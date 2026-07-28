Το ναυάγιο της Βαλτικής με τη σαμπάνια, τους μετεωρίτες και τα δώρα για τον τσάρο

Στον βυθό της Βαλτικής, ένα πήλινο μπουκάλι με τη λέξη «Nassau» άνοιξε ξαφνικά μια ιστορία αυτοκρατόρων, σαμπάνιας και χαμένης διπλωματίας. Αυτό που αρχικά θα μπορούσε να μοιάζει με ακόμη ένα εύρημα από ναυάγιο του 19ου αιώνα φαίνεται τώρα να συνδέεται με μια αποστολή δώρων προς τον τσάρο Αλέξανδρο Β΄, λίγο μετά το τέλος του Κριμαϊκού Πολέμου.

Το ναυάγιο εντοπίστηκε το καλοκαίρι του 2024 από Πολωνούς δύτες στη Βαλτική, ανοιχτά της Σουηδίας. Στο φορτίο του βρέθηκαν εκατοντάδες φιάλες σαμπάνιας και μεταλλικού νερού, καθώς και κεραμικά σκεύη θαμμένα στη λάσπη. Η πρώτη μεγάλη ένδειξη ήταν ένα πήλινο δοχείο με σφραγίδα Nassau. Δεν επρόκειτο για το Νασάου της Καραϊβικής, αλλά για το γερμανικό Νασάου, από όπου προερχόταν το πολυτελές μεταλλικό νερό Selters.

Facebook Twitter Δύτης εξετάζει φιάλη από το ναυάγιο στη Βαλτική, όπου βρέθηκαν εκατοντάδες μπουκάλια σαμπάνιας και μεταλλικού νερού.

Η νέα ιστορική έρευνα τοποθετεί το τελευταίο ταξίδι του πλοίου στα χρόνια 1856 ή 1857, δηλαδή αμέσως μετά τον Κριμαϊκό Πόλεμο. Το πλοίο φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει από το Αμβούργο με προορισμό την Αγία Πετρούπολη, μεταφέροντας ένα φορτίο που δεν ήταν απλώς εμπορικό. Αν η ταύτιση επιβεβαιωθεί, μέρος του φορτίου μπορεί να ήταν επίσημο δώρο του Δουκάτου του Νασάου προς τον Ρώσο αυτοκράτορα, σε μια στιγμή που η Ευρώπη επιχειρούσε να ξανανοίξει διπλωματικούς και εμπορικούς δρόμους μετά τον πόλεμο.

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Το πιο εντυπωσιακό εύρημα είναι οι φιάλες σαμπάνιας. Μία από αυτές συνδέθηκε με τον οίκο Louis Roederer, που είχε στενούς δεσμούς με τη ρωσική αυτοκρατορική αυλή. Η Ρωσία ήταν μεγάλη αγορά για τον οίκο στη διάρκεια της βασιλείας του Αλέξανδρου Β΄, ενώ η ιστορία της Roederer συνδέθηκε αργότερα με τη δημιουργία της Cristal, της σαμπάνιας που φτιάχτηκε για τον τσάρο σε διάφανη φιάλη, ώστε να φαίνεται αν είχε κρυφτεί μέσα της δηλητήριο ή εκρηκτικός μηχανισμός.

Δίπλα στη σαμπάνια υπήρχαν φιάλες Selters, ένα μεταλλικό νερό που τον 19ο αιώνα θεωρούνταν πολυτελές και σχεδόν θεραπευτικό προϊόν. Τα πήλινα μπουκάλια του ήταν φτιαγμένα έτσι ώστε να προστατεύουν το νερό από το φως και τον αέρα, επιτρέποντάς του να αντέχει μακρινά θαλάσσια ταξίδια χωρίς να χάνει την ανθράκωσή του. Σε μια εποχή όπου η πολυτέλεια συνδεόταν συχνά με την υπόσχεση της υγείας, το νερό μπορούσε να είναι σχεδόν τόσο πολύτιμο όσο και η σαμπάνια.

Facebook Twitter Το ναυάγιο στη Βαλτική και η κατανομή του φορτίου του: σαμπάνια Louis Roederer, νερό Selters, κρασί, δέρματα και κεραμικά.

