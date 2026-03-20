Το μυθιστόρημα τρόμου «Shy Girl» αποσύρθηκε λόγω υποψιών για χρήση τεχνητής νοημοσύνης

Η Hachette Book Group, ένας από τους μεγαλύτερους εκδοτικούς οίκους των Ηνωμένων Πολιτειών, απέσυρε την Πέμπτη ένα μυθιστόρημα τρόμου που επρόκειτο να κυκλοφορήσει, μετά από καταγγελίες στο διαδίκτυο ότι η συγγραφέας, Μία Μπάλαρντ, βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στην τεχνητή νοημοσύνη για να γράψει το βιβλίο.

Την Πέμπτη, μια μέρα μετά την προσέγγιση της Hachette από την εφημερίδα The New York Times, η οποία επικαλέστηκε στοιχεία που υποδείκνυαν ότι το μυθιστόρημα φαινόταν να έχει δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι αποσύρει το βιβλίο από την έκδοση. Μέχρι το απόγευμα της Πέμπτης, το μυθιστόρημα είχε αφαιρεθεί από το Amazon και τον ιστότοπο της Hachette.

Η Hachette δήλωσε στην εφημερίδα The Times ότι ο εκδοτικός οίκος Orbit της αποφάσισε να μην εκδώσει το «Shy Girl», το οποίο επρόκειτο να κυκλοφορήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες την άνοιξη, μετά από διεξοδική και μακρά εξέταση του κειμένου. Η Hachette δήλωσε επίσης ότι θα αποσύρει το βιβλίο από το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου εκδόθηκε το περασμένο φθινόπωρο και έχει πουλήσει 1.800 έντυπα αντίτυπα, σύμφωνα με την NielsenIQ BookData.

Τι υποστήριξε η συγγραφέας για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης

«Η Hachette παραμένει προσηλωμένη στην προστασία της πρωτότυπης δημιουργικής έκφρασης και της αφήγησης», δήλωσε μια εκπρόσωπος της Hachette. Πρόσθεσε ότι η Hachette απαιτεί όλα τα υποβαλλόμενα έργα να είναι πρωτότυπα των συγγραφέων και ζητά από τους συγγραφείς να γνωστοποιούν στην εταιρεία εάν χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη κατά τη διαδικασία συγγραφής.

Σε ένα email που έστειλε στην εφημερίδα The Times αργά το βράδυ της Πέμπτης, η Μπάλαρντ αρνήθηκε ότι χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη για να γράψει το «Shy Girl», υποστηρίζοντας ότι ένας γνωστός της, τον οποίο είχε προσλάβει για να επιμεληθεί την έκδοση του μυθιστορήματος, είχε χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη.

«Αυτή η διαμάχη έχει αλλάξει τη ζωή μου με πολλούς τρόπους, η ψυχική μου υγεία βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο όλων των εποχών και το όνομά μου έχει καταστραφεί για κάτι που δεν έκανα καν προσωπικά», έγραψε, σημειώνοντας ότι δεν μπορούσε να αναφερθεί λεπτομερώς στο πώς το βιβλίο είχε δεχθεί επιμέλεια με τεχνητή νοημοσύνη, επειδή είχε κινηθεί νομικά.

Το «Shy Girl», που αφορά μια απελπισμένη νεαρή γυναίκα που κρατείται όμηρος από έναν άνδρα που γνώρισε στο διαδίκτυο και αναγκάζεται να ζει ως κατοικίδιο του, εκδόθηκε τον Φεβρουάριο του 2025.

Αντιμέτωποι με προκλήσεις οι εκδοτικοί οίκοι

Η ακύρωση του μυθιστορήματος αποκαλύπτει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κόσμος των βιβλίων, καθώς η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης γίνεται όλο και πιο διαδεδομένη και οι παραδοσιακοί εκδότες στρέφονται όλο και περισσότερο προς τις αυτοεκδόσεις ως πηγή επιτυχιών, ιδίως στη λογοτεχνία ειδών.

Οι εκδότες έχουν διατηρήσει μια σκληρή στάση απέναντι σε κείμενα και εικόνες που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη και απαιτούν από τους συγγραφείς να βεβαιώνουν ότι το έργο τους είναι πρωτότυπο στις εκδοτικές τους συμβάσεις. Ωστόσο, λίγοι διαθέτουν σαφείς πολιτικές ή μέτρα για να αποτρέψουν τους χρήστες από το να γράφουν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

«Αυτή είναι η αδιάψευστη απόδειξη για αυτό που πολλοί από εμάς θεωρούσαμε πρόβλημα, ότι δηλαδή θα συμβεί κάτι τέτοιο, και τώρα συνέβη», δήλωσε ο Θαντ ΜακΙλρόι, σύμβουλος στον εκδοτικό κλάδο, αναφερόμενος στη διαμάχη γύρω από το «Shy Girl».

Οι αναγνώστες και πολλοί συγγραφείς εξακολουθούν να αντιτίθενται σθεναρά στη χρήση της τεχνολογίας για τη συγγραφή, την οποία θεωρούν απάτη ή μια μορφή κλοπής. Και τα κείμενα που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πάντα εύκολο να εντοπιστούν. Το «Shy Girl» έλαβε ενθουσιώδεις κριτικές όταν εκδόθηκε αυτοχρηματοδοτούμενο, συγκεντρώνοντας τελικά περισσότερες από 4.900 αξιολογήσεις στο Goodreads, με μέσο όρο 3,52 αστέρια.

Ωστόσο, το κλίμα άλλαξε καθώς όλο και περισσότεροι αναγνώστες άρχισαν να επισημαίνουν αυτό που υποθέτουν ότι είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, κατακρίνοντας το βιβλίο για τις γενικές και συγκεχυμένες μεταφορές του και τις επαναλαμβανόμενες φράσεις.

«Πραγματικά κακό», έγραψε ένας αναγνώστης σε μια κριτική με ένα αστέρι. «Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι αυτό δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη».

Με πληροφορίες από The New York Times