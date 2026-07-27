Μπένεντικτ Κάμπερμπατς: Η συμφωνία Paramount–Warner είναι «καταστροφική» και πρέπει να μπλοκαριστεί

Ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς συνυπέγραψε άρθρο γνώμης μαζί με τους Άλαν Κάμινγκ και Μπένεντικτ Γουόνγκ, στο οποίο οι τρεις ηθοποιοί υποστηρίζουν ότι η εξαγορά της Warner Bros. Discovery από την Paramount θα πρέπει να μπλοκαριστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στο άρθρο τους στην εφημερίδα The Guardian, με τίτλο «Μία καταστροφή για την τηλεόραση και τον κινηματογράφο θα μπορούσε να είναι ολέθρια για όσα παρακολουθείτε και όσα γνωρίζετε. Δράστε τώρα για να τη σταματήσετε», οι ηθοποιοί κάλεσαν την υπουργό Πολιτισμού του Ηνωμένου Βασιλείου, Λίζα Νάντι, να παρέμβει στη συμφωνία συγχώνευσης ύψους 111 δισεκατομμυρίων δολαρίων, προς όφελος της βρετανικής οπτικοακουστικής βιομηχανίας.

Η παρέμβασή τους έρχεται μετά τη δήλωση της Νάντι στη Βουλή των Κοινοτήτων ότι «προσανατολίζεται στο να παρέμβει» στην εξαγορά, ωστόσο δεν έχει λάβει ακόμη την τελική απόφαση για το αν θα παραπέμψει τη συμφωνία σε πλήρη έρευνα δημοσίου συμφέροντος. Αναμένεται να καταλήξει σε απόφαση όταν το Κοινοβούλιο επιστρέψει από τις θερινές διακοπές τον Σεπτέμβριο.

Benedict Cumberbatch has co-authored an op-ed with Alan Cumming and Benedict Wong in which the actors argue that Paramount‘s takeover of Warner Bros. Discovery should be blocked in the UK.



In The Guardian article, headlined ‘A TV and cinema calamity could be disastrous for what… pic.twitter.com/CViMZd6b7D — Deadline (@DEADLINE) July 27, 2026

Οι τρεις ηθοποιοί είπαν ότι η συμφωνία θα θέσει σε κίνδυνο τα μέσα διαβίωσης χιλιάδων εργαζομένων στη Βρετανία

«Η Νάντι άνοιξε την πόρτα για παρέμβαση. Πρέπει να περάσει μέσα από αυτήν, για χάρη όλων όσοι δημιουργούν βρετανική τηλεόραση και κινηματογράφο, αλλά και όλων όσοι τα παρακολουθούν. Αν δεν το κάνει, θα μείνουμε χωρίς τη δυνατότητα να προστατεύσουμε τη βιομηχανία και τον πολιτισμό μας από αυτή τη συγκέντρωση δύναμης. Δεν πρέπει να παραμερίσουμε το δημόσιο συμφέρον· πρέπει να το υπερασπιστούμε και να μπλοκάρουμε αυτή τη συγχώνευση».

Η Paramount αρνήθηκε να σχολιάσει, ωστόσο εκπρόσωπός της παρέπεμψε σε ανοιχτή επιστολή που είχε δημοσιεύσει τον Φεβρουάριο ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ντέιβιντ Έλισον, προς τη βρετανική δημιουργική κοινότητα. Σε αυτήν δεσμευόταν για επενδύσεις σε περιεχόμενο, διατήρηση των κινηματογραφικών κυκλοφοριών και προστασία του HBO.

Οι τρεις ηθοποιοί εξέφρασαν ανησυχίες ότι η συμφωνία Paramount–Warner θα θέσει σε κίνδυνο «τα μέσα διαβίωσης χιλιάδων εργαζομένων» στη Βρετανία. Παράλληλα, εξέφρασαν προβληματισμό για τη συγκέντρωση των ειδησεογραφικών υπηρεσιών, καθώς η νέα εταιρεία θα ελέγχει τα 5 News, CNN International και CBS News.

«Ένας ιδιοκτήτης που ελέγχει τόσο μεγάλο μέρος της ενημέρωσης και της αλήθειας θέτει σε κίνδυνο το κοινό με τρόπο που δεν προκαλεί καμία συνηθισμένη συγκέντρωση επιχειρηματικής δύναμης», ανέφεραν.

«Γνωρίζουμε επίσης κάτι για τις προθέσεις του συγκεκριμένου ιδιοκτήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο διευθύνων σύμβουλος της Paramount φέρεται να είπε στον Ντόναλντ Τραμπ ότι θα προχωρούσε σε “σαρωτικές αλλαγές” στο CNN εάν ολοκληρωνόταν η συμφωνία. Όταν ο αγοραστής του πιο αξιόπιστου διεθνούς ειδησεογραφικού δικτύου στον κόσμο δίνει υποσχέσεις για το περιεχόμενο σε έναν πολιτικό, ένας Βρετανός υπουργός έχει το δικαίωμα – και ουσιαστικά την υποχρέωση – να θέσει ερωτήματα πριν στεγνώσει το μελάνι».

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσε να εμποδίσει την Paramount να ολοκληρώσει τη συμφωνία

Οι τρεις ηθοποιοί συμπλήρωσαν ότι, «Εάν το υπουργείο της αποφασίσει να παρέμβει, αυτή μπορεί να αποδειχθεί μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις που έχει λάβει υπουργός Πολιτισμού για τον βρετανικό κινηματογράφο, την τηλεόραση και τα μέσα ενημέρωσης εδώ και μία γενιά».

Το άρθρο γνώμης τους δημοσιεύεται μετά την εξασφάλιση ρυθμιστικής έγκρισης από τη WarnerMount στην Ευρωπαϊκή Ένωση την περασμένη εβδομάδα, προτού η συμφωνία τεθεί σε αναμονή έως τον Ιούνιο του 2027 ή μέχρι λίγο μετά την ολοκλήρωση των νομικών διαδικασιών που έχουν κινήσει γενικοί εισαγγελείς πολιτειών των ΗΠΑ και το Σωματείο Σεναριογράφων Αμερικής (Writers Guild of America).

Η προσωρινή αυτή αναστολή μειώνει κάπως τη σημασία της απόφασης της Νάντι, καθώς σε προηγούμενο στάδιο φαινόταν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσε να εμποδίσει την Paramount να ολοκληρώσει τη συμφωνία έως την καταληκτική ημερομηνία της 30ής Σεπτεμβρίου. Η συμφωνία της Paramount θα μπορούσε να ολοκληρωθεί ακόμη και χωρίς την έγκριση των βρετανικών αρχών, καθώς το καθεστώς ελέγχου συγχωνεύσεων στη χώρα δεν προβλέπει υποχρεωτική αναστολή. Ωστόσο, ο Έλισον έχει δηλώσει εξαρχής ότι σκοπεύει να σεβαστεί τη βρετανική διαδικασία.

Ο Άλαν Κάμινγκ έχει εκφράσει και στο παρελθόν τη θέση του κατά της συμφωνίας. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο παρουσιαστής του The Traitors δημοσίευσε ένα βίντεο στο πλαίσιο μίας συμμαχίας με την ονομασία Block the Merger UK, καλώντας το κοινό να επικοινωνήσει με το υπουργείο Πολιτισμού, Μέσων Ενημέρωσης και Αθλητισμού ή τη ρυθμιστική αρχή Ofcom, ζητώντας να εξεταστεί η συγχώνευση σε μεγαλύτερο βάθος.

Με πληροφορίες από Deadline