Πέθανε έπειτα από τροχαίο ο frontman του συγκροτήματος The Frames, Γκλεν Χάνσαρντ

Ο Γκλεν Χάνσαρντ, ο Ιρλανδός μουσικός της φολκ-ροκ και ηθοποιός, γνωστός ως frontman του συγκροτήματος The Frames και βραβευμένος με Όσκαρ για την ταινία Once (2007), πέθανε σε ηλικία 56 ετών.

Ο Χάνσαρντ σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα με μοτοσικλέτα στο Λούκαν, στα περίχωρα του Δουβλίνου, τα ξημερώματα της Τετάρτης (29/7).

Χωρίς να κατονομάσει το θύμα, η ιρλανδική αστυνομία ανέφερε ότι του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο σημείο, όμως υπέκυψε στα τραύματά του λίγο αργότερα.

Ο Χάνσαρντ τιμήθηκε με το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού για το Falling Slowly, το εμβληματικό τραγούδι της ταινίας Once, στην οποία πρωταγωνίστησε μαζί με την επίσης μουσικό Markéta Irglová.

Στην ταινία υποδύονταν δύο μουσικούς που αγωνίζονται να τα βγάλουν πέρα στο Δουβλίνο και αναπτύσσουν μια διστακτική ερωτική σχέση. Το έργο μεταφέρθηκε με μεγάλη επιτυχία στη σκηνή ως μιούζικαλ το 2011.

Ο Χάνσαρντ ήταν επίσης ο τραγουδιστής και ηγετική μορφή των The Frames, οι οποίοι κυκλοφόρησαν έξι στούντιο άλμπουμ, μεταξύ των οποίων το Burn the Maps, που κατέκτησε την κορυφή των ιρλανδικών charts το 2004.