Μπραντ Πιτ: Στη Νέα Μάκρη για τα τελευταία γυρίσματα της ταινίας που πρωταγωνιστεί

Ο Μπραντ Πιτ επέστρεψε στην Αττική, για τα τελευταία γυρίσματα της ταινίας που πρωταγωνιστεί.

Μετά την Ύδρα και τη Χαλκίδα, ο Μπραντ Πιτ επέστρεψε στην Αττική και πιο συγκεκριμένα στη Νέα Μάκρη, στο πλαίσιο των γυρισμάτων της νέας ταινίας «Riders».

Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται σε ένα ιστορικό ξενοδοχείο στη Νέα Μάκρη, που διατηρεί την αυθεντική αισθητική της δεκαετίας του ’80, εποχή στην οποία βασίζεται η ταινία που πρωταγωνιστεί ο διάσημος ηθοποιός.

Υπενθυμίζεται πως στην ταινία, ο ηθοποιός ενσαρκώνει τον Fred Scully, έναν πατέρα που αναζητά τη γυναίκα και την κόρη του μετά από μυστηριώδη γεγονότα.

Η παραγωγή είναι διεθνής και βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Tim Winton, προσφέροντας ένα δυνατό δραματικό φιλμ.