Νέο «αιχμηρό» γκράφιτι του Banksy στο Λονδίνο 

Ένα νέο έργο του διάσημου αλλά ανώνυμου street artist Banksy εμφανίστηκε στην πρόσοψη του Royal Courts of Justice, στο κέντρο του Λονδίνου.

Το γκράφιτι απεικονίζει έναν δικαστή με παραδοσιακή περούκα και μαύρη τήβεννο την ώρα που χτυπά έναν διαδηλωτή πεσμένο στο έδαφος. Στην εικόνα διακρίνεται αίμα να εκτινάσσεται πάνω στο πλακάτ του διαδηλωτή

Παρότι δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο περιστατικό, η εμφάνισή του ήρθε μόλις δύο ημέρες μετά τις μαζικές συλλήψεις σχεδόν 900 ατόμων σε διαδήλωση στο Λονδίνο κατά της απαγόρευσης της οργάνωσης Palestine Action.

Φωτογραφίες στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν ότι το έργο καλύφθηκε σχεδόν αμέσως με πλαστικά φύλλα και μεταλλικά κιγκλιδώματα, ενώ φρουρείται από ιδιωτική ασφάλεια. Βρίσκεται μάλιστα ακριβώς κάτω από κάμερα παρακολούθησης, ενισχύοντας τη συμβολική του φόρτιση.

Ο Banksy επιβεβαίωσε την πατρότητά του ανεβάζοντας φωτογραφία στο Instagram, με τη λιτή λεζάντα: «Royal Courts Of Justice. London». Η τοποθεσία είναι ο εξωτερικός τοίχος του Queen’s Building, που ανήκει στο συγκρότημα του ανώτατου δικαστηρίου.

Το έργο εντάσσεται στην καθιερωμένη θεματολογία του καλλιτέχνη, που συχνά σχολιάζει με αιχμηρό τρόπο την πολιτική εξουσία, τον πόλεμο και τον καπιταλισμό.

Το περασμένο καλοκαίρι, ο Banksy είχε πραγματοποιήσει μια «ζωολογική» εκστρατεία με εννέα γκράφιτι στο Λονδίνο. Ανάμεσά τους, ένα γορίλα που φαίνεται να σηκώνει ρολό στην είσοδο του London Zoo, πυράνχας που κολυμπούν σε φυλάκιο αστυνομίας στην City και ένας λύκος που ουρλιάζει πάνω σε δορυφορικό πιάτο. Το τελευταίο, σε ταράτσα καταστήματος στο Πέκαμ, αφαιρέθηκε λιγότερο από μία ώρα μετά την αποκάλυψή του.

Με πληροφορίες από BBC