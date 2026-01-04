Μπριζίτ Μπαρντό: Το Ίδρυμά της προειδοποιεί για απάτες με «αναμνηστικά» μετά τον θάνατό της

Το Ίδρυμα Μπριζίτ Μπαρντό εξέδωσε προειδοποίηση για «ψεύτικα» αναμνηστικά που φέρονται να χρηματοδοτούν το έργο του, μετά τον θάνατο της Γαλλίδας ηθοποιού.

Το Ίδρυμα, μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή του, ανέφερε ότι έχει εντοπίσει «χονδροειδείς κατασκευές» που διαφημίζονται στο διαδίκτυο, συνοδευόμενες από ισχυρισμούς πως τα έσοδα θα διατεθούν για τη φιλοζωική οργάνωση. Προειδοποίησε, δε, ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον οποιουδήποτε συμμετέχει σε «αυτές τις φερόμενες παράνομες προσπάθειες συγκέντρωσης χρημάτων», τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Όλοι καλούνται να σεβαστούν τη μνήμη της εκλιπούσας».

Υπενθυμίζεται πως η Μπριζίτ Μπαρντό έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών την περασμένη Κυριακή. Αφού επαναπροσδιόρισε τον γαλλικό κινηματογράφο της δεκαετίας του 1950 και έγινε σύμβολο σεξουαλικής απελευθέρωσης, εγκατέλειψε την υποκριτική για να αφιερώσει τη ζωή της στα ζώα.

Μπριζίτ Μπαρντό: Η προειδοποίηση του Ιδρύματός της

Ωστόσο, αργότερα στη ζωή της προκάλεσε έντονες αντιδράσεις λόγω σειράς δηλώσεων για τους μουσουλμάνους, τους ομοφυλόφιλους και το κίνημα #MeToo, ενώ καταδικάστηκε σε πρόστιμο πέντε φορές για υποκίνηση φυλετικού μίσους. Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, με αφορμή τον θάνατό της δήλωσε ότι το έθνος πενθεί «έναν θρύλο του αιώνα».

«Οι ταινίες της, η φωνή της, η εκθαμβωτική της λάμψη, τα αρχικά της, οι λύπες της, το γενναιόδωρο πάθος της για τα ζώα, το πρόσωπό της που έγινε Μαριάν - η Μπριζίτ Μπαρντό ενσάρκωσε μια ζωή ελευθερίας», ανέφερε.

Την ίδια στιγμή, διαδικτυακοί απατεώνες εκμεταλλεύονται την εμβληματική εικόνα της για «χυδαίες και απεχθείς απόπειρες εκμετάλλευσης της κληρονομιάς της», σύμφωνα με το Ίδρυμα. Στην ίδια ανακοίνωση, τοποθετήθηκε για «τη διάδοση στο διαδίκτυο και στα κοινωνικά δίκτυα προσφορών πώλησης φωτογραφιών, μοντάζ με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης και κάθε είδους υλικού» που αναπαράγει την εικόνα της, ακόμη και «σε κατασκευασμένες καταστάσεις».

Μπριζίτ Μπαρντό: Την Τετάρτη η κηδεία της

«Πρόκειται για χονδροειδείς κατασκευές, παράνομες προσφορές και πωλήσεις, καθώς και υποτιθέμενες εκστρατείες συγκέντρωσης χρημάτων που ουδέποτε έχουν λάβει οποιαδήποτε έγκριση από το Ίδρυμα Μπριζίτ Μπαρντό, το οποίο δεν μπορεί να ανεχθεί αυτές τις απάτες», αναφέρεται σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα το Σάββατο.

Η Μπαρντό πρωταγωνίστησε σε σχεδόν 50 ταινίες, μεταξύ των οποίων τα «Και ο Θεός Έπλασε τη Γυναίκα» και «Η Περιφρόνηση», καθιερώνοντας τάσεις στη μόδα με τα ατημέλητα ξανθά μαλλιά και το έντονο eyeliner, προτού επιλεγεί ως μοντέλο για τη Μαριάν, το προσωποποιημένο σύμβολο της Γαλλίας. Αποσύρθηκε από την υποκριτική το 1973, σε ηλικία 39 ετών, δηλώνοντας: «Έδωσα τη νιότη και την ομορφιά μου στους άνδρες, δίνω τη σοφία και την εμπειρία μου στα ζώα». Δεκατρία χρόνια αργότερα ίδρυσε τον οργανισμό για τα δικαιώματα των ζώων που φέρει το όνομά της.

Η κηδεία της θα τελεστεί την Τετάρτη στο Σεν Τροπέ, στη νότια Γαλλία, όπου έζησε για δεκαετίες, σε κοιμητήριο με θέα το σπίτι της και τη Μεσόγειο.

Το Ίδρυμα Μπριζίτ Μπαρντό ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι η ταφή θα είναι ιδιωτική, «χωρίς φανφάρες» και «χωρίς επισημότητες», σύμφωνα με το πνεύμα της

