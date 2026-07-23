Μπόιλ, Χέρτσογκ, ΜακΝτόνα και μόλις μία γυναίκα: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Βενετίας

Το φετινό Φεστιβάλ Βενετίας μοιάζει να κάνει μια κίνηση επιστροφής. Λιγότερο φορτωμένο από αμερικανικά στούντιο και πλατφόρμες, πιο στραμμένο σε δημιουργούς, πολιτικές ιστορίες, μεγάλα ονόματα του σινεμά των δημιουργών και ντοκιμαντέρ που ακουμπούν τα πιο νευρικά σημεία της εποχής. Όμως αυτή η επιστροφή έχει και μια παλιά σκιά: από τις 20 ταινίες του διαγωνιστικού, μόλις μία έχει σκηνοθετηθεί από γυναίκα.

Η 83η Μόστρα της Βενετίας, που θα πραγματοποιηθεί από τις 2 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε το πρόγραμμά της με μια επιλογή που δείχνει καθαρά τη μετατόπιση. Τα μεγάλα αμερικανικά στούντιο και οι πλατφόρμες δεν έχουν την παρουσία που είχαν σε προηγούμενες χρονιές. Στη θέση τους, το φεστιβάλ δείχνει να επενδύει ξανά στο σινεμά των σκηνοθετών: ταινίες με ισχυρή υπογραφή, διεθνή ονόματα, πολιτική αιχμή και λιγότερη εξάρτηση από τη χολιγουντιανή μηχανή προώθησης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει νέες ταινίες του Ντάνι Μπόιλ, του Μάρτιν ΜακΝτόνα, του Βέρνερ Χέρτσογκ, του Χιροκάζου Κόρε-έντα, του Λι Τσανγκ-ντονγκ, του Φλοριάν Ζελέρ, του Νάνι Μορέτι και του Κέισι Άφλεκ. Η Βενετία παραμένει, έτσι, μια σκηνή όπου το prestige cinema συναντά την κόκκινη μοκέτα, ακόμη κι όταν το Χόλιγουντ κρατά πιο χαμηλά την έντασή του.

Το φεστιβάλ θα ανοίξει με το Ink του Ντάνι Μπόιλ, μια ταινία για την άνοδο του Ρούπερτ Μέρντοχ και την απόκτηση της βρετανικής εφημερίδας The Sun το 1969, με τον Γκάι Πιρς στον ρόλο του μεγιστάνα των media. Η επιλογή δίνει από την αρχή το στίγμα: η φετινή Βενετία κοιτά προς τη δημόσια εξουσία της εικόνας, των media και των ανθρώπων που διαμορφώνουν πολιτική και κοινή γνώμη.

Στο ίδιο πνεύμα, εκτός διαγωνισμού θα παρουσιαστεί το σχεδόν τετράωρο Musk του Άλεξ Γκίμπνεϊ, ένα ντοκιμαντέρ για τον Ίλον Μασκ, τον ιδιοκτήτη του X και ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα πρόσωπα της τεχνολογικής και πολιτικής σκηνής. Αν το Ink κοιτά τον παλιό κόσμο των εφημερίδων, το Musk κοιτά το νέο οικοσύστημα όπου πλατφόρμες, χρήμα, πολιτική επιρροή και δημόσια περσόνα έχουν γίνει σχεδόν αχώριστα.

Ο Μάρτιν ΜακΝτόνα επιστρέφει στη Βενετία με το Wild Horse Nine, μια σκοτεινή κωμωδία με τον Τζον Μάλκοβιτς και τον Σαμ Ρόκγουελ ως πράκτορες της CIA στη Χιλή, λίγο πριν από το πραξικόπημα του Αουγκούστο Πινοτσέτ. Ο Βέρνερ Χέρτσογκ παρουσιάζει το Bucking Fastard, με τις Κέιτ και Ρούνεϊ Μάρα, ενώ ο Φλοριάν Ζελέρ φέρνει το Bunker, με την Πενέλοπε Κρουζ και τον Χαβιέρ Μπαρδέμ ως ζευγάρι που μπαίνει σε μια ιστορία αρχιτεκτονικής, πλούτου και καταστροφικής φαντασίωσης. Ο Ρόμπερτ Πάτινσον θα εμφανιστεί στο Primetime του Λανς Όπενχαϊμ, ψυχολογικό θρίλερ εμπνευσμένο από το αμερικανικό τηλεοπτικό To Catch a Predator.

