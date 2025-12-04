Νατάσσα Μποφίλιου - Γιάννης Χαρούλης: Κανονικά η παγκόσμια περιοδεία τους

Με κοινή τους ανάρτηση στα social media, η Νατάσσα Μποφίλιου και ο Γιάννης Χαρούλης ανακοίνωσαν εκ νέου την παγκόσμια περιοδεία τους.

Η ανακοίνωση για τις συναυλίες σε Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία, έρχεται μετά την ακύρωση της περιοδείας - αφιερώματος στον Μάνο Χατζιδάκι και τον Μίκη Θεοδωράκη, έπειτα από τη νομική αντίδραση του γιου και αποκλειστικού διαχειριστή των πνευματικών δικαιωμάτων του Μάνου Χατζιδάκι, Γιώργου, ο οποίος αρνήθηκε να δώσει την έγκρισή του.

Χωρίς να αναφερθούν στην ακύρωση που προηγήθηκε ή στα ονόματα του Μάνου Χατζιδάκι και του Μίκη Θεοδωράκη, οι δύο καλλιτέχνες έγραψαν στην ανακοίνωσή τους:

«Με χαρά και συγκίνηση ξεκινάμε ένα μεγάλο ταξίδι για να ερμηνεύσουμε τραγούδια που αγαπάμε σε ξεχωριστές σκηνές σε όλο τον κόσμο. Μαζί με το Hellenic Music Ensemble, σας προσκαλούμε σε μια δυνατή συναυλιακή εμπειρία που μεταφέρει τις ιστορίες και το πνεύμα ενός πολιτισμού μέσα από τη δύναμη της μουσικής. Από την Ευρώπη μέχρι τη Βόρεια Αμερική κι από την Αυστραλία ως τη Νέα Ζηλανδία σε διαφορετικές πόλεις και μεγάλα θέατρα, ανυπομονούμε να σας συναντήσουμε και να μοιραστούμε μαζί σας τον ενθουσιασμό μας».

Στην ιστοσελίδα της διοργανώτριας εταιρείας παραγωγής, παραμένει η περιγραφή «Παγκόσμιος φόρος τιμής στον Μίκης Θεοδωράκη και τον Μάνο Χατζιδάκι» της συναυλίας.

Η αντίδραση του Γιώργου Χατζιδάκι για την περιοδεία

Ο Γιώργος Χατζιδάκις αναφέρει ότι το αίτημα για την περιοδεία είχε απορριφθεί «ρητά», καθώς «δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές και στο καλλιτεχνικό ήθος» του Μάνου Χατζιδάκι. Παρά ταύτα, όπως σημειώνει, ο Πάνος Λιαρόπουλος «προχώρησε μονομερώς στην οργάνωσή της», αναθέτοντας την υλοποίηση σε βρετανική εταιρεία παραγωγής και παρακάμπτοντας την άρνηση της οικογένειας.

«Ως γιος και μοναδικός κληρονόμος του, είναι ευθύνη μου να διαφυλάξω το έργο του όπως ο ίδιος όρισε», υπογραμμίζει, τονίζοντας ότι η οικογένεια ενημερώθηκε εκ των υστέρων για την προώθηση της περιοδείας.

Τι απαντά η GTP Touring Limited

Η εταιρεία παραγωγής, από την πλευρά της, χαρακτηρίζει τη στάση του Ιδρύματος Χατζιδάκι «νομικά αδιάφορη». Υποστηρίζει ότι το Ίδρυμα δεν έχει δικαίωμα να εγκρίνει ή να απορρίπτει δημόσιες εκτελέσεις δημοσιευμένου έργου εκτός Ελλάδας, εφόσον υπάρχουν έγκυρες άδειες από τους αντίστοιχους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης.

«Δεν υπάρχει καμία νομική υποχρέωση για συγκατάθεση του Ιδρύματος», αναφέρει η εταιρεία, επιμένοντας ότι η περιοδεία θα πραγματοποιηθεί κανονικά υπό τις νόμιμες άδειες.