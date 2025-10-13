Μουσείο Βίλα Γκέτι: Παρουσίαση για την παραγωγή αρώματος στην Πύλο την Ύστερη Εποχή του Χαλκού

Το Μουσείο Βίλα Γκέτι - στο Λος Άντζελες - θα φιλοξενήσει το Σάββατο 18 Οκτωβρίου την εκδήλωση «Perfume in Pylos: Recreating a Bronze Age Scent».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η αρχαιολόγος και ειδικός στη μυκηναϊκή αρωματοποιία, Δρ. Cynthia Shelmerdine, θα παρουσιάσει τα αρχαιολογικά ευρήματα που αποκαλύπτουν τα υλικά, τις μεθόδους παραγωγής και τους ανθρώπους που εμπλέκονταν στην παραγωγή αρωμάτων στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού στην Ελλάδα.

Ο αρωματοποιός Michael Nordstrand θα αναλύσει τη διαδικασία παραγωγής δύο αρωμάτων: ενός αυθεντικού 3.000 ετών από την Πύλο και μιας σύγχρονης εκδοχής του για το σημερινό κοινό.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συγκρίνουν τα δύο αρώματα σε ταινίες αρώματος και να συμμετάσχουν σε μια συζήτηση με την επιμελήτρια Claire Lyons.

Η εκδήλωση αυτή αποτελεί μέρος της περιοδικής έκθεσης «The Kingdom of Pylos», η οποία είναι η πρώτη μεγάλη έκθεση στη Βόρεια Αμερική αφιερωμένη στους Μυκηναίους, η οποία ξεκίνησε στις 27 Ιουνίου 2025 και θα διαρκέσει έως τις 12 Ιανουαρίου 2026.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι διαθέσιμη και μέσω Zoom και είναι δωρεάν, ωστόσο απαιτείται κράτηση.