Η μουσική πλευρά του προγράμματος θα έχει επίσης βάρος. Η Βενετία θα παρουσιάσει το Oasis: Don’t Look Back In Anger, ντοκιμαντέρ για τους Oasis, με τους Λίαμ και Νόελ Γκάλαχερ να αναμένονται στο Λίντο, ενώ ο Ράσελ Κρόου θα παρουσιάσει το δικό του μουσικό ντοκιμαντέρ, What Love Builds. Στο πρόγραμμα βρίσκεται και το Be Brave του Φραντσέσκο Καροτσίνι, για τον ιδρυτή της Diesel Ρέντσο Ρόσο, ένα ντοκιμαντέρ που δημιουργήθηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου με τεχνητή νοημοσύνη.

Όλα αυτά φτιάχνουν μια Βενετία που μοιάζει να θέλει να ξαναθυμηθεί τον εαυτό της ως φεστιβάλ του σινεμά και όχι μόνο ως προθάλαμο των Όσκαρ. Τα τελευταία χρόνια, η Μόστρα είχε επενδύσει πολύ στη λάμψη των μεγάλων αμερικανικών πρεμιέρων, στις ταινίες που στηρίζονται σε σταρ, στο κύρος των πλατφορμών και στην ιδέα ότι το Λίντο μπορούσε να λειτουργήσει ως η πιο γκλαμουράτη ευρωπαϊκή πύλη για την awards season. Φέτος, χωρίς να χάνει τους σταρ της, μοιάζει να μετακινεί το κέντρο βάρους πίσω στους σκηνοθέτες.

Και όμως, εκεί ακριβώς έρχεται η μεγάλη αντίφαση. Αν η Βενετία παρουσιάζει το φετινό της πρόγραμμα ως επιστροφή στη δύναμη του δημιουργού, η λίστα του διαγωνιστικού θυμίζει πόσο στενά παραμένουν τα όρια αυτού του δημιουργού. Από τις 20 ταινίες που διεκδικούν τον Χρυσό Λέοντα, μόνο μία είναι σκηνοθετημένη από γυναίκα: το Kvinde Ukendt (Woman Unknown) της May el-Toukhy.

Το στοιχείο είναι ακόμη πιο χτυπητό επειδή έρχεται μετά από μια περσινή διοργάνωση με πολύ μεγαλύτερη παρουσία γυναικών στο διαγωνιστικό. Η φετινή υποχώρηση δεν μπορεί να περάσει ως λεπτομέρεια σε ένα φεστιβάλ που θέλει να παρουσιάζεται ως βαρόμετρο του διεθνούς σινεμά. Όταν η Βενετία μιλά για παγκόσμια κινηματογραφική δύναμη, αλλά ο κύριος διαγωνισμός της παραμένει τόσο ανδροκρατούμενος, το μήνυμα είναι δύσκολο να αγνοηθεί.

Η ειρωνεία είναι ότι το ίδιο πρόγραμμα μοιάζει γεμάτο σημερινά θέματα: αυτοκρατορίες των media, τεχνολογικοί ολιγάρχες, πολιτική βία, τεχνητή νοημοσύνη, κρατική εξουσία, μουσικά φαινόμενα που επιστρέφουν ως νοσταλγία και brand. Η Βενετία δείχνει να έχει πιάσει πολύ καλά την ατμόσφαιρα του καιρού. Αλλά στο ζήτημα της εκπροσώπησης πίσω από την κάμερα, μοιάζει να επιστρέφει σε μια πολύ παλιότερη εποχή.

Η φετινή Μόστρα έχει λοιπόν δύο ιστορίες. Η πρώτη είναι η ωραία: το Χόλιγουντ κάνει πίσω, τα στούντιο χαμηλώνουν την παρουσία τους και το σινεμά των δημιουργών ξαναβρίσκει χώρο σε ένα από τα πιο σημαντικά φεστιβάλ του κόσμου. Η δεύτερη είναι λιγότερο κολακευτική: όταν το σινεμά των δημιουργών επιστρέφει, η λέξη «δημιουργός» εξακολουθεί να σημαίνει σχεδόν πάντα άνδρας.

