Νέα περίφραξη στην Πορτάρα Νάξου

Στην Πορτάρα της Νάξου τοποθετήθηκε μόνιμη περίφραξη.

Το έργο της περίφραξης στην Πορτάρα της Νάξου, υλοποιήθηκε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, μετά την ομόφωνη έγκριση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και την έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού. Ωστόσο, η διαδικασία σημαδεύτηκε από αναίτιες συλλήψεις υπαλλήλων της αρχαιολογικής υπηρεσίας, άσκοπες διαμάχες και περιττές ενέργειες, που διατάραξαν τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠΠΟ και της Δημοτικής Αρχής της Νάξου, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο.

Η ίδια ανακοίνωση αναφέρεται επίσης και στην παραίτηση του Δήμου Νάξου από την αγωγή του, η οποία επρόκειτο να συζητηθεί στο Πρωτοδικείο Νάξου στις 29 Σεπτεμβρίου και ζητούσε την άμεση απομάκρυνση της προσωρινής περίφραξης της Πορτάρας στη νησίδα Παλάτια.

Στην ανακοίνωση του ΥΠΠΟ τονίζεται ότι στις 29.09.2025 είχε προγραμματιστεί η συζήτηση της αίτησης του Δημάρχου Νάξου για την άμεση αφαίρεση της προσωρινής περίφραξης, όμως ο Δήμος παραιτήθηκε, με αποτέλεσμα να μην εκδοθεί δικαστική απόφαση, που θα ήταν πιθανότατα αρνητική για την πλευρά του.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων είχε τοποθετήσει προσωρινή περίφραξη από τις 29.07.2025 έως τις 27.09.2025, μετά από περιστατικό παραβατικής συμπεριφοράς επισκέπτη, προκειμένου να διασφαλιστεί το μνημείο έως την εγκατάσταση της οριστικής περίφραξης. Η προσωρινή αυτή ενέργεια ήταν υποχρεωτική σύμφωνα με τον νόμο 4858/2021, και η μη εκτέλεσή της θα είχε επιφέρει ποινικές και πειθαρχικές συνέπειες για τους υπαλλήλους.

Παρά ταύτα, ο Δήμαρχος επέλεξε μονομερώς να προκαλέσει τη σύλληψη και δακτυλοσκόπηση των υπαλλήλων της Εφορείας Αρχαιοτήτων, γεγονός που έλαβε μεγάλη δημοσιότητα. Επιπλέον, ζήτησε από το Δικαστήριο την πρόωρη απομάκρυνση της προσωρινής περίφραξης πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία 27.09.2025, αφήνοντας το μνημείο χωρίς προστασία, παρά την ύπαρξη και δεύτερου παραβατικού περιστατικού στις 11-12.08.2025. Με την παραίτησή του, ο Δήμος απέτρεψε την έκδοση δικαστικής απόφασης επί του αιτήματός του.

Το ΥΠΠΟ διευκρινίζει ότι η ημερομηνία της 29.07.2025 για την αντικατάσταση της προσωρινής περίφραξης από την οριστική είχε καθοριστεί από το Υπουργείο και όχι από τον Δήμο ή το Δικαστήριο, όπως έχει τεκμηριωθεί με έγγραφα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων.

Τέλος, ήδη από τις 26.09.2025 η Εφορεία Αρχαιοτήτων είχε ολοκληρώσει νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα την εγκατάσταση της μόνιμης περίφραξης, όπως είχε εγκριθεί, υλοποιώντας το έργο ακριβώς όπως είχε σχεδιαστεί, παρά τις ασύγγνωστες συλλήψεις υπαλλήλων, τις περιττές ενέργειες και τις εντάσεις με τη Δημοτική Αρχή.