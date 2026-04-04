Μπράιαν Κοξ: «Η πατριαρχία μας έφερε εδώ, ας αναλάβουν οι γυναίκες»

Ο Μπράιαν Κοξ ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός σε νέα συνέντευξη, ασκώντας σκληρή κριτική στον Ντόναλντ Τραμπ αλλά και στην πατριαρχία στις ΗΠΑ.

Ο 79χρονος ηθοποιός του Succession, με αφορμή τη σκηνοθετική του πρεμιέρα, μίλησε στους Times του Λονδίνου και υποστήριξε ότι η αμερικανική κοινωνία παραμένει έντονα πατριαρχική.

«Η πατριαρχία είναι τόσο διάχυτη και τόσο ύπουλη που είναι δύσκολο να την αποτινάξεις. Νομίζω ότι η πατριαρχία είναι ένα ******* χάος και είναι αυτή που μας έφερε στη θέση που βρισκόμαστε σήμερα, και δεν μαθαίνουμε το μάθημά μας», είπε. «Εγώ λέω, δώστε την εξουσία στις γυναίκες».

Αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις, εκτίμησε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες μια γυναίκα δύσκολα θα εκλεγεί πρόεδρος στο άμεσο μέλλον. «Στην Αμερική δεν θέλουν γυναίκα πρόεδρο, όχι στο κοντινό μέλλον», ανέφερε, παραπέμποντας στην ήττα της Χίλαρι Κλίντον το 2016.

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν και για τον Ντόναλντ Τραμπ. «Δεν τον ενδιαφέρει καθόλου ο κόσμος. Τον ενδιαφέρει μόνο το πετρέλαιο», είπε, αποδίδοντας τα κίνητρά του στην «καθαρή απληστία». «Η ιδέα ότι απελευθερώνει ανθρώπους είναι ανοησία», πρόσθεσε.

Ο Κοξ είναι γνωστός για την ευθύτητά του και δεν είναι η πρώτη φορά που εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο. Όταν ρωτήθηκε αν η στάση του αυτή του έχει δημιουργήσει προβλήματα, απάντησε με χιούμορ:

«Η γυναίκα μου μου λέει συνέχεια “πρόσεχε”. Αλλά εγώ λέω, δεν θέλω να προσέχω πια. Κλείνω τα 80 και θα λέω ό,τι θέλω».

Παράλληλα, ετοιμάζεται για την κυκλοφορία της πρώτης του σκηνοθετικής δουλειάς, της ταινίας «Glenrothan», στην οποία πρωταγωνιστεί μαζί με τον Άλαν Κάμινγκ.

Η ταινία, που ο ίδιος αποκαλεί «ερωτική επιστολή στη Σκωτία», αφηγείται την ιστορία ενός άνδρα που επιστρέφει στην οικογενειακή επιχείρηση παραγωγής ουίσκι, με στόχο να επανασυνδεθεί με τον αδελφό του.

Με πληροφορίες από The Independent