«Μοναδικό εύρημα»: Ανακαλύφθηκε εκπληκτικό χρυσό κολιέ που χρονολογείται από το 1530

Ο Charlie Clarke είχε μόλις αγοράσει τον ανιχνευτή μετάλλων του το 2019 όταν έκανε μία εκπληκτική ανακάλυψη στο Γιόρκσαϊρ της Αγγλίας: ένα χρυσό κολιέ το οποίο φαίνεται να συνδέεται με τον βασιλιά Ερρίκο Η'.

Το κρεμαστό κόσμημα περιείχε τα σύμβολα του Ερρίκου και της πρώτης συζύγου του Αικατερίνης της Αραγωνίας, και η αλυσίδα αποτελείται από 75 κρίκους, οι οποίοι συνδέονται με έναν σμαλτωμένο κρίκο. Με την Αικατερίνη, την πρώτη από τις έξι συζύγους του, παντρεύτηκαν τον το 1509.

«Ήταν εκπληκτικό» είπε ο Clarke στο CNN. «Κανείς δεν πιστεύει ότι θα βρει κάτι τέτοιο, σε μία ζωή ειδικότερα, μπορεί σε 30» συμπλήρωσε, αναφερόμενος στο πόσο σπάνιο ήταν το εύρημά του.

Το κολιέ ζυγίζει 300 γραμμάρια και το μενταγιόν έχει σχήμα καρδιάς. Η μία πλευρά είναι στολισμένη με σχέδιο λουλουδιού και η άλλη τα γράμματα «H» και «K» - προφανώς τα ονόματα του ζεύγους (Henry και Kathrine).

Και στις δύο πλευρές υπάρχει χαραγμένο το TOVS + IORS, ένα λογοπαίγνιο με τη γαλλική λέξη «toujours» που σημαίνει «πάντα».

Μετά τον εντοπισμό του κολιέ, ο Clarke συμβουλεύτηκε έναν ειδικό για να μάθει την πραγματική ταυτότητα του πολύτιμου αντικειμένου, αλλά και επικοινώνησε με το Βρετανικό Μουσείο.

Η Rachel King, έφορος έργων Αναγεννησιακής Ευρώπης στο Βρετανικό Μουσείο, έμεινε έκθαμβη όταν έμαθε για το «μοναδικό εύρημα». «Τι είναι; Είναι αληθινό;» ήταν η πρώτη της αντίδραση. Αμέσως μετά σκέφτηκε πόσο εύκολο θα ήταν να ξετυλιχθεί η ιστορία του.

Μόλις ο Clarke παρέδωσε το κολιέ, έγιναν αναλύσεις ώστε να αποσαφηνιστεί πόσο παλιό είναι. Από τα τεστ αποδείχθηκε πως χρονολογείται στο 1530.

Φωτ.: The Trustees of the British Museum