Μπάρμπαρα Κάρτλαντ: H απόλυτη βασίλισσα της ροζ λογοτεχνίας

Αγαπημένη ροζ λογοτεχνία. Κι αυτή εδώ όχι απλώς η πιο απίστευτη εκπρόσωπός της αλλά η απόλυτη βασίλισσα: η Μπάρμπαρα Κάρτλαντ.

Οι λάτρεις της βασίλισσας του ρομαντισμού μπορούν να κοιμούνται ήσυχοι, καθώς ο γιός της Ιαν Μακ Κορκοντέιλ μετά από χρόνια εντατικής δουλειάς ολοκλήρωσε την ψηφιοποίηση του συνόλου των έργων της.

Καθώς η Μπάρμπαρα, ως γνωστόν, ήταν ασυγκράτητη και έγραφε δυο ιστορίες το μήνα στο ψηφιοποιημένο αρχείο υπάρχουν 160 ανέκδοτες ερωτικές περιπέτειες και 57 εντελώς άγνωστες μέχρι σήμερα ιστορίες.

Ανάμεσά τους τα κορυφαία "Βασιλιάς χωρίς καρδιά", "Ο παγιδευμένος μαρκήσιος" και το "Κάστρο της αγάπης".

Τα υπόλοιπα 490 μυθιστορήματα που έγραψε κυκλοφορούν παγκοσμίως και πουλούν με αμείωτη επιτυχία.

Η Κάρτλαντ δεν ήταν μόνο παραγωγική. Ήταν και ακαταπόνητη. Έγραφε μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής της -πέθανε στα 98 της. Σήμα κατατεθέν των βιβλίων της το ευτυχισμένο, παραμυθένιο τέλος και ο θρίαμβος της αληθινής αγάπης. Πάντως, ό,τι και να λέτε, οι ηρωίδες της ήταν ατίθασες και ανεξάρτητες. Το υποστηρίζουμε αυτό ανεπιφύλακτα. Άλλωστε, κακά τα ψέμματα, Μπάρμπαρα Κάρτλαντ γεννήθηκε μόνο μια.