Guardian, Reuters