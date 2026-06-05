Νεκρός ο ηθοποιός James Handy: «Είμαι ο γιος του και τον σκότωσα»

Νεκρός εντοπίστηκε ο ηθοποιός James Handy, σε ηλικία 81 ετών.

Ο James Handy πέθανε στις 3 Ιουνίου, αφού βρέθηκε με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στο στήθος μετά από αναφορές για έναν μαχαιρωμένο άνδρα, σύμφωνα με την αστυνομία του Λος Άντζελες.

Το άτομο που κάλεσε το 911, φέρεται να είπε: «Είμαι ο γιος του ανθρώπου αυτού και μόλις σκότωσα τον άνθρωπο της αμαρτίας».

Ο γιος της συντρόφου του συνελήφθη ως ύποπτος για φόνο και κρατείται με εγγύηση 2 εκατομμυρίων δολαρίων.

'Top Gun: Maverick' Actor James Handy Killed by Girlfriend's Son https://t.co/eP1LAHshFM — Variety (@Variety) June 5, 2026

Η αστυνομία του Λος Άντζελες σε ανακοίνωσή της, ανέφερε πως ύποπτος για την υπόθεση είναι ο 44χρονος Μάικλ Γκλέντχιλ, ο οποίος είναι κάτοικος της Ταρζάνα όπου έμενε και ο ηθοποιός.

«Την Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2026, γύρω στις 9:30 π.μ., οι αστυνομικοί της περιοχής West Valley ανταποκρίθηκαν σε μια κλήση μέσω ασυρμάτου για άγνωστο πρόβλημα στο τετράγωνο 19200 της οδού Έργουιν», ανέφερε η αστυνομία του Λος Άντζελες σε ανακοίνωσή της, που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη.

«Ο καλών στο 911 δήλωσε: "Είμαι ο γιος του ανθρώπου αυτού, μόλις σκότωσα τον άνθρωπο της αμαρτίας". Κατά την άφιξή τους, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 81χρονο James Handy στην μπροστινή αυλή της κατοικίας, αναίσθητο και με τραύμα από μαχαίρι στο στήθος. Το θύμα μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο από την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του» αναφέρεται επίσης, στην ανακοίνωση.

Επιπλέον, η αστυνομία ανέφερε ότι ο Γκλέντχιλ διέμενε στο σημείο με τη μητέρα του, η οποία ήταν η σύντροφος του Handy. «Οι ντετέκτιβ πιστεύουν ότι πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό και δεν φαίνεται να υπάρχει κίνδυνος για τους πολίτες αυτή τη στιγμή», σημείωσε η αστυνομία του Λος Άντζελες.

Ποιος ήταν ο ηθοποιός James Handy

Ο James Handy είχε παίξει στα «Top Gun: Maverick», «Logan», «Jumanji», «The Rocketeer» και «Arachnophobia».

Γεννημένος ως James Michael Handy στη Νέα Υόρκη, ο ηθοποιός έκανε για πρώτη φορά guest σε δύο επεισόδια στο «Ryan’s Hope» το 1977. Η πρώτη του εμφάνιση στον κινηματογράφο ήταν ως σερίφης στο στρατιωτικό θρίλερ του 1981 «Taps», στο οποίο πρωταγωνιστούσαν οι τότε ανερχόμενοι ηθοποιοί Timothy Hutton, Sean Penn και Tom Cruise.

Την επόμενη χρονιά, ο Handy έπαιξε στο δικαστικό δράμα «The Verdict», το οποίο κέρδισε πέντε υποψηφιότητες για Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένων Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερης Σκηνοθεσίας και Καλύτερου Ηθοποιού για τον Paul Newman.

Ο τελευταίος ρόλος του Handy στον κινηματογράφο ήταν στην ταινία του Cruise, «Top Gun: Maverick», το 2022, όπου υποδύθηκε τον Jimmy, τον μπάρμαν. Ο ηθοποιός έπαιξε επίσης τον Wilton Briggs στο Arachnophobia (1991), τον Wooly στο The Rocketeer (1992), τον εξολοθρευτή στο Jumanji (1995) και τον γιατρό, που περιθάλπει τον Logan/Wolverine με πρωταγωνιστή τον Hugh Jackman στην ταινία Logan (2017).

Ο Handy, κατά τη διάρκεια της καριέρας του, είχε περισσότερες από 140 συμμετοχές σε κινηματογράφο και τηλεόραση. Άλλες ταινίες του ήταν τα Brighton Beach Memoirs, K-9, Guarding Tess και Unbreakable.

Ο ηθοποιός έπαιξε επίσης, αρκετούς ρόλους στην τηλεόραση, συμπεριλαμβανομένων των Matt Fielding Sr. στο Melrose Place από το 1992-1995, Borough Commander Haverill στο NYPD Blue από το 1993-1995, Lou Handleman στο Profiler από το 1997-1998 και Arthur Devlin στο Alias ​​από το 2002-2006.

Με πληροφορίες από Forbes, Variety