Το φορτίο φαίνεται ότι περιλάμβανε επίσης αγγλικά κεραμικά Davenport, πιθανώς κεραμικά Villeroy & Boch, επιστημονικά όργανα και σπάνια δείγματα ορυκτών και μετεωριτών. Εδώ χρειάζεται προσοχή: οι μετεωρίτες δεν έχουν ακόμη ανασυρθεί από το ναυάγιο. Εμφανίζονται στον αρχειακό κατάλογο φορτίου που οι ερευνητές συνδέουν με το πλοίο, και η ομάδα ελπίζει να τους εντοπίσει σε μελλοντική κατάδυση, πιθανώς μέσα σε μικρά ενισχυμένα κιβώτια, κάτω από τα υπόλοιπα φορτία.

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Αυτό ακριβώς κάνει την ιστορία τόσο γοητευτική. Δεν έχουμε απλώς ένα πλοίο με σαμπάνιες στον βυθό. Έχουμε ένα πιθανό στιγμιότυπο ευρωπαϊκής διπλωματίας, παγωμένο σε βάθος περίπου 60 μέτρων. Η πολυτέλεια, η επιστήμη, το εμπόριο και η πολιτική ήταν όλα στοιβαγμένα στο ίδιο κύτος: σαμπάνια από τη Γαλλία, νερό από το Νασάου, κεραμικά από την Αγγλία, ίσως μετεωρίτες και επιστημονικά όργανα για τη ρωσική αυλή.

Η σχέση του Δουκάτου του Νασάου με τη Ρωσία δεν ήταν τυχαία. Ο δούκας Αδόλφος του Νασάου είχε οικογενειακούς δεσμούς με τη δυναστεία των Ρομανόφ, καθώς η πρώτη του σύζυγος, η μεγάλη δούκισσα Ελισάβετ Μιχαΐλοβνα, ήταν ξαδέλφη του Αλέξανδρου Β΄. Η ίδια είχε πεθάνει χρόνια νωρίτερα, αλλά οι δεσμοί ανάμεσα στις δύο αυλές φαίνεται ότι διατηρήθηκαν. Μετά την ταπεινωτική ήττα της Ρωσίας στον Κριμαϊκό Πόλεμο, ένα τέτοιο φορτίο θα μπορούσε να λειτουργεί ως χειρονομία επαναπροσέγγισης.

Facebook Twitter Πήλινες φιάλες μεταλλικού νερού Selters, σαν αυτές που βρέθηκαν στο ναυάγιο.

Η έρευνα, πάντως, δεν έχει ακόμη κλείσει. Η ομάδα δεν έχει δημοσιεύσει τα συμπεράσματά της σε επιστημονικό περιοδικό, ενώ στο ίδιο το ναυάγιο δεν έχει βρεθεί καμπάνα, πινακίδα ή άλλο άμεσο στοιχείο με το όνομα του πλοίου. Η ταύτιση βασίζεται σε συνδυασμό ευρημάτων, χρονολόγησης, αρχειακών εγγράφων και στοιχείων για το φορτίο. Οι ερευνητές περιμένουν άδεια από τις σουηδικές αρχές για νέα κατάδυση, με στόχο να ψάξουν βαθύτερα στο κύτος και στην περιοχή γύρω από το ναυάγιο.

Αν βρεθούν τα αντικείμενα που αναφέρονται στον κατάλογο φορτίου, η ταυτότητα του πλοίου μπορεί να επιβεβαιωθεί οριστικά. Μέχρι τότε, η ιστορία μένει σε εκείνο το συναρπαστικό σημείο όπου η αρχαιολογία συναντά την πιθανότητα. Ένα άγνωστο πλοίο, ένα φορτίο πολυτελείας, ένας τσάρος που δεν πήρε ποτέ τα δώρα του και μια Ευρώπη που προσπαθούσε να ξαναστήσει τις σχέσεις της μετά τον πόλεμο.

Facebook Twitter Ο τσάρος Αλέξανδρος Β΄ της Ρωσίας, στον οποίο ίσως προορίζονταν μέρος των δώρων του φορτίου.

Το πιο ωραίο σε αυτή την ιστορία είναι ότι το ναυάγιο δεν μοιάζει με θησαυρό μόνο επειδή έχει σαμπάνιες. Μοιάζει με θησαυρό επειδή μετατρέπει τα αντικείμενα σε πολιτική αφήγηση.

Μια φιάλη νερού, ένα πιάτο, ένας φελλός, ένα κιβώτιο που ίσως κρύβει μετεωρίτες: όλα γίνονται κλειδιά για μια εποχή όπου η διπλωματία ταξίδευε με εμπορικά πλοία και η ειρήνη μπορούσε να συσκευαστεί σε κιβώτια με προορισμό την Αγία Πετρούπολη.

Με στοιχεία από Smithsonian Magazine