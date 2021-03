Νέα Υόρκη: Οι κινηματογράφοι άνοιξαν ξανά - «Καλό το Netflix, αλλά τίποτα δεν φτάνει την ατμόσφαιρα του σινεμά»

Ήταν μερικές εκατοντάδες ενθουσιώδεις που περίμεναν υπομονετικά στο κρύο σήμερα το πρωί για να μπουν στις σκοτεινές αίθουσες της Νέας Υόρκης.

Oι κινηματογράφοι έλαβαν άδεια να ανοίξουν ξανά μετά από ένα χρόνο παύσης λειτουργίας εξαιτίας της πανδημίας της Covid-19. Εντούτοις, πολλοί ήταν εκείνοι που παρέμειναν κλειστοί εξαιτίας των περιοριστικών όρων λειτουργίας τους και της απουσίας blockbuster. «Καλό το Netflix, αλλά τίποτα δεν φτάνει την ατμόσφαιρα του σινεμά», είπε γεμάτος ενθουσιασμό ο Τόμας Λεβέκ, ο οποίος πήγε στις 11:00 να δει σε πρώτη προβολή την ταινία «Raya and the Dragon» στο Empire multiplex της αλυσίδας σινεμά AMC στην γειτονιά της Times Square. Άλλωστε «η τηλεόρασή μου δεν είναι μια τεράστια επίπεδη οθόνη», πρόσθεσε.

Ο κυβερνήτης της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, όπου οι κινηματογραφικές αίθουσες είχαν προηγουμένως λάβει άδεια να ξανανοίξουν έξω από την Πόλη της Νέας Υόρκης, έδωσε το πράσινο φως για να λειτουργήσουν εκ νέου σήμερα με μέγιστη χωρητικότητα 25% ή 50 άτομα. Τα σινεμά της αμερικανικής πολιτιστικής πρωτεύουσας παρέμεναν κλειστά από τις 17 Μαρτίου 2020 μετά από διάταγμα του δημάρχου, Μπιλ ντε Μπλάζιο. «Προς το παρόν, το 25% μου φαίνεται καλό», δήλωσε ο 28χρονος Λεβέκ. «Αλλά φαντάζομαι ότι θα αυξηθεί το ποσοστό χωρητικότητας από το καλοκαίρι».

«Είμαι τόσο χαρούμενος», είπε όλο χαρά ο Ρόι Έβανς, που περίμενε για να δει την ταινία “Judas and the Black Messiah” στην μεγάλη οθόνη. «Έγινα κάμπια μπροστά από την τηλεόρασή μου επί ένα χρόνο. (...) Δεν είναι κακό να σηκωθείτε λίγο από την καρέκλα σας».

Ο Βρετανός ηθοποιός Λίαμ Νίλσον βρέθηκε σε έναν κινηματογράφο στην γειτονιά της Upper West Side για να υποδεχθεί προσωπικά και να ευχαριστήσει τους Νεοϋορκέζους πρώτους θεατές της νέας του ταινίας "The Veteran". «Είναι μια μέρα που θα μείνει αξέχαστη», είπε στο περιοδικό The Hollywood Reporter.

Χωρίς blockbuster

Η AMC, η μεγαλύτερη αλυσίδα κινηματογράφων στον κόσμο, που ξανάνοιξε 13 αίθουσες της στην Νέα Υόρκη σήμερα, εφαρμόζει αυστηρό πρωτόκολλο υγιεινής με καθαρισμό αιθουσών μεταξύ κάθε προβολής και με ενισχυμένο εξαερισμό.

«Έχω δύο μάσκες, μαντηλάκια καθαρισμού, αντισηπτικό τζελ. Έχω τα πάντα!», είπε η 60χρονη Σίντι που ήρθε να δει την ταινία "Raya and the Last Dragon", λέγοντας ότι δεν φοβάται τη μετάδοση του νέου κορονοϊού μέσα στις κινηματογραφικές αίθουσες. «Νόμιζα ότι θα έβρισκα μεγάλη ουρά, αλλά φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι βρίσκονται στις δουλειές τους».

Στο σινεμά Angelika, στην συνοικία Γκρίνουιτς Βίλατζ, ελάχιστοι θεατές εμφανίστηκαν για την πρώτη προβολή των ταινιών "Minari" και "Nomadland", λίγο μετά τις 10 το πρωί σύμφωνα με τον Τζόελ, έναν εργαζόμενο του σινεμά, που δεν θέλει να δώσει το επώνυμό του. Ωστόσο, τα εισιτήρια για εννέα προβολές που είναι προγραμματισμένες για αργότερα σήμερα, έχουν ήδη εξαντληθεί.

Το άνοιγμα εκ νέου του κλάδου στην Νέα Υόρκη και η προοπτική μερικής άρσης των περιορισμών στο Λος Άντζελες μέσα στις επόμενες εβδομάδες «σημαίνει ότι τα στούντιο μπορούν να κρατήσουν τις ταινίες τους στο πρόγραμμα και να μην τις προσφέρουν διαδικτυακά», εξήγησε στο CNBC ο Τζόσεφ Μάσερ, πρόεδρος του τμήματος της Αμερικανικής Ένωσης Ιδιοκτητών Κινηματογράφων στην Νέα Υόρκη.

Αλλά με κάποιες λίγες εξαιρέσεις, όπως το "Godzilla vs Kong" που είναι προγραμματισμένο να προβληθεί στα τέλη Μαρτίου, δεν αναμένεται μεγάλη παραγωγή ταινιών μέχρι τον Μάιο, με τις προβολές των ταινιών «Black Widow», «Cruella» και «Without a noise 2».

«Δεν έχει πολύ ψωμί», αναφέρει ο Άντριου Έλγκαρτ, ο οποίος αποφάσισε να ξανανοίξει μόνο ένα από τα τρία ανεξάρτητα σινεμά του, μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, μόνο τα σαββατοκύριακα. Τα άλλα δύο θα περιμένει να τα λειτουργήσει μέχρι το τέλος του μήνα.

Αρκετοί κινηματογράφοι παρέμειναν κλειστοί σήμερα, συμπεριλαμβανομένου του Alamo Drafthouse, του οποίου η μητρική εταιρεία υπέβαλε πτώχευση την Τετάρτη, ή εκείνων της αλυσίδας Regal, της οποίας περισσότερα από 500 αίθουσες παρέμεναν κλειστές για τέσσερις μήνες σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο Έλγκαρτ είπε πως δεν έκανε υπολογισμούς για να προσδιορίσει εάν το άνοιγμα των αιθουσών του θα έχει κάποιο οικονομικό όφελος. «Οι αριθμοί δεν σημαίνουν τίποτα μέχρι να έρθουν οι άνθρωποι», ανέφερε. «Προσπαθούμε να διορθώσουμε την κατάσταση ανοίγοντας τις πόρτες των αιθουσών. Θα δούμε».



Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ/AFP