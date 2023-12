Mutts:«Ελεύθερος» πλέον ο σκύλος του θρυλικού κόμικ - Η συγκινητική αποκάλυψη του δημιουργού του

Οι αναγνώστες των κόμικς Mutts, παρατήρησαν πως κάτι άλλαξε αυτή την εβδομάδα, ξεφυλλίζοντας τις σελίδες του.

Πράγματι. Ο σκιτσογράφος των κόμικ, Patrick McDonnell, αποφάσισε να αφήσει ελεύθερο τον χαρακτήρα του Guard Dog, έναν σκύλο που έχει γίνει εδώ και δεκαετίες σύμβολο της σκληρότητας που υφίστανται οι σκύλοι με τις αλυσίδες τους.

«Νομίζω ότι απλά κατάλαβα ότι δεν μπορώ να το κάνω αυτό για πάντα και ότι πρέπει να συμβεί», δήλωσε ο McDonnell στο Associated Press πριν από τη δημοσίευση του τεύχους της Πέμπτης, που δείχνει τον ιδιοκτήτη του Earl, να γονατίζει δίπλα στον σκύλο και να ανακοινώνει: «Πρέπει να αφαιρέσουμε αυτή την αλυσίδα».

«Είχα μια αόριστη ιδέα για το ποια θα ήταν η ιστορία, αλλά τελικά πήρα λίγο χρόνο και ήμουν ευχαριστημένος με αυτό που σκέφτηκα. Έτσι είπα, «Τώρα είναι η ώρα να το κάνω».

Στην προετοιμασία για την απελευθέρωση του Guard Dog, ο McDonnell σχεδίασε μια ιστορία επτά εβδομάδων στην οποία ο ιδιοκτήτης του Guard Dog μετακομίζει, αφήνοντας τον σκύλο εντελώς μόνο του και τότε τα άλλα ζώα μαζί με τα παιδιά συσπειρώνονται για να τον σώσουν.

Το Mutts έκανε πρεμιέρα το 1995 με δύο ήρωες, τον μικρόσωμο σκύλο Earl και τον Mooch. Υπάρχουν επίσης ο Γούλφι, ο Σιντ το ψάρι, ο Κράμπι, ο Σούρπους και ο Μπούτσι, ο πάντα άγρυπνος ιδιοκτήτης του Fatty Snax Deli.



Ο Guard Dog προστέθηκε περίπου ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία, καθώς ο McDonnell εξερεύνησε την ιδέα να έχει έναν ανταγωνιστή για τους ήρωές του.



«Άρχισα να σχεδιάζω στα τετράδια μου ένα σκληρό σκυλί. Ζωγράφισα έναν μεγάλο τραχύ σκύλο και του έβαλα ένα κολάρο με καρφιά. Και στη συνέχεια ζωγράφισα μια αλυσίδα. Και όταν το έκανα αυτό, άλλαξαν τα πάντα. Συνειδητοποίησα ότι δεν ήταν ένας κακοποιός. Ήταν ένας τραγικός χαρακτήρας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο σκιτσογράφος.

Για χρόνια, ο Guard Dog καθόταν στο γρασίδι ενός γκαζόν της γειτονιάς ή ούρλιαζε στο φεγγάρι, μόνο του. Σε ένα τεύχος μάλιστα, κρατάει ένα κομμάτι χαρτί που γράφει «To Do List του Guard Dog» με ένα μόνο στοιχείο: «Να υπενθυμίσω στους ανθρώπους την απανθρωπιά του ανθρώπου».

Συχνά, τον επισκεπτόταν ένα κορίτσι της γειτονιά της, η Doozy, φέρνοντας κάτι για να του φτιάξει τη μέρα: μια ομπρέλα, λιχουδιές, μια αγκαλιά, μια καλή κουβέντα και μια υπενθύμιση ότι δεν είναι μόνος.

Οι θαυμαστές του Guard Dog παρακαλούσαν τακτικά τον McDonnell να τον απελευθερώσει, αλλά ο καλλιτέχνης πιέστηκε επίσης από ομάδες προστασίας των ζώων να κρατήσει τον σκύλο αλυσοδεμένο ως έναν τρόπο να αυξήσει τα φώτα της δημοσιότητας στο θέμα.



«Πάντα ένιωθα ότι, 'Χριστέ μου, αν ενέπνευσα έστω και μία οικογένεια να φέρει το σκύλο στο σπίτι, αυτό άξιζε τον κόπο. Ξέρω ότι ήταν δύσκολο για τους αναγνώστες και ήταν δύσκολο για τον Guard Dog», είχε δηλώσει.

«Ξέρετε, όποτε τον ζωγράφιζα στα τετράδια μου ή αν έκανα μια ομιλία, πάντα ζωγράφιζα τον Guard Dog ελεύθερο. Έτσι, ένα μέρος μου ένιωθε ότι ήταν ένας ηθοποιός που έπαιζε έναν ρόλο», κατέληξε.

Από το 2022, 23 πολιτείες μαζί και η Περιφέρεια της Κολούμπια, έχουν θεσπίσει νόμους για το δέσιμο ή την αλυσίδα των σκύλων, με διαφοροποιήσεις ως προς τη διάρκεια του χρόνου, τον καιρό και το είδος του περιλαίμιου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, σύμφωνα με μελέτη του Michigan State University College of Law.

Επιπλέον, πολλές πόλεις και κομητείες έχουν εφαρμόσει τους δικούς τους νόμους που περιορίζουν ή ρυθμίζουν το δέσιμο και την αλυσίδα.

Στις σελίδες του Mutts διατίθενται πηγές σχετικά με την υιοθεσία, τις ομάδες προστασίας των ζώων και τον τρόπο προώθησης της νομοθεσίας κατά της αλυσίδας.

Ο McDonnell ήταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Humane Society of the United States για 18 χρόνια και σήμερα είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου του The Fund for Animals.

«Ανυπομονώ να ζωγραφίσω ένα ευτυχισμένο σκυλί. Έχει ακόμα αυτή τη μεγάλη καρδιά σκύλου - αγαπάει τη ζωή και αγαπάει τους χαρακτήρες που τον επισκέπτονται. Θα είναι ωραίο να τον δούμε στο 'Mutts' χωρίς την αλυσίδα του», κατέληξε.

Με πληροφορίες του AP