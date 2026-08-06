Το νέο Spider-Man αποδεικνύει ότι η Gen Z δεν σκότωσε το σινεμά

Το παλιό επιχείρημα ότι η Gen Z δεν πηγαίνει πια σινεμά μόλις δέχτηκε ένα πολύ ακριβό χτύπημα από τον Spider-Man.

Το Spider-Man: Brand New Day, η νέα ταινία με τον Τομ Χόλαντ στον ρόλο του Πίτερ Πάρκερ και τη Ζεντάγια ως MJ, έχει ήδη ξεπεράσει το 1 δισ. δολάρια στο παγκόσμιο box office. Πίσω από τον εντυπωσιακό αριθμό, όμως, υπάρχει ένα ακόμη πιο ενδιαφέρον στοιχείο: το 36% των εισιτηρίων του πρώτου Σαββατοκύριακου προήλθε από θεατές ηλικίας 18 έως 24 ετών.

Για χρόνια, ένα από τα πιο βολικά επιχειρήματα της κινηματογραφικής βιομηχανίας ήταν ότι οι νεότεροι θεατές έχουν χάσει το ενδιαφέρον τους για την αίθουσα. Πλατφόρμες, κινητά, μικρότερη διάρκεια προσοχής, λιγότερο διαθέσιμο εισόδημα, πανδημία: όλα μπήκαν στο ίδιο πακέτο για να εξηγήσουν γιατί οι νέοι δεν πηγαίνουν πια σινεμά.Μόνο που τα πρόσφατα νούμερα δείχνουν κάτι πιο σύνθετο. Η Gen Z δεν μοιάζει να έχει εγκαταλείψει το σινεμά. Μοιάζει να επιλέγει πιο αυστηρά τι αξίζει να γίνει έξοδος, εισιτήριο, παρέα, γεγονός.

Το νέο Spider-Man δεν είναι το μόνο παράδειγμα. Το Backrooms, η ταινία τρόμου που βασίζεται σε μια διαδικτυακή μυθολογία οικεία σε νεότερα κοινά, έχει φτάσει σχεδόν τα 400 εκατ. δολάρια, με τα στοιχεία του πρώτου Σαββατοκύριακου να δείχνουν ότι περίπου το 85% του κοινού ήταν κάτω των 35 ετών. Το Obsession, γυρισμένο με προϋπολογισμό μόλις 750.000 δολαρίων, έχει ξεπεράσει τα 470 εκατ. δολάρια, με το 75% του αρχικού κοινού του να είναι ηλικίας 18 έως 25 ετών.

Το Obsession, μια ταινία τρόμου με προϋπολογισμό μόλις 750.000 δολάρια, έγινε ένα από τα πιο εντυπωσιακά νεανικά box office φαινόμενα της χρονιάς.

Το κοινό μοτίβο δεν είναι απλώς η ηλικία των θεατών. Είναι ότι αρκετές από αυτές τις επιτυχίες μοιάζουν φτιαγμένες μέσα από πολιτισμικές διαδρομές που η Gen Z αναγνωρίζει. Το Backrooms σκηνοθετήθηκε από τον 21χρονο Κέιν Πάρσονς, πρώην YouTuber και τον νεότερο δημιουργό που έχει φτάσει στο νούμερο 1 του αμερικανικού box office. Το Obsession σκηνοθέτησε ο 26χρονος Κάρι Μπάρκερ, επίσης δημιουργός με καταγωγή από την ψηφιακή κουλτούρα.

Με άλλα λόγια, δεν πρόκειται μόνο για θεατές που επιστρέφουν στην αίθουσα. Πρόκειται για δημιουργούς, σταρ και ιστορίες που κινούνται πιο κοντά στα δικά τους πολιτισμικά περιβάλλοντα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η επιτυχία του Spider-Man: Brand New Day δεν οφείλεται μόνο στη δύναμη της Marvel. Ο Τομ Χόλαντ και η Ζεντάγια έχουν εξελιχθεί σε δύο από τα πιο ισχυρά ονόματα για νεότερα κοινά, ενώ η ταινία λειτουργεί ως καθαρό κινηματογραφικό γεγονός: κάτι που δεν εξαντλείται εύκολα στις πλατφόρμες ή στο σπίτι.

Η ίδια τάση φαίνεται και έξω από τα υπερηρωικά franchises. Το The Drama, με τη Ζεντάγια και τον Ρόμπερτ Πάτινσον, έχει ήδη επιστρέψει σχεδόν πέντε φορές τον προϋπολογισμό του, με το 80% του κοινού του κάτω των 35 ετών και το 30% μεταξύ 18 και 24.

Το Backrooms, βασισμένο σε διαδικτυακή μυθολογία οικεία στη γενιά Ζ, έδειξε πως οι νεότεροι θεατές επιστρέφουν στην αίθουσα όταν αναγνωρίζουν τον κόσμο της ταινίας.

Το συμπέρασμα είναι λιγότερο καταστροφικό και περισσότερο άβολο για τη βιομηχανία. Οι νέοι δεν αρνούνται την αίθουσα από ιδεολογία. Αρνούνται τη συνήθεια, την αδράνεια και τις ταινίες που δεν τους μιλούν. Όταν ένα φιλμ γίνεται πραγματικό γεγονός, πηγαίνουν.

Το ερώτημα, λοιπόν, δεν είναι αν η Gen Z σκότωσε το σινεμά. Είναι αν το Χόλιγουντ μπορεί ακόμη να καταλάβει ποιες ταινίες μιλούν πραγματικά στη νέα γενιά.

Με στοιχεία από The Independent.