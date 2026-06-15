Νεκρός ο τραγουδιστής Όλιβερ Τρι σε συντριβή ελικοπτέρου

Ο Αμερικανός μουσικός, Όλιβερ Τρι (Oliver Tree), πέθανε σε συντριβή ελικοπτέρου στη Βραζιλία σε ηλικία 32 ετών, σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα.

Δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν πάνω από το Ρίο ντε Τζανέιρο το πρωί της Κυριακής και συνετρίβησαν, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι έξι επιβαίνοντες, μεταξύ των οποίων και ο Όλιβερ Τρι, όπως μετέδωσαν αρκετά βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης.

Η στρατιωτική πυροσβεστική υπηρεσία του Ρίο ντε Τζανέιρο ανέφερε ότι το ένα από τα ελικόπτερα έπεσε πάνω σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων, όπου ήταν σταθμευμένα αρκετά ηλεκτρικά οχήματα, προκαλώντας πυρκαγιά η οποία στη συνέχεια κατασβέστηκε.

🔴Oliver Tree y el youtuber "Gaspi", entre muertos en choque de helicópteros en Brasil



Esta mañana se reportó la colisión de dos helicópteros en la zona oeste de Río de Janeiro, Brasil, dejando un saldo de al menos seis personas fallecidas.



El cantante estadounidense de pop… pic.twitter.com/1NU1eXpmFf — El Universal (@El_Universal_Mx) June 14, 2026

Two helicopters collided over Rio de Janeiro on Sunday, killing all six people aboard, including American singer and comedian Oliver Tree, firefighters said.



Rio de Janeiro's Military Fire Department said one of the helicopters crashed in the parking lot of a car dealership,… pic.twitter.com/bxrHDgSyvW — CBS News (@CBSNews) June 14, 2026

Οι αρχές δήλωσαν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια της σύγκρουσης.

Ο 32χρονος Τρι, που βρισκόταν στη Βραζιλία στο πλαίσιο παγκόσμιας περιοδείας, επέβαινε σε ένα από τα ελικόπτερα που συνετρίβησαν, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους όλοι οι επιβαίνοντες, δήλωσε αστυνομική πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

#OliverTree, the singer behind “Life Goes On” and “Alien Boy,” has died in a helicopter crash in Rio de Janeiro at 32.https://t.co/awbtzXUuXX pic.twitter.com/Mdaxehtoor — Variety (@Variety) June 14, 2026

Μεταξύ των υπόλοιπων επιβατών ήταν ένας Βραζιλιάνος μουσικός παραγωγός, ένας Αργεντινός σκηνοθέτης και ο Αργεντινός YouTuber Γκασπάρ Πριμ (Gaspar Prim), γνωστός στο διαδίκτυο ως Gaspi.

Τα ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα πάνω από το δυτικό προάστιο Ρεκρέιο ντος Μπαντεϊράντες (Recreio dos Bandeirantes) και στη συνέχεια κατέπεσαν στον χώρο στάθμευσης μιας αντιπροσωπείας ηλεκτρικών αυτοκινήτων, βάζοντας φωτιά σε περίπου 20 οχήματα, σύμφωνα με την πυροσβεστική.

Το ένα ελικόπτερο μετέφερε πέντε άτομα και το άλλο μόνο τον πιλότο. Δεν υπήρξαν επιζώντες.

Ο Όλιβερ Τρι έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τραγούδια όπως τα Life Goes On, Miss You και Alien Boy.

Διαθέτει περισσότερους από 11 εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές στο Spotify, ενώ τα δημοφιλέστερα τραγούδια του έχουν ξεπεράσει συνολικά τις 700 εκατομμύρια ακροάσεις.

Στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του επρόκειτο να δώσει περισσότερες από 70 συναυλίες σε 30 χώρες και στις επτά ηπείρους.

Στις 4 Ιουνίου εμφανίστηκε στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής, ενώ το Σάββατο δημοσίευσε βίντεο στο Instagram όπου έπαιζε ποδόσφαιρο σε γειτονιά της Βραζιλίας.

Το 2024 ήταν υποψήφιος για το βραβείο Brit στην κατηγορία Διεθνούς Τραγουδιού, μαζί με τον Γερμανό παραγωγό Robin Schulz, για το τραγούδι Miss You.

Το κομμάτι έφτασε έως το Νο 3 του βρετανικού chart των singles.

Το 2020 κατέρριψε το Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες για το μεγαλύτερο πατίνι (kick scooter), με ύψος 4,16 μέτρα και μήκος 3,13 μέτρα. Σύμφωνα με τον ιστότοπο των Ρεκόρ Γκίνες, το επίτευγμα αυτό πραγματοποιήθηκε για να «εκπληρώσει ένα όνειρο ζωής».

Με πληροφορίες από Guardian