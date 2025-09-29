Νέες συναυλίες από τους OASIS το 2026;

Οι Oasis ολοκλήρωσαν το βρετανικό και ιρλανδικό σκέλος της περιοδείας τους και φαίνεται να προαναγγέλλουν συναυλίες για το 2026, με ένα «Τα λέμε του χρόνου», γράφει το Billboard σε νέο δημοσίευμα.

Μετά από δύο sold out εμφανίσεις στο Wembley, το Σάββατο και την Κυριακή 27 και 28 Σεπτεμβρίου, οι αδελφοί Γκάλαχερ ολοκλήρωσαν το τοπικό σκέλος της reunion περιοδείας τους, η οποία ξεκίνησε από την Ουαλία, στο Κάρντιφ, στις 4 Ιουλίου, και στη διάρκειά της, οι Oasis εμφανίστηκαν σε Μάντσεστερ, Λονδίνο, Εδιμβούργο και Δουβλίνο. Το αρχικό πρόγραμμα να ολοκληρώνεται στα μέσα Αυγούστου.

Το συγκρότημα ανακοίνωσε τις δύο τελευταίες συναυλίες στην αγγλική πρωτεύουσα μετά τις έντονες αντιδράσεις των φαν για τη διαδικασία πώλησης εισιτηρίων τον Αύγουστο του 2024, λέγοντας ότι πρόκειται για «ένα μικρό βήμα προς την αποκατάσταση της κατάστασης».

Καθώς η συναυλία του Σαββάτου έκλεινε με το «Champagne Supernova», ο Λίαμ Γκάλαχερ ευχαρίστησε το κοινό που «κράτησε την πίστη» πριν αφήσει να εννοηθεί ότι θα τους «δει ξανά του χρόνου», σύμφωνα με δημοσίευμα του Billboard. Εδώ και μήνες κυκλοφορούν φήμες ότι το συγκρότημα σκοπεύει να περιοδεύσει ξανά στο Ηνωμένο Βασίλειο, με συναυλίες στο Knebworth House, σε φόρο τιμής στις θρυλικές εμφανίσεις τους εκεί το 1996. Τότε, οι Oasis είχαν δώσει δύο συναυλίες μπροστά σε 250.000 θεατές, τα μεγαλύτερα live που είχαν πραγματοποιηθεί ποτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το συγκρότημα δεν ανακοινώνει τίποτα σχετικά με το ενδεχόμενο νέων συναυλιών, ενώ σε σπάνια συνέντευξή του στο TalkSport ο Νόελ Γκάλαχερ αρνήθηκε να σχολιάσει τις φήμες.

Η συζήτηση για επιπλέον εμφανίσεις είχε τεθεί από τον έναν εκ των δύο μάνατζερ του συγκροτήματος, τον Alan McKinlay, ο οποίος είχε δηλώσει στο MusicWeek τον Μάιο ότι αυτή είναι «πολύ πιθανό η τελευταία φορά, όπως έχει ξεκαθαρίσει και ο Νόελ στον Τύπο». «Είναι μια ευκαιρία για τους θαυμαστές που δεν έχουν δει ποτέ το συγκρότημα να το κάνουν, ή έστω κάποιοι από αυτούς. Και όχι, δεν υπάρχει κανένα σχέδιο για νέα μουσική». Ο Λίαμ αντέδρασε τότε μέσω X/Twitter στις δηλώσεις του McKinlay, σχολιάζοντας ότι «οι μόνοι που θα πάρουν οποιουδήποτε είδους αποφάσεις για το μέλλον των OASIS θα είμαστε ΕΓΩ και ο RKID, οπότε ας το πάρουμε μία μέρα τη φορά».

Οι Oasis ολοκλήρωσαν το βορειοαμερικανικό σκέλος της περιοδείας τους στο Μεξικό Σίτι στις 13 Σεπτεμβρίου, έπειτα από εμφανίσεις σε Τορόντο, East Rutherford, Σικάγο και Λος Άντζελες. Η περιοδεία θα συνεχιστεί στη Σεούλ της Νότιας Κορέας στις 21 Οκτωβρίου, πριν μεταφερθεί στο Τόκιο και στη συνέχεια στην Αυστραλία και τη Λατινική Αμερική. Το φινάλε θα δοθεί στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας στις 23 Νοεμβρίου.

Με πληροφορίες από Billboard