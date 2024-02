My de@r Νίνα, τα Μαγικά Βουνά, Αγγελάκας και μνήμη Πολυτεχνείου

Η Στέλλα, μια νέα γυναίκα που διανύει την δεκαετία των 30 βρίσκεται χωρίς δουλειά.

Περικυκλωμένη από κοινωνικά στερεότυπα, προσπαθεί να υπερασπιστεί την διαφορετικότητά της μέσα σε εξαντλητικούς κοινωνικούς ρυθμούς. Με χιούμορ κι αυτοσαρκασμό με πόνο κι αυτοκριτική περνά από στάδια της καθημερινότητάς της (συγκρούεται με το σύντροφό της, με μια υπάλληλο σούπερ μάρκετ, τον γυναικολόγο της, μια πρών φίλη) για να καταλήξει σε ένα καταφύγιο άγριας ζωής και να συνδεθεί με τη Νίνα, μια νεαρή ελαφίνα. Ώσπου το τηλέφωνο χτυπά. Και τότε, ο χρόνος αρχίζει να μετρά αντίστροφα. Θα καταφέρει να αντέξει άλλη μια απώλεια; Πάντως κάπου διάβασε πως το να χορεύεις έστω και 10' κάθε πρωί όταν ξυπνάς είναι ευεργετικό για την ψυχολογία.

Η Ειρήνη Φαναριώτη επιστρέφει στη θεατρική σκηνή με έναν απολαυστικό μονόλογο, αυτή τη φορά σε δικό της κείμενο. Θα τη δούμε σε μια ευρηματική σκηνοθεσία σε ένα πρωτότυπο κείμενο, στο Θέατρο 104, το Nina / where are you my de@r? Από τις 26 Φεβρουαρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων θα αναλογιστούμε μαζί της πως τώρα παρά ποτέ έχει έρθει αυτή η στιγμή για να μιλήσουμε για όσα βιώνουμε ως γυναίκες επαγγελματίες, σύντροφοι, κόρες και κοινωνικά όχι εξίσου ισότιμα μέλη. «Η φύση μας προίκησε με μια ευθύνη. Μόνο εμείς να μπορούμε να φέρουμε στον κόσμο τη ζωή. Πόσο τελικά αυτό αποτελεί ένα δωρο ή ένα βάρος για εμάς είναι κάτι που η καθεμία μας γνωρίζει καλά και το κρατά καλά κρυμμένο στο στήθος της. Ο θυμός, η βία είναι παντού» λέει.

Τα μαγικά βουνά / Φωτογραφία: Πάτροκλος Σκαφίδας

Οι Elephas tiliensis (Δημήτρης Αγαρτζίδης και Δέσποινα Αναστάσογλου) παρουσιάζουν για πρώτη φορά στη σύγχρονη σκηνή το Θέατρο του Βουνού και το έργο του Γιώργου Κοτζιούλα, του ανθρώπου που ίδρυσε στην Ήπειρο τη Λαϊκή Σκηνή με ηθοποιούς τους ίδιους τους αντάρτες και τις αντάρτισσες της VIII μεραρχίας του ΕΛΑΣ. Τα Μαγικά βουνά μιλούν για την ιστορία του αντάρτικου θεάτρου κατά την περίοδο της Εθνικής Αντίστασης, στο οποίο «θήτευσαν» και πολλοί γνωστοί μετέπειτα ηθοποιοί, εστιάζοντας στη μαγική στιγμή που η ουτοπία πήρε σάρκα και οστά.

Η Λαϊκή Σκηνή γεννήθηκε από τις οι ανάγκες του απελευθερωτικού αγώνα: τη διαφώτιση του λαού για τους στόχους του αγώνα, τη στρατολόγηση, την ελεύθερη κριτική και την ψυχαγωγία. Αξίζει να αναφερθεί πως το θέατρο αυτό αποτελούσε μια από τις ελάχιστες φορές που άντρες, γυναίκες και παιδιά συμμετείχαν ισότιμα σε ένα κοινωνικό συμβάν. Η Λαϊκή Σκηνή γεννιέται από τον λαό και απευθύνεται στον λαό, ο οποίος ψυχαγωγείται βλέποντας στα έργα τον ίδιο τον εαυτό του. Ζητήματα που αφορούν την εθνική μας ταυτότητα, τη ρευστότητά της και τη δυσκολία μας να έρθουμε σε επαφή με τα τραύματα της σύγχρονης Ιστορίας μας, όπως αυτά της Κατοχής και του Εμφυλίου, ζωντανεύουν μέσα από το έργο του Κοτζιούλα, αναδεικνύοντας τη διαχρονικότητά τους έως και σήμερα.

