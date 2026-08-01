Το νέο Spider-Man διέρρευσε στο X και εκατομμύρια το είδαν πριν κατέβει

Το νέο Spider-Man βγήκε στις αίθουσες και σχεδόν αμέσως απέκτησε μια δεύτερη, παράνομη πρεμιέρα στο X.

Πειρατικό αντίγραφο του Spider-Man: Brand New Day, σε υψηλή ποιότητα, κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα το πρωί της Πέμπτης και συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές πριν αποσυρθεί. Το βίντεο ανέβηκε στις 6:05 π.μ. ώρα Ειρηνικού και, μέχρι να κατέβει περίπου εννέα ώρες αργότερα, είχε φτάσει τα 5,9 εκατ. προβολές, περισσότερα από 143.000 likes και περίπου 10.000 αναδημοσιεύσεις.

Δεν έμεινε μόνο εκεί. Το αναπαρήγαγαν και άλλοι λογαριασμοί, με τα περισσότερα αντίγραφα να αποσύρονται γρήγορα. Η Sony Pictures δεν είχε σχολιάσει δημόσια τη διαρροή.

Το περιστατικό δεν έχει ενδιαφέρον μόνο επειδή αφορά μια ταινία της Marvel. Έχει ενδιαφέρον επειδή δείχνει το νέο, χαοτικό καθεστώς γύρω από τα μεγάλα κινηματογραφικά γεγονότα. Το στούντιο χτίζει καμπάνιες, τρέιλερ, εμπάργκο, πρεμιέρες και μετρημένες αποκαλύψεις. Το κοινό των φαν, όμως, ζει ήδη μέσα σε μια άλλη κυκλοφορία: αποσπάσματα, spoilers, πειρατικά αρχεία, αναρτήσεις-αντίγραφα, στιγμιότυπα, αντιδράσεις σε πραγματικό χρόνο.

Στην περίπτωση του Spider-Man, αυτή η σύγκρουση μοιάζει ακόμη πιο έντονη. Το Brand New Day είναι η νέα μεγάλη εμφάνιση του Τομ Χόλαντ ως Πίτερ Πάρκερ / Spider-Man, με τη Ζεντέγια, τη Σάντι Σινκ, τον Τζέικομπ Μπάταλον, τον Τζον Μπέρνθαλ και τον Μαρκ Ράφαλο στο καστ. Είναι από εκείνες τις ταινίες που δεν προβάλλονται απλώς· προηγούνται από μήνες προσμονής, θεωριών και μικρών ψηφιακών εκρήξεων.

Η διαρροή στο X λειτούργησε σαν η παράνομη, σκοτεινή εκδοχή αυτής της καμπάνιας. Δεν αντικατέστησε το επίσημο γεγονός, αλλά το μόλυνε και ταυτόχρονα το μεγάλωσε. Εκατομμύρια άνθρωποι είδαν ή έμαθαν ότι «κάτι» κυκλοφορεί, πριν προλάβει η πλατφόρμα να το κατεβάσει. Για λίγες ώρες, το κέντρο της συζήτησης δεν ήταν η ταινία όπως τη σχεδίασε η Marvel, αλλά η ταινία ως διαρροή.

Δεν είναι το πρώτο τέτοιο περιστατικό των τελευταίων ημερών. Λίγο νωρίτερα, πειρατικό αντίγραφο της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν, επίσης σε υψηλή ποιότητα, είχε κυκλοφορήσει στο X και είχε συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές μέσα σε λίγες ώρες πριν αποσυρθεί. Ο λογαριασμός που το είχε ανεβάσει ανεστάλη, ενώ η Universal ενεργοποίησε διαδικασίες αφαίρεσης και προειδοποίησε ότι θα κινηθεί για την προστασία της πνευματικής της ιδιοκτησίας.

Το ερώτημα είναι αν τέτοιες διαδικασίες προλαβαίνουν ακόμη την ταχύτητα της πλατφόρμας. Τα μεγάλα στούντιο μπορούν να στείλουν ειδοποιήσεις για παραβίαση δικαιωμάτων, να ζητήσουν αφαιρέσεις, να κυνηγήσουν λογαριασμούς. Αλλά σε μια πλατφόρμα όπου το αντίγραφο εμφανίζεται ξανά πριν προλάβει να εξαφανιστεί το προηγούμενο, ο έλεγχος μοιάζει όλο και πιο προσωρινός.

Το παράδοξο είναι ότι η διαρροή δεν φαίνεται να φρενάρει την εμπορική δυναμική της ταινίας. Αντίθετα, το Brand New Day ξεκίνησε με εντυπωσιακή ορμή στις πρώτες προβολές, δείχνοντας ότι το ενδιαφέρον του κοινού παραμένει τεράστιο. Η πειρατεία δεν ακύρωσε το γεγονός. Το έκανε πιο θορυβώδες.

Και αυτό ίσως είναι το πιο χαρακτηριστικό σημείο της ιστορίας. Το νέο Spider-Man δεν ζει πια μόνο στην αίθουσα, ούτε μόνο στο τρέιλερ, ούτε μόνο στο κόκκινο χαλί. Ζει ταυτόχρονα στο επίσημο υλικό, στα παράνομα αποσπάσματα, στις αντιδράσεις, στα νήματα, στα spoilers και στις αφαιρέσεις. Το κοινό δεν περιμένει απλώς να δει την ταινία. Παρακολουθεί την ίδια την κυκλοφορία της σαν μάχη ανάμεσα στο στούντιο, την πλατφόρμα και τους φαν.

Με στοιχεία από Variety