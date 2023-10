Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Σε λίγες μέρες κυκλοφορεί η αυτοβιογραφία της, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα

Στις 24 Οκτωβρίου αναμένεται να κυκλοφορήσει η αυτοβιογραφία της Μπρίτνεϊ Σπίαρς με τίτλο The Woman in Me (μτφρ: Η γυναίκα μέσα μου) και ταυτόχρονα θα κάνει πρεμιέρα στις πλατφόρμες και το audiobook, όμως, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα...

Συγκεκριμένα και ενώ είχε γίνει γνωστό ότι οι φανατικοί της τραγουδίστριας θα μπορούσαν να ακούσουν τη Μπρίτνεϊ να διαβάζει η ίδια το βιβλίο της, όπως έγινε γνωστό αυτό δεν θα συμβεί παρά μόνο για συγκεκριμένα κεφάλαια και αυτό γιατί η Σπίαρς δεν θέλει να φορτιστεί συναισθηματικά, διαβάζοντας σημεία των πιο σκοτεινών περίοδων της ζωής της.

Ειδικότερα και σύμφωνα με δημοσίευμα του ΤΜΖ η Σπίαρς δεν θέλει στο audiobook να ακούγεται η φωνή της στα κεφάλαια που αφορούν τις τεταμένες σχέσεις με τους γονείς και την 13χρονη κηδεμονία της από τον πατέρα της, Τζέιμι Σπίαρς.

Για τον λόγο αυτό και σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το ΤΜΖ στα κεφάλαια αυτά η ανάγνωση θα γίνει από κάποια διάσημη περσόνα που έχει ήδη ολοκληρώσει την ηχογράφηση, ενώ διαψεύδεται ότι η ηθοποιός Ρις Γουίδερσπουν ανέλαβε αυτή την αποστολή. Το όνομα της πρωταγωνίστριας του Legally Blond είχε πέσει στο τραπέζι των συζητήσεων πριν από αρκετούς μήνες, ωστόσο η ίδια δεν εμφανίστηκε διαθέσιμη για το διάστημα που θα γινόταν η ηχογράφηση.

Υπενθυμίζεται ότι η Σπίαρς φημολογείται ότι έχει υπογράψει συμβόλαιο αξίας 15 εκ. δολαρίων με τον εκδοτικό οίκο Simon & Schuster, οι επικεφαλής του οποίου εμφανίζονται ήδη ικανοποιημένοι από τη συμφωνία, δεδομένου ότι οι προ-παραγγελίες για το βιβλίο βρίσκονται ήδη σε εξαιρετικό σημείο.

Με στοιχεία από το ΤΜΖ