Η σκηνή του Θεάτρου του Νέου Κόσμου από την 1η Μαρτίου μεταμορφώνεται σε μια ορεινή πλαγιά με οργιώδη βλάστηση στο Βουργαρέλι της Πίνδου, εκεί όπου πρωτοπαίχτηκαν τα έργα. Μέσα στον θεατρικό χώρο, εισβάλλει η άγρια φύση των βουνών, μεταμορφώνοντάς τον σε ένα κατώφλι συνάντησης του θεατή με το Θέατρο του Βουνού, που ως τώρα δεν έχει βρει τη θέση του στη σύγχρονη παραστασιογραφία. Παίζουν: Δημήτρης Αγαρτζίδης, Δέσποινα Αναστάσογλου, Μαρκέλλα Γιαννάτου, Άρης Λάσκος, Βίκυ Κατσίκα.

Η Sophie Lies με τον Γιάννη Αγγελάκα στο GAZARTE

Ο Γιάννης Αγγελάκας επιλέγει δημιουργούς της νεότερης γενιάς και τραγουδά μαζί τους επί σκηνής σε μια μοναδική μουσική συνάντηση στο Gazarte Ground Stage στις 11 Απριλίου 2024. Συμπράττει με το Παιδί Τραύμα, τη Sophie Lies και τους Turboflow3000.

Το Παιδί Τραύμα γράφει τραγούδια σε μια ψηλή πολυκατοικία στο κέντρο της πόλης. Η πραγματική του ταυτότητα αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά στο νέο του άλμπουμ «Μέινστριμ» το οποίο παρακολουθεί εκ των έσω τις σχέσεις μιας οικογένειας. Η δισκογραφία του περιλαμβάνει δύο ακόμα θεματικά άλμπουμ,τις «Μυστικές Χορευτικές Κινήσεις» (2018)και το «Θα Καταστρέψω τον Κόσμο» (2020).

Η Sophie Lies γεννήθηκε στην Αθήνα, αλλά μεγάλωσε στο Πέραμα, μια συνοικία του Πειραιά. Τον Οκτώβρη του 2020 κυκλοφόρησε, μαζί με τους μουσικούς της συνοδοιπόρους, διαδικτυακά και ανεξάρτητα, τον πρώτο της προσωπικό δίσκο με τίτλο «Μια Πέτρα Σαν Σπίτι». Σε αυτά τα τραγούδια προσπαθεί να μοιραστεί όσα αισθάνεται και καταλαβαίνει για τον κόσμο και τους ανθρώπους. Τον Φεβρουάριο του 2024 κυκλοφόρησε το πρώτο single του επερχόμενου δίσκου με τίτλο «Ωδή Στην Ταυτότητα».

Οι Turboflow3000 είναι ένα project που ξεκίνησε στην Αθήνα τις δύσκολες μέρες του Lockdown. Άνθρωποι με διαφορετικά ακούσματα, χωρίς περιορισμούς και όρια αλλά με την ίδια αγάπη για την μουσική που αποφάσισαν να γράψουν έναν δίσκο βιωματικό με όποια μέσα έχουν. Το 2021 κυκλοφόρησε το πρώτο single «Σε όλα ναι/Πυροτεχνήματα» σε βινύλιο από την Veego Records. Ο πρώτος δίσκος τους με τίτλο "ΟΥΦΟ" κυκλοφόρησε πρόσφατα από την Veego Records .

«ΤΑΝΚ / Όλη Νύχτα Εδώ» Φωτογραφία: Φώτης Σκουρλέτης

«ΤΑΝΚ / Όλη Νύχτα Εδώ» είναι ο τίτλος της παράστασης της ομάδας RMS MATAROA που κάνει πρεμιέρα στις 4 Μαρτίου Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν – Φρυνίχου.

Με αφορμή την συμπλήρωση πενήντα χρόνων από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, παρουσιάζουν την μόνη παράσταση της σεζόν σε σκηνοθεσία Μάνου Βαβαδάκη για τα γεγονότα εκείνου του Νοέμβρη. Γεγονότα που αποτελούν ιστορικό ορόσημο, με κεντρική μάλιστα θέση στη συλλογική ιστορική μνήμη κι όμως έχουν χαλκευθεί από έναν σωρό μυθευμάτων και παρανοήσεων.

Η παράσταση αποτελεί μια απόπειρα γραμμικής αφήγησης –σχεδόν λεπτό προς λεπτό- των τεσσάρων εκείνων ημερών, σε μια προσπάθεια εξερεύνησης της ιστορικής αλήθειας. Μέσα από τις προφορικές μαρτυρίες πρωταγωνιστών των γεγονότων, όπως τις κατέγραψε ο ιστορικός Ιάσονας Χανδρινός και περιλαμβάνονται στο ομώνυμο βιβλίο «Όλη Νύχτα Εδώ» και αρχειακό υλικό θα ξετυλίξουμε τον μίτο της αφήγησης στον λαβύρινθο της μνήμης, αντιμετωπίζοντας τον αδιάφορο ελληνικό εαυτό μας. Είναι η προσωπική πολιτική στάση ο μόνος δυνατός τρόπος αντίστασης ακόμη και σήμερα; Παίζουν: Κατερίνα Παπανδρέου, Κατερίνα Πατσιάνη, Μάνος Βαβαδάκης