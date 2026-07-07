Να φανείς μόνο μέχρι εκεί όπου δεν θα χαθείς

Πρώτα υπάρχει ένα χέρι. Βγαίνει πίσω από μια κόκκινη κουρτίνα και κρατά λευκές χάντρες προσευχής. Το πρόσωπο λείπει. Το σώμα υπάρχει, αλλά δεν παραδίδεται. Η εικόνα δεν λέει «κοίτα με». Λέει κάτι πιο δύσκολο: μπορώ να φανώ μόνο μέχρι εκεί όπου δεν θα χαθώ.

Αν υπάρχει ένα κέντρο στο Made of Smokeless Fire, το νέο φωτογραφικό βιβλίο της Camille Farrah Lenain, είναι ίσως αυτό. Όχι η ορατότητα ως πανηγυρική λύση. Όχι η φωτογραφία ως μηχανή αποκάλυψης. Αλλά η αργή, λεπτή, σχεδόν ηθική διαπραγμάτευση ανάμεσα στο να υπάρχεις και στο να προστατεύεσαι.

Η Γαλλοαλγερινή φωτογράφος φωτογράφισε περίπου 50 queer μουσουλμάνους στη Γαλλία, σε μια δουλειά που διαμορφώθηκε από το 2020 έως το 2025. Το βιβλίο, η πρώτη της μονογραφία, κυκλοφορεί από τις Loose Joints, έχει 144 σελίδες, 60 έγχρωμες εικόνες και κείμενο της Fatima Daas στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα αραβικά. Όμως η αρχή του δεν βρίσκεται σε μια καλλιτεχνική ιδέα. Βρίσκεται σε μια οικογενειακή απουσία.

Ο θείος της, Farid, πέθανε το 2013. Ήταν ο άνθρωπος που, μέσα στην οικογένεια, όλοι θυμούνταν ως φωτεινό, γενναιόδωρο, αστείο, σχεδόν οργανωτικό της χαράς. Ο θείος με τα στενά παντελόνια, τις κασέτες της Madonna, την ενέργεια κάποιου που κρατούσε κοντά μια γαλλοαλγερινή οικογένεια στο Παρίσι. Ήταν επίσης γκέι. Ήταν Άραβας. Είχε μεγαλώσει μέσα σε μουσουλμανικό περιβάλλον. Και πέθανε πριν η Lenain προλάβει να τον ρωτήσει όσα, ως νεότερη queer γυναίκα, θα χρειαζόταν να μάθει από εκείνον.

Τι σήμαινε για εκείνον η πίστη; Είχε πιστέψει στον Αλλάχ; Είχε προσπαθήσει να μιλήσει στους γονείς του; Πώς ένιωσε στο σώμα του όταν διαγνώστηκε με HIV; Μπόρεσε ποτέ να αισθανθεί ολόκληρος, queer, Άραβας, Γάλλος, μουσουλμάνος ή παιδί μιας μουσουλμανικής οικογένειας χωρίς να κόψει κάτι από τον εαυτό του;

Αυτό είναι το πραγματικό θέμα του βιβλίου: όχι απλώς μια κοινότητα που δεν φαίνεται, αλλά μια κληρονομιά που δεν ειπώθηκε εγκαίρως.

Ο Farid δεν ήταν ξένος μέσα στην οικογένειά του. Κι αυτό κάνει την ιστορία πιο σύνθετη. Δεν έχουμε εδώ το εύκολο σχήμα του queer παιδιού που οι δικοί του το διώχνουν. Έχουμε κάτι πιο καθημερινό και, ίσως, πιο οδυνηρό: έναν άνθρωπο που αγαπήθηκε, αλλά δεν ειπώθηκε ολόκληρος. Μια οικογένεια που μπορούσε να τον κρατήσει, όχι όμως απαραίτητα να μιλήσει για όσα σήμαινε η ζωή του. Μια αποδοχή χωρίς γλώσσα. Μια τρυφερότητα με σιωπή.

Από αυτή τη σιωπή ξεκινά η Lenain. Όχι για να αντικαταστήσει τον θείο της με άλλους ανθρώπους, αλλά για να πλησιάσει, μέσα από αυτούς, τις ερωτήσεις που έμειναν χωρίς παραλήπτη. Στρέφεται σε ξένους που γίνονται οικείοι. Μιλά μαζί τους. Τους φωτογραφίζει μετά από συζητήσεις, όχι πριν. Η εικόνα δεν προηγείται της σχέσης. Έρχεται ως αποτέλεσμα της εμπιστοσύνης.

Γι’ αυτό και οι φωτογραφίες στο Made of Smokeless Fire δεν λειτουργούν σαν αποδείξεις ύπαρξης. Δεν φωνάζουν «υπάρχουμε». Το ξέρουν ήδη. Το πρόβλημα δεν είναι η ύπαρξη. Είναι οι όροι με τους οποίους οι άλλοι ζητούν να την αναγνωρίσουν.

