THAT MY NAILS CAN REACH UNTO THINE EYES : Τα έργα του Στέρλινγκ Ρούμπι στη Gagosian

And are you grown so high in his esteem

Because I am so dwarfish and so low?

How low am I, thou painted maypole? Speak!

How low am I? I am not yet so low

But that my nails can reach unto thine eyes.

— Ουίλιαμ Σαίξπηρ, Όνειρο θερινής νυκτός (Γ' Πράξη, Σκηνή 2)

Σε ένα δημιουργικό σύμπαν γλυπτικής, κεραμικής, ζωγραφικής, σχεδίου, κολάζ, βίντεο και υφασμάτων, ο Ruby ενσωματώνει την ιστορία της τέχνης, προσωπικά του αυτοβιογραφικά στοιχεία και συσχετισμούς κοινωνικής ισχύος. Δημιουργώντας διασπαστικές τάσεις μέσω της αντίθεσης των καθαρών γραμμών και των αναγνωρίσιμων αντικειμένων έναντι αδρών και δυσαναγνωρίσιμων σχημάτων, τα έργα του αμφισβητούν τους κανόνες της τέχνης και παράλληλα επιδιώκουν να ασκήσουν κριτική στους θεσμούς και τις αδυναμίες της σύγχρονης κοινωνίας.

Για τη σύνθεση των έργων ζωγραφικής της σειράς WIDW (2016–) –ο τίτλος αποτελεί σύντμηση της αγγλικής λέξης window– ο Ruby χρησιμοποιεί πλούσιες, έντονες επιστρώσεις σε ακρυλικό και λάδι, επικολλώντας τετραγωνίδια από χαρτόνι και υφάσματα με διάφορα μοτίβα πάνω στον μουσαμά. Αυτά τα στοιχεία κολάζ οριοθετούν τον καμβά διαιρώντας τον στα δύο και σε μικρότερα ορθογώνια, μεταμορφώνοντας τις συνθέσεις σε τμηματοποιημένα παράθυρα που προσφέρουν μια ματιά στα υλικά και εγκεφαλικά επίπεδα της καλλιτεχνικής διαδικασίας του Ruby.

Σε αυτά τα νέα έργα, ο Ruby εμπνέεται από το Όνειρο θερινής νυκτός του Ουίλιαμ Σαίξπηρ και προβαίνει σε θεατρικούς παραλληλισμούς και υπαινιγμούς, εξομοιώνοντας το παράθυρο με τη θεατρική σκηνή. Ακολουθώντας το διπλό σκηνικό του έργου, που εκτυλίσσεται στην αρχαία Αθήνα και σε ένα παραμυθένιο δάσος, διχοτομεί κάθε καμβά κατακόρυφα με μια λωρίδα από βαμμένο χαρτόνι, ουσιαστικά εισάγοντας έναν στυλοειδή φραγμό έναντι του οποίου αναπηδούν τα έντονα χρώματα ή κρύβονται δειλά υπό τη σκέπη του.

Σε αυτά τα έργα, δυναμικές πινελιές ροζ και βεραμάν με λευκούς και χρυσούς τόνους παραπέμπουν στη γόνιμη αλλά πρόσκαιρη αύρα της άνοιξης. Οι διχοτομίες και τα δίπολα –τάξη και χάος, αγάπη και βία, πολιτισμός και ερημιά– αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό των έργων του, που παραμονεύουν σε χώρους και στιγμές μετασχηματισμού. Εξερευνώντας τον μεταβατικό χώρο μεταξύ αυτών των διχοτομιών, ο Ruby αγγίζει το θέμα της απώλειας του εαυτού που προκύπτει όταν η ταυτότητα και οι ενδόμυχες επιθυμίες των πρωταγωνιστών του έργου εμπλέκονται στο συλλογικό υποσυνείδητο. Η έκθεση χωρίζεται θεματικά στους δύο ορόφους της Αθηναϊκής γκαλερί: οι επισκέπτες εισέρχονται σε έναν χώρο με πέντε «νυχτερινά» έργα όπου κυριαρχεί το μαύρο και έπειτα ανεβαίνουν από την εσωτερική σκάλα για να τους αποκαλυφθεί η δεύτερη ομάδα με πέντε αιθέριους πίνακες που αναδεικνύουν το «φως της ημέρας». Διερχόμενοι από τον φυσικό χώρο και τον μεταφορικό χρόνο, η διαδρομή που ακολουθούν οι επισκέπτες ακολουθώντας έργα με έντονα χρώματα που προσδίδουν μια ζωηρή αίσθηση ψυχολογικής διαύγειας θυμίζει τους σαιξπηρικούς ήρωες καθώς διασχίζουν φωτεινά αιθέρια ονειροτοπία.

