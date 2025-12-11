To μοναδικό Λιοντάρι που αναπαύεται του Ρέμπραντ σε δημοπρασία

Η μόνη απεικόνιση ενός ζώου του Ρέμπραντ που παραμένει σε χέρια ιδιωτών, το σχέδιο «Νεαρό Λιοντάρι που Αναπαύεται» βρίσκεται για πάνω από δύο δεκαετίες στην αναγνωρισμένη Συλλογή του Λέιντεν — μία από τις σημαντικότερες ιδιωτικές συλλογές ολλανδικής και φλαμανδικής τέχνης του 17ου αιώνα στον κόσμο.Θα δημοπρατηθεί τον Φεβρουάριο του 2026 από τον οίκο Sotheby's.

Το "Νεαρό Λιοντάρι που Αναπαύεται" ανήκει σε μια ομάδα τριών δυνατών σχεδίων του ίδιου θηρίου, στενά συνδεδεμένων σε στυλ και τεχνική, που δημιούργησε ο Ρέμπραντ στα τέλη της δεκαετίας του 1630. Τα άλλα δύο σχέδια αυτού του λιονταριού βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Σε καθένα από αυτά τα σχέδια, ο Ρέμπραντ επεξεργάστηκε προσεκτικά το κεφάλι του νεαρού λιονταριού με παρόμοιο τρόπο και σε καθένα από αυτά αποτύπωσε μια αίσθηση της εσωτερικής ζωής του ζώου τονίζοντας τα μάτια με σταθερές πινελιές. Επίσης, εφάρμοσε διακριτικά γκρι αποχρώσεις για να τραβήξει την προσοχή του θεατή στο κεφάλι και τα μπροστινά πόδια του θηρίου. Για το «Νεαρό Λιοντάρι που Αναπαύεται» ο Ρέμπραντ χρησιμοποίησε μαύρη κιμωλία με λάδι ή μαύρη κιμωλία με υψηλή περιεκτικότητα σε άργιλο, καθώς και λευκή κιμωλία εφαρμοσμένη με πινέλο.

Από τη ζούγκλα στην Ολλανδία του 17ου αιώνα

Λιοντάρια της Βόρειας Αφρικής μεταφέρονταν με πλοία της Ολλανδικής Εταιρείας Ανατολικών Ινδιών στην Ολλανδία, όπου φυλάσσονταν σε θηριοτροφεία και εκτίθεντο σε εκθέσεις. Μεταξύ των διαφόρων ζώων που ζωγράφιζε ο Ρέμπραντ, τα λιοντάρια τον ενδιέφεραν περισσότερο. Εκτός από τα σχέδιά του με άλλα ζώα - όπως άλογα, ελέφαντες, χοίρους, και παραδείσια πουλιά - είναι γνωστά έξι αυτόγραφα σχέδια λιονταριών. Ζωγράφισε αυτά τα ζώα για να εξοικειωθεί με την εμφάνιση και τον χαρακτήρα τους, ώστε αργότερα να μπορέσει να τα απεικονίσει από μνήμης. Για παράδειγμα, συμπεριέλαβε έναν ελέφαντα στο φόντο μιας γκραβούρας του Αδάμ και της Εύας, το 1638, αφού είχε σχεδιάσει το ζώο δια ζώσης μερικές φορές τον προηγούμενο χρόνο. Τα έργα του Ρέμπραντ με τον Άγιο Ιερώνυμο στην έρημο περιέχουν πάντα ένα λιοντάρι.

Τα σχέδια λιονταριών του Ρέμπραντ χρησίμευσαν επίσης ως παραδείγματα για τους μαθητές του. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι σχέδια λιονταριών από μαθητές και οπαδούς του Ρέμπραντ έχουν μερικές φορές αποδοθεί λανθασμένα στον ίδιο τον δάσκαλό τους. Ο έμπορος έργων τέχνης Γιαν Πίτερς Ζόμερ (κατείχε 19 σχέδια λιονταριών του Ρέμπραντ, τα οποία καταγράφηκαν στον κατάλογο της συλλογής του που συντάχθηκε περίπου το 1722. Τα σχέδια λιονταριών ήταν εξαιρετικά δημοφιλή, όπως φαίνεται από τα πολυάριθμα αντίγραφα που δημιουργήθηκαν μετά από αυτά.