Στη Γαλλία, όπου το Ισλάμ συχνά συζητιέται ως πρόβλημα ένταξης, ασφάλειας ή κοσμικότητας, και όπου η queer ταυτότητα διαβάζεται συχνά μέσα από έτοιμα δυτικά σχήματα χειραφέτησης, ο queer μουσουλμάνος άνθρωπος γίνεται σχεδόν αδιανόητος. Όχι επειδή δεν υπάρχει. Επειδή χαλάει τις κατηγορίες με τις οποίες όλοι βολεύονται: του κράτους, της οικογένειας, της κοινότητας, ακόμη και ενός προοδευτικού λόγου που προτιμά τις καθαρές ταυτότητες.

Η Lenain δεν προσπαθεί να λύσει αυτή την αντίφαση. Τη φωτογραφίζει.

Και τη φωτογραφίζει με έναν τρόπο που έχει σημασία. Τα σώματα στο βιβλίο δεν είναι πάντα διαθέσιμα. Κάποια πρόσωπα κρύβονται πίσω από υφάσματα, φυτά, καθρέφτες, βεντάλιες, σκιές, θολώματα, ακόμη και θρησκευτικά αντικείμενα. Άλλοι κοιτούν τον φακό καθαρά, σχεδόν προκλητικά. Άλλοι αφήνουν να φανούν μόνο τα χέρια, η στάση του σώματος, το δωμάτιο, η πλάτη, ένα αντικείμενο, ένα φως.

Η απόκρυψη δεν παρουσιάζεται ως ήττα. Μερικές φορές είναι πράξη αυτοκυριαρχίας. Μερικές φορές είναι ο μόνος τρόπος να μείνει κανείς ζωντανός μέσα στην εικόνα.

Εδώ η φωτογραφία δεν παίρνει. Περιμένει.

Η Lenain ξέρει ότι η φωτογραφία έχει υπάρξει ιστορικά και εργαλείο εξουσίας: ταξινόμησε σώματα, αποικιοποίησε βλέμματα, έκανε τους ανθρώπους διαθέσιμους σε όσους είχαν την εξουσία να τους κοιτούν. Γι’ αυτό και το βιβλίο της δεν λειτουργεί ως εξόρυξη μαρτυριών. Δεν χρησιμοποιεί την οδύνη για να παράγει ευαισθησία στον θεατή. Δεν λέει «δείτε πόσο υποφέρουν». Λέει: κοιτάξτε πιο αργά, και ίσως καταλάβετε ότι δεν έχετε δικαίωμα σε όλα.

Ο τίτλος του βιβλίου έρχεται από τα τζιν / jinn, τα πλάσματα της προϊσλαμικής και ισλαμικής φαντασίας που είναι φτιαγμένα από άκαπνη φωτιά. Δεν είναι ούτε καλά ούτε κακά. Δεν ανήκουν πλήρως στον ορατό κόσμο ούτε απλώς στον αόρατο. Υπάρχουν στο ενδιάμεσο. Μπορούν να φοβίσουν, να προστατεύσουν, να παρεξηγηθούν, να θαυμαστούν. Είναι μορφές που αντιστέκονται στο κουτί.

Στα χέρια της Lenain, η μεταφορά δεν γίνεται εξωτισμός. Δεν χρησιμοποιεί τα τζιν για να ντύσει το βιβλίο με μυστικισμό. Τα χρησιμοποιεί γιατί περιγράφουν μια υπαρξιακή κατάσταση: ανθρώπους που η κοινωνία προσπαθεί να κάνει είτε καθαρά ορατούς είτε τελείως αόρατους, ενώ οι ίδιοι ζουν σε ενδιάμεσους χώρους, με ενδιάμεσες γλώσσες, με πίστεις που δεν ταιριάζουν στις προσδοκίες κανενός.

Η πίστη στο βιβλίο δεν είναι το αντίθετο της επιθυμίας. Μπορεί να είναι πληγή, ναι. Μπορεί να είναι πεδίο σύγκρουσης, οικογενειακής έντασης, φόβου, ενοχής. Η Lenain δεν το αρνείται. Αλλά δεν επιτρέπει ούτε στην ομοφοβία ούτε στην ισλαμοφοβία να μονοπωλήσουν την εικόνα. Για αρκετούς από τους ανθρώπους της, η πίστη είναι επίσης καταφύγιο. Είναι ρυθμός. Είναι παιδική μνήμη. Είναι προσευχή. Είναι κάτι που σε κρατά όταν η κοινωνία σού λέει ότι δεν γίνεται να είσαι αυτό που είσαι.

Αυτό είναι που κάνει το βιβλίο πιο ενδιαφέρον από ένα ακόμη έργο για «ταυτότητα». Δεν λέει πως όλα συμφιλιώνονται εύκολα. Δεν πουλάει θεραπεία. Δεν παρουσιάζει την queer μουσουλμανική ζωή ως εύκολη απόδειξη ανθεκτικότητας. Αντίθετα, δείχνει κάτι πολύ πιο αληθινό: ανθρώπους που ζουν με ρωγμές χωρίς να δέχονται ότι οι ρωγμές αυτές τους ακυρώνουν.

