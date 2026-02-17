Νάπολη: Φωτιά κατέστρεψε ολοσχερώς το ιστορικό θέατρο Sannazaro

Φωτιά κατέστρεψε το εσωτερικό του ιστορικού θεάτρου Sannazaro στη Νάπολη της Ιταλίας, όπως ανέφεραν τοπικοί αξιωματούχοι.

Η φωτιά πιστεύεται ότι ξεκίνησε από ένα συγκρότημα διαμερισμάτων στη συνοικία Chiaia, αλλά εξαπλώθηκε γρήγορα στο θέατρο του 19ου αιώνα, προκαλώντας την κατάρρευση του θόλου και καταστρέφοντας τις πολυτελείς θέσεις και τα χρυσά θεωρεία του.

«Ελάχιστα από το θέατρο έχει μείνει όρθια», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο διοικητής της πυροσβεστικής της Νάπολης, Giuseppe Paduano.

Ο δήμαρχος της Νάπολης, Gaetano Manfredi, ανέφερε ότι οι πρώτες ενδείξεις υποδεικνύουν πως η φωτιά ξεκίνησε κατά λάθος.

«Βαθιά πληγή» στην ιστορία και τον πολιτισμό

Οι κάτοικοι ανέφεραν ότι ο καπνός σκέπασε τη γειτονιά από τα ξημερώματα και 22 οικογένειες χρειάστηκε να εγκαταλείψουν τα διαμερίσματά τους από τα γύρω κτίρια.

Τέσσερα άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο λόγω εισπνοής καπνού, χωρίς όμως αναφορές για θανάτους ή σοβαρούς τραυματισμούς.

Ο Manfredi, φτάνοντας στο σημείο, χαρακτήρισε την απώλεια του θεάτρου «μεγάλη θλίψη» και «βαθιά πληγή» για την ιστορία και τον πολιτισμό της πόλης. Το θέατρο άνοιξε το 1847 και έχει φιλοξενήσει πολλούς από τους πιο διάσημους ηθοποιούς και θεατρικούς συγγραφείς της Ιταλίας.

«Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε τους ιδιοκτήτες να το ανακατασκευάσουν», δήλωσε, προσθέτοντας ότι και η κεντρική κυβέρνηση θα συμβάλει στην ανοικοδόμηση.

Πριν από τρεις δεκαετίες, φωτιά κατέστρεψε το διάσημο θέατρο όπερας Fenice της Βενετίας, το οποίο επαναλειτούργησε το 2003 μετά από σημαντική ανοικοδόμηση.

Το 1991, το Teatro Petruzzelli στη νότια πόλη Μπάρι επίσης καταστράφηκε από πυρκαγιά και άνοιξε ξανά μόλις το 2009. Και οι δύο αυτές πυρκαγιές είχαν προκληθεί από εμπρησμό.

Με πληροφορίες από Reuters