Και αυτό κάνει τη φετινή Βενετία ενδιαφέρουσα όχι μόνο για τις ταινίες της, αλλά και για την εικόνα της ίδιας της βιομηχανίας. Ένα φεστιβάλ μπορεί να απομακρύνεται από τη λογική των στούντιο, να αγκαλιάζει ξανά τους σκηνοθέτες και να παρουσιάζει πολιτικά επίκαιρο πρόγραμμα. Αν όμως το κέντρο του παραμένει τόσο ανδρικό, τότε η επιστροφή στο σινεμά των δημιουργών δεν είναι απλώς επιστροφή στην τέχνη. Είναι και επιστροφή σε μια παλιά ιεραρχία.

Η ΛΙΣΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ

Venezia 83 Competition

Ink — Danny Boyle

Company — Casey Affleck

Kami nour (A bit of light) — Ali Asgari

Ritorno a Buenos Aires — Marco Bechis

Un bon petit soldat — Stéphane Brizé

Il fuoco che ti porti dentro — Edoardo De Angelis

Kvinde Ukendt (Woman Unknown) — May el-Toukhy

Bucking Fastard — Werner Herzog

15/18 A Place To Heal — Cédric Kahn

Dau — Ilya Khrzhanovsky

Look Back — Hirokazu Kore-eda

Ga-neung-han sa-rang (Possible love) — Lee Chang-dong

Wild Horse Nine — Martin McDonagh

Succederà questa notte — Nanni Moretti

Primetime — Lance Oppenheim

The Echo Chamber — Andrea Pallaoro

Un peu avant minuit — Nicolas Pariser

L’estranea — Paolo Strippoli

Nelson san, anata ha hito wo koroshimashitaka? (Mr. Nelson, Did You Kill People?) — Shinya Tsukamoto

Bunker — Florian Zeller

Venezia Spotlight

Sumo: Spirit Weighs Nothing — Erik Shirai

Hiwar ma’ albahr (Conversation With The Sea) — Muayad Alayan

Hombre al agua — Gael García Bernal

Serpenti — Roberto De Paolis Maino

Furies — Rami Kodeih

Guria — Levan Koguashvili

Földszint (Ground floor) — Gábor Reisz

Eu contez (I matter) — Alina Şerban

Orizzonti Competition

La ragazza con la Leica — Alina Marazzi

Yak mai (The Burning Giants) — Phuttiphong Aroonpheng

Cudze rzeczy (What belongs to others) — Grzegorz Dębowski

Una storia — Anna Foglietta

La città dei vivi — Edoardo Gabbriellini

Moragheb (Falling House) — Mohsen Gharaei

Too Much Sugar — Robert Greene

The Difficult Bride — Rubaiyat Hossain

La maison du vent — Auguste Bernard, Kouemo Yanghu

I figli della scimmia — Tommaso Landucci

Mia mera sti zoi tis tzo: kefalaio Faidra (A day in the life of Jo: Chapter Phaedra) — Jacqueline Lentzou

Oase (Oasis) — Jannis Lenz

Do kraja dana (Until the day ends) — Jelena Maksimović

La Moula — Jérôme Pierrat

Lovers in the Blue Night — Anuparna Roy

Un détour par Diane — Ann Sirot, Raphaël Balboni

The Color of the Sun — Xavier Tera

Eklipse — Manuel Wetscher

Huangyan shenghuo (Big Little Things) — Michelle Zhou

Open – Out of Competition / βασικές ταινίες

Be Brave — Francesco Carrozzini

What Love Builds — Russell Crowe

Burgundy — Michael Dweck, Gregory Kershaw

Musk — Alex Gibney

The Road to Jericho — Amos Gitai

Al mowaten Osama (Citizen Osama) — Ahmed Hassouna

Union Town — Barbara Kopple

Holy Wood Dust — Victor Kossakovsky

Listy (Letters) — Andrei Kutsila

Biografía de Jorge Luis Borges — Mariano Llinás

My Undesirable Friends: Part II – Exile — Julia Loktev

Boatbuilders — Luke Lorentzen

Imperium — Sergei Loznitsa

Shumei. The living legacy of Kabuki — Miike Takashi

Queer Edward II — Theo Rollason

Oasis: Don’t Look Back In Anger — Dylan Southern, Will Lovelace

Weichen (Dust) — Tsai Ming-liang

Everest: The Other Side — Elizabeth Chai Vasarhelyi, Jimmy Chin

From Inside Out – The Architecture of Peter Zumthor — Wim Wenders

με στοιχεία από Guardian