Στην έκθεση οι επισκέπτες θα μπορέσουν να δουν επίσης το έργο του Ruby ACHERON (2021) από τη σειρά Basin Theology (2009–). Ο τίτλος του γλυπτού παραπέμπει σε έναν στίχο από το Όνειρο θερινής νυκτός: «τον έναστρο ουρανό κάλυψε αμέσως με πούσι βαρύ / μαύρο σαν τον Αχέροντα», κάνοντας επίκληση στον ποταμό που διέσχιζαν οι ψυχές των νεκρών για να καταλήξουν στο βασίλειο του Άδη. Για να δημιουργήσει το ACHERON, ο Ruby συγκέντρωσε σπασμένα θραύσματα που είχαν απομείνει από προηγούμενα έργα κεραμικής σε ένα αγγείο με επίπεδο πυθμένα και τα συνένωσε με όπτηση. Με υάλωμα σε ηφαιστειακό μαύρο και γυαλιστερό τιρκουάζ, τα θραύσματα αναγεννιούνται στον φούρνο κεραμικής και αναδύονται σε μια μετενσαρκωμένη μορφή θυμίζοντας ενταφιασμένα λείψανα. Εφαρμόζοντας τεχνική παρόμοια με εκείνη που είχε χρησιμοποιήσει για το MORTAR. KISSING WALL’S HOLE (2021), ο Ruby κάνει αναφορά στο θεατρικό έργο όπου μια «τρύπα στον τοίχο» δημιουργεί ένα σημείο πρόσβασης για τους απαγορευμένους εραστές, μεταμορφώνοντας το κεραμικό έργο σε ένα συμβολικό άνοιγμα μεταξύ χώρων και ανθρώπων.

Ο Sterling Ruby γεννήθηκε στο Μπίτμπουργκ της Γερμανίας το 1972. Έχει αμερικανική και ολλανδική ιθαγένεια, ενώ ζει και εργάζεται στο Λος Άντζελες. Έργα του ανήκουν σε σημαντικές συλλογές, όπως στην Tate στο Λονδίνο, το Centre Pompidou στο Παρίσι, το Moderna Museet στη Στοκχόλμη, το Museum of Modern Art στη Νέα Υόρκη, το Solomon R. Guggenheim Museum στη Νέα Υόρκη, το Whitney Museum of American Art στη Νέα Υόρκη, το Museum of Contemporary Art Chicago, το Museum of Contemporary Art στο Λος Άντζελες, το Los Angeles County Museum of Art και το San Francisco Museum of Modern Art. Εκθέσεις: DROPPA BLOCKAστο Museum Dhondt-Dhaenens στην Ντερλ, Βέλγιο (2013), STOVES στο Musée de la Chasse et de la Nature στο Παρίσι (2015) και στο Belvedere της Βιένης (2016), Ceramics στο Des Moines Art Center της Αϊόβα Iowa (2018, ταξίδευσε στο Museum of Arts and Design της Νέας Υόρκης) και στο Institute of Contemporary Art, Miami (2019–20, ταξίδευσε στο Institute of Contemporary Art της Βοστώνης).

Τον Ιούνιο του 2019, ο Ruby κυκλοφόρησε τη δική του σειρά ρούχων με την ετικέτα S.R. STUDIO. LA. CA. μετά το ντεμπούτο του στο Pitti Uomo Immagine στη Φλωρεντία της Ιταλίας. Κατόπιν πρόσκλησης της Fédération de la Haute Couture et de la Mode, ο Ruby παρουσίασε την κολεξιόν του στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού τον Ιανουάριο του 2021.

Παράλληλα, ο Sterling Ruby πρόκειται να παρουσιάσει μια επιλογή κεραμικών γλυπτών του εντός του χώρου με τις μόνιμες εκθέσεις του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης στην Αθήνα. Η εγκατάσταση Sterling Ruby at Cycladic: Ceramics θα καταλάβει επίσης την πτέρυγα προσωρινών εκθέσεων του Μουσείου και θα είναι ανοιχτή στους επισκέπτες από τις 12 Μαΐου έως τις 14 Ιουνίου 2021. Οι ημερομηνίες εξαρτώνται από τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).