Στις φωτογραφίες, τα δωμάτια έχουν σχεδόν την ίδια σημασία με τα πρόσωπα. Υπνοδωμάτια, μπαλκόνια, πολυκατοικίες, κήποι, παραθαλάσσια ανοίγματα στη Μασσαλία, εσωτερικοί χώροι όπου το φως πέφτει σαν κάτι που ξέρει να κρατά μυστικά. Τα παράθυρα επανέρχονται συνεχώς. Άλλα είναι κλειστά με στόρια. Άλλα φωτίζονται από μέσα. Άλλα κοιτούν προς μια πόλη που υπόσχεται πολλά και αναγνωρίζει λίγα.

Τα παράθυρα είναι σημαντικά επειδή δεν μας αφήνουν να μπούμε ολοκληρωτικά. Υπενθυμίζουν ότι πίσω από κάθε φωτισμένο τετράγωνο μπορεί να υπάρχει κάποιος που προσεύχεται, ποθεί, φοβάται, αγαπά, κρύβεται, περιμένει να βρει τη δική του κοινότητα. Η Lenain δεν ανοίγει αυτά τα παράθυρα με τη βία. Τα αφήνει να υπάρχουν ως υπόσχεση: ίσως υπάρχουν περισσότεροι από όσους νομίζεις. Ίσως αυτό που θεωρούσες μοναξιά είναι μια κοινότητα που δεν έχει ακόμη βρει τρόπο να φανεί.

Το βιβλίο είναι γεμάτο τέτοιες μικρές αντιστροφές. Το κρυφό δεν είναι πάντα ντροπή. Το θρησκευτικό αντικείμενο δεν είναι πάντα καταστολή. Το coming out δεν είναι πάντα η μόνη μορφή αλήθειας. Η οικογένεια δεν είναι πάντα μόνο βία ή μόνο αγάπη. Η εικόνα δεν είναι πάντα ελευθερία. Η σιωπή δεν είναι πάντα κενό. Μερικές φορές είναι το μόνο μέρος όπου ένα σώμα προλαβαίνει να καταλάβει τον εαυτό του πριν το εξηγήσουν οι άλλοι.

Το βιβλίο αφιερώνεται και στον Lamine, φίλο της Lenain, του οποίου η φωτογραφία εμφανίζεται στο τέλος. Σε μια εικόνα, κρατά λευκά πουλιά. Αλλού, το πένθος και η αγάπη φορτίζουν ακόμη και τις πιο απλές χειρονομίες: ένα πουλί, ένα φιλί, ένα σώμα που μένει στη μνήμη όχι μόνο μέσα από την απώλεια, αλλά και μέσα από την τρυφερότητα με την οποία κάποιος το κοίταξε.

Αλλά ούτε εδώ η Lenain αφήνει τον θάνατο να γίνει η τελική ταυτότητα. Αυτό είναι κρίσιμο. Το Made of Smokeless Fire δεν σώζει τους ανθρώπους του από την απώλεια. Δεν θα μπορούσε. Δεν μετατρέπει το πένθος σε αισθητικό αποτέλεσμα. Αντίθετα, επιμένει πως ένας άνθρωπος που πέθανε δεν πρέπει να αναγνωρίζεται μόνο από τον τρόπο που χάθηκε. Ο Lamine μένει στο βιβλίο ως πρόσωπο που αγαπήθηκε, ως φίλος, ως σώμα, ως μνήμη, ως κάποιος που κρατούσε πουλιά.

Το project άρχισε από τον Farid και στο τέλος σημαδεύεται από τον Lamine. Ανάμεσα σε αυτές τις δύο απουσίες, η Lenain έφτιαξε ένα αρχείο ζωντανών ανθρώπων. Όμως το αρχείο αυτό δεν είναι μουσείο πληγών. Είναι κάτι πιο απαιτητικό: ένας χώρος όπου οι άνθρωποι μπορούν να εμφανιστούν χωρίς να αναγκαστούν να γίνουν κατανοητοί με τους όρους των άλλων.

Η Lenain δεν πήρε ποτέ τις απαντήσεις που ήθελε από τον θείο της. Ίσως όμως αυτό που βρήκε είναι πιο έντιμο από τις απαντήσεις. Βρήκε ότι μια ζωή δεν χρειάζεται να λυθεί για να τιμηθεί. Ότι ένας άνθρωπος μπορεί να αγαπήθηκε και να έμεινε ανείπωτος. Ότι το να φωτογραφίζεις δεν σημαίνει πάντα να αποκαλύπτεις. Μερικές φορές σημαίνει να κρατάς ανοιχτό τον χώρο ανάμεσα στην κουρτίνα και το φως.

Εκεί ζουν οι άνθρωποι του Made of Smokeless Fire. Όχι ως πρόβλημα προς επίλυση, ούτε ως σύμβολα συμφιλίωσης. Αλλά ως σώματα φτιαγμένα από περισσότερα από ένα υλικά. Από πίστη και επιθυμία. Από οικογένεια και φυγή. Από πένθος και χαρά. Από μνήμη και φωτιά.

Όχι φωτιά που ζητά να τη δουν. Φωτιά που καίει χωρίς να προδίδει πάντα τον καπνό της.