Μπριζίτ Μπαρντό: «Δεν ξέρω ποιος ηλίθιος ξεκίνησε τη φήμη για τον θάνατό μου»

Η Μπριζίτ Μπαρντό προχώρησε στην πρώτη της δημόσια τοποθέτηση μετά τις φήμες που τη ήθελαν να έχει πεθάνει.

Λίγες ημέρες αφότου έγινε γνωστό πως είχε νοσηλευθεί και ότι η κατάσταση της υγείας της ήταν κρίσιμη, άρχισε να διακινείται στα social media η φήμη περί θανάτου της, αναγκάζοντας τη 91χρονη σταρ των «Le Mépris» και «Viva Maria!» να το διαψεύσει.

«Δεν ξέρω ποιος ηλίθιος ξεκίνησε απόψε αυτή τη ψεύτικη είδηση για τον [θάνατό] μου, αλλά να ξέρετε ότι είμαι καλά και δεν έχω καμία πρόθεση να αποχαιρετήσω ακόμη τον κόσμο», έγραψε ενοχλημένη η Μπαρντό στο X (Twitter).

Σύμφωνα με την εφημερίδα Var-matin, η ηθοποιός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση λόγω «σοβαρής ασθένειας», χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτονται περαιτέρω λεπτομέρειες.

Μετά το δημοσίευμα, ένας δημοφιλής λογαριασμός στο Instagram με περιεχόμενο για διασημότητες, ο «Aqababe», που διαχειρίζεται ένας 27χρονος influencer, δημοσίευσε -και στη συνέχεια διέγραψε- ανάρτηση στην οποία ισχυριζόταν ότι η Μπαρντό είχε πεθάνει:

«Μια θρυλική μορφή έφυγε, αφήνοντας πίσω της μια αξέχαστη κληρονομιά και ανεξίτηλο αποτύπωμα στις καρδιές των Γάλλων», φέρεται να ανέφερε η ανάρτηση.

Αν και το περιβάλλον της Μπαρντό δεν έχει κάνει επίσημη δήλωση, εκπρόσωποί της επιβεβαίωσαν στην Independent ότι η ηθοποιός είναι ζωντανή και σε σταθερή κατάσταση.

Μπριζίτ Μπαρντό: Τα προβλήματα υγείας και η ζωή μακριά από τα «φώτα»

Μία εβδομάδα νωρίτερα, έγινε γνωστό, ότι η Μπαρντό νοσηλευόταν σε ιδιωτικό νοσοκομείο στην Τουλόν με την κατάστασή της να κρίνεται «ανησυχητική». Η κατάσταση της «ήταν τόσο ανησυχητική», μεταφέρει η εφημερίδα, «που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το καταφύγιό της στο Σεν-Τροπέ και να μεταφερθεί για νοσηλεία στην Τουλόν».

Από τις ίδιες πληροφορίες προέκυψε, ότι η Μπριζίτ Μπαρντό βρίσκεται εδώ και τρεις εβδομάδες στο ιδιωτικό νοσοκομείο Saint-Jean, όπου «υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση στο πλαίσιο αντιμετώπισης σοβαρής ασθένειας». Η 91χρονη Γαλλίδα σταρ φέρεται να έλαβε εξιτήριο τις επόμενες ημέρες.

Το 2023, η Μπαρντό είχε έρθει αντιμέτωπη με ακόμη μία πρόκληση που αφορούσε την υγεία της. Παρουσίασε αναπνευστικά προβλήματα λόγω υπερβολικής ζέστης. Ο σύζυγός της, Μπερνάρ ντ’Ορμάλ, είχε δηλώσει τότε στη Var-matin πως «είχε μια στιγμή αναπνευστικής δυσκολίας, κάτι αναμενόμενο σε αυτή την ηλικία».

«Όπως όλοι οι άνθρωποι μιας κάποιας ηλικίας, δεν αντέχει πλέον τη ζέστη. Είναι κάτι που συμβαίνει στα 88. Πρέπει να αποφεύγει την υπερκόπωση», είχε σχολιάσει χαρακτηριστικά.

Γεννημένη στο Παρίσι, η Μπριζίτ Μπαρντό ξεκίνησε την καριέρα της το 1952 και τέσσερα χρόνια αργότερα έγινε παγκοσμίως γνωστή με την ταινία «Και ο Θεός... έπλασε τη γυναίκα» (Et Dieu... créa la femme).

Εκτός από την υποκριτική, ασχολήθηκε και με το τραγούδι, ερμηνεύοντας επιτυχίες όπως τα «La Madrague» και «Je t’aime... moi non plus», προτού αποσυρθεί από τον κινηματογράφο το 1973.

Σήμερα, ζει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, έχοντας αφιερώσει τη ζωή της στην προστασία των ζώων μέσω του ιδρύματός της. Στο παρελθόν είχε δηλώσει ότι θα εγκατέλειπε τη Γαλλία αν δεν αποτρεπόταν η ευθανασία δύο άρρωστων ελεφάντων σε τσίρκο — μια μάχη που τελικά κέρδισε.