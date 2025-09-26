Νέο single με τον Όζι Όσμπορν, δύο μήνες μετά τον θάνατό του

Νέο single του Όζι Όσμπορν κυκλοφόρησε πριν μερικές ώρες και πρόκειται για μια συνεργασία με εμβληματικές προσωπικότητες της metal.

Την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, οι Judas Priest κυκλοφόρησαν μια διασκευή του «War Pigs» με φωνητικά από τον «Πρίγκιπα του Σκότους» για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Σύμφωνα με ένα δελτίο τύπου, οι Judas Priest πρότειναν να μετατρέψουν το «War Pigs» σε single με φιλανθρωπικό σκοπό και έπεισαν τον Όζι και τη Σάρον Όσμπορν να συμμετάσχουν σε «ένα project που γεννήθηκε από τη φιλία, τον αμοιβαίο σεβασμό και την κοινή αποστολή να καταπολεμήσουν τη νόσο του Πάρκινσον».

Το αρχικό πλάνο προέβλεπε ένα βίντεο-αφιέρωμα στον Όζι και τους Black Sabbath, αφού οι Judas Priest δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν στην τελευταία τους συναυλία τον Ιούλιο.

Ο Όζι Όσμπορν μίλησε για τον προσωπικό του αγώνα με τη νόσο του Πάρκινσον το 2018, δέκα χρόνια μετά τη διάγνωση το 2008.

Η «φιλανθρωπική» εκδοχή του θρυλικού τραγουδιού των Black Sabbath, War Pigs, σε ερμηνεία των Judas Priest και με τη συμμετοχή του frontman των Sabbath μόλις κυκλοφόρησε και είναι διαθέσιμη για streaming.

Όλα τα έσοδα της Sony Music Entertainment UK Ltd και της Epic Records στο Ηνωμένο Βασίλειο από τις ακροάσεις, τα downloads και τις φυσικές πωλήσεις της ηχογράφησης θα διατεθούν στο Ίδρυμα Glenn Tipton Parkinson’s Foundation και στον οργανισμό Cure Parkinson’s.

Ρομπ Χάλφορντ για Όζι Όσμπορν: «Έδινε τα πάντα στη σκηνή»

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Ρομπ Χάλφορντ των JUDAS PRIEST μίλησε για τον θάνατο του Όσμπορν. «Έδινε τα πάντα πάνω στη σκηνή. Όταν έβγαινε, έλαμπε. Αγαπούσε τους θαυμαστές του με απίστευτο πάθος, αλλά αυτό υπήρχε και εκτός σκηνής. Όποτε τον συναντούσα, η πρώτη του κουβέντα ήταν: “Πέρασες καλά; Απόλαυσες τη βραδιά; Ήταν υπέροχα;” Ήταν πάντα δοτικός, ποτέ δεν κρατούσε για τον εαυτό του. Ήταν ο άνθρωπος που πάντα “πλήρωνε μπροστά” με την καλοσύνη του. Αυτή η πλευρά του, που ίσως δεν βλέπαμε συχνά, υπήρχε έντονα όταν δεν ήταν στο σανίδι».

Ο ίδιος συνέχισε, υπογραμμίζοντας, ότι :«Ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος. Μέσα από τη Σάρον και το "The Osbournes", το πρώτο reality show στην τηλεόραση, έγινε φίλος μας. Ακόμη κι αν δεν τον γνώριζες προσωπικά, τον ένιωθες ως οκογένεια. Έβλεπες τον Ozzy στη σκηνή, αλλά και στο σπίτι του – κι αυτό τον έφερε ακόμη πιο κοντά μας, με την αγάπη που νιώθουμε όλοι για εκείνον και την τεράστια παρακαταθήκη που αφήνει πίσω του».

Οι Judas Priest δεν κατάφεραν να παραστούν στο event της 5ης Ιουλίου στο Μπέρμιγχαμ, λόγω υποχρεώσεών τους στη συναυλία των SCORPIONS στο Αννόβερο, ωστόσο τίμησαν τους Black Sabbath με σεβασμό: «Δεν πειράζεις ένα τέτοιο τραγούδι. Δίνεις τον ήχο σου με κιθάρες, ντραμς, μπάσο, φωνή – και το κάνεις ως φόρο τιμής και ως ευχαριστώ στους Black Sabbath».

Η εκδοχή των Priest συγκέντρωσε σχεδόν πέντε εκατομμύρια προβολές στο επίσημο κανάλι των Black Sabbath Το πιο ιδιαίτερο στοιχείο, όμως, είναι ότι υπάρχει και ντουέτο με τον Όζι.

Ο Χάλφορντ αποκάλυψε: «Όταν η Sharon με ρώτησε αν μπορούμε να εντάξουμε τον Όζι, της απάντησα “Με ρωτάς; Μα φυσικά θα γίνει!”. Έτσι, τραγουδάμε εναλλάξ στίχους στο κομμάτι – είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που μπόρεσα να κάνω ντουέτο με τον Ozzy. Είμαι ευλογημένος και ευγνώμων που συνέβη αυτό. Όταν το ακούσεις, είναι πραγματικά μνημειώδες».

Σε άλλη συνέντευξή του στον σταθμό WRIF του Ντιτρόιτ, ο Χάλφορντ περιέγραψε πώς έμαθε για τον θάνατο του Ozzy:

«Μόλις το έμαθα, έκλεισα το τηλέφωνο στο ξενοδοχείο μου στο Λιντς και κατέρρευσα. Έκλαιγα με λυγμούς για ώρες. Δεν το πιστεύω ακόμη, πενθώ όπως τόσοι άνθρωποι. Την επόμενη μέρα έπρεπε να βγω στη σκηνή… Πώς να το επεξεργαστείς; Είδαμε μια τεράστια έκρηξη αγάπης για εκείνον. Στη συναυλία παίξαμε το Giants In The Sky από το άλμπουμ Invincible Shield, που μιλά για τους μεγάλους της μουσικής που έφυγαν – Lemmy, Dio, Chris Cornell, Freddie Mercury… και εκείνη τη βραδιά προσθέσαμε και τον Ozzy.

Ο Ozzy θα έλεγε: “Πάρτι, rock and roll, ζήστε τη ζωή, απολαύστε την”. Αυτό ήταν το πνεύμα του. Έδινε πάντα στους θαυμαστές του χαρά και αγάπη. Ήταν η προσωποποίηση της καλοσύνης».

Ο θάνατος του Όσμπορν

«Δεν έχετε ιδέα πώς αισθάνομαι, σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου». Με αυτά τα λόγια, ο Όζι Όζμπορν αποχαιρέτησε το κοινό του στο Villa Park, σαν να ήξερε ότι δεκαεπτά ημέρες αργότερα θα έφευγε από τη ζωή.

Καθισμένος σε έναν θρόνο στη σκηνή του Villa Park, ο θρύλος της metal έδωσε την τελευταία συναυλία της ζωής του, με μια ενέργεια που συγκλόνισε το πλήθος και συγκίνησε εκατομμύρια φαν σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Συγκροτήματα του μεγέθους των Metallica και των Guns N' Roses, έδωσαν το «παρών» στην τελευταία υπόκλιση του Όζι, που έφυγε στα 76 του χρόνια. Ο διεθνής Τύπος χαρακτήρισε αυτή τη συνάντηση θρύλων ως τη «σπουδαιότερη heavy metal συναυλία που υπήρξε ποτέ».

Στις 22 Ιουλίου ο Όζι φεύγει από τη ζωή, μετά από χρόνια μάχη του με το Πάρκινσον.

Με πληροφορίες από blabbermouth.net