Το MoMA γίνεται ζωντανό δάσος με ένα γιγάντιο αρκουδάκι στο κέντρο του

Στην αυλή του MoMA PS1, εκεί όπου το τσιμέντο του Λονγκ Άιλαντ Σίτι έμοιαζε πάντα να κερδίζει τη μάχη με οτιδήποτε ζωντανό, φυτεύτηκε ένα μικρό δάσος. Όχι ως διακόσμηση, ούτε ως ευγενικό πράσινο διάλειμμα ανάμεσα σε εκθέσεις, αλλά ως έργο τέχνης που θα αλλάζει, θα μεγαλώνει, θα κοιμάται τον χειμώνα και θα επιστρέφει αλλιώς κάθε εποχή.

Το έργο είναι το Among the Flowers I Learned to Love: A Garden of Decreation του Precious Okoyomon και ανοίγει στο κοινό στις 31 Ιουλίου. Είναι η μεγαλύτερη υπαίθρια εγκατάσταση του καλλιτεχνικού προσώπου μέχρι σήμερα και η πρώτη ανάθεση του νέου προγράμματος Courtyard Commission του MoMA PS1, που θα καλεί καλλιτέχνες να μεταμορφώνουν την αυλή του μουσείου με μεγάλης κλίμακας, site-specific έργα.

Στο κέντρο αυτού του ζωντανού περιβάλλοντος βρίσκεται ένα γιγάντιο αρκουδάκι μήκους περίπου 25 ποδιών. Ονομάζεται The Pleasure Principle και λειτουργεί σαν γλυπτό, παιδικό παιχνίδι, ψυχαναλυτική φαντασίωση και κάπως ανοίκειο πέρασμα μαζί. Οι επισκέπτες μπορούν να μπουν στο σώμα του από το πίσω μέρος, να γλιστρήσουν στο εσωτερικό του και να βγουν από το στόμα του, σαν να έχουν περάσει μέσα από μια παράξενη διαδικασία χώνευσης και αναγέννησης.

Facebook Twitter Το The Pleasure Principle στην αυλή του MoMA PS1, ανάμεσα σε δέντρα, άγρια λουλούδια και φυτεύσεις που θα αλλάζουν με τις εποχές. Φωτ.: John Kim / Courtesy MoMA PS1 Facebook Twitter Το γιγάντιο αρκουδάκι του Precious Okoyomon λειτουργεί ως γλυπτό και πέρασμα: οι επισκέπτες μπορούν να μπουν στο σώμα του και να βγουν από το στόμα του. Φωτ.: John Kim / Courtesy MoMA PS1

Γύρω του απλώνεται ένας κήπος με περίπου 50 δέντρα και περισσότερα από 1.500 πολυετή και ετήσια φυτά. Κληματίδες, passion flowers, morning glories, άγρια λουλούδια, αγριόχορτα, σημύδες, ερυθρελάτες, φυτεύσεις που θα αλλάζουν με τον καιρό και θα κάνουν την αυλή να μοιάζει λιγότερο με μουσείο και περισσότερο με έναν οργανισμό σε εξέλιξη. Το έργο θα μείνει έως το 2028, άρα δεν είναι φτιαγμένο για μία μόνο εικόνα εγκαινίων. Είναι φτιαγμένο για διάρκεια, φθορά, αναμονή και επιστροφή.

Το Okoyomon επιστρέφει συχνά στη μορφή του αρκούδου. Η αφετηρία είναι ένα παιδικό αρκουδάκι που είχε το ίδιο όνομα, Precious, και ήταν προγραμματισμένο να λέει «I love you» με τη φωνή του παιδιού που το κρατούσε. Από εκεί, το μοτίβο έγινε κάτι μεγαλύτερο: ένα αντικείμενο τρυφερότητας, απώλειας, παιδικότητας, σώματος και τρόμου. Στο MoMA PS1, το αρκουδάκι δεν είναι χαριτωμένο με τον εύκολο τρόπο. Είναι τεράστιο, διάτρητο, διαβατό. Σε καλεί να παίξεις, αλλά το παιχνίδι περνά μέσα από το σώμα.

Ο τίτλος του έργου ακουμπά σε δύο διαφορετικές πηγές: ένα ποίημα του Φρίντριχ Χέλντερλιν και την έννοια της «decreation» της Σιμόν Βέιλ, την ιδέα μιας αποδόμησης του εαυτού, μιας απομάκρυνσης από το εγώ και τις βεβαιότητές του. Ο κήπος δεν παρουσιάζεται ως ασφαλής φυγή από τον κόσμο, αλλά ως χώρος όπου κάτι μέσα σου μπορεί να λυθεί, να χαλαρώσει, να ξαναφτιαχτεί αλλιώς.

Facebook Twitter Άποψη της αυλής του MoMA PS1, που μεταμορφώθηκε σε ζωντανό δάσος για το Among the Flowers I Learned to Love: A Garden of Decreation. Φωτ.: Hrag Vartanian Facebook Twitter Το The Pleasure Principle μέσα στον νέο κήπο του MoMA PS1, με το Precious Okoyomon στα δεξιά του έργου. Φωτ.: Hrag Vartanian

Γι’ αυτό και η εγκατάσταση δεν λειτουργεί μόνο ως μεγάλο public art spectacle. Στην επιφάνεια έχει όλα τα στοιχεία που θα μπορούσαν να την κάνουν viral: ένα τεράστιο αρκουδάκι, λουλούδια, διαδρομές, φωτογραφίες, μια παιδική εικόνα με σκοτεινή καρδιά. Όμως κάτω από αυτή την πρώτη γοητεία υπάρχει κάτι πιο ανήσυχο: η κλιματική αστάθεια, η ανάγκη για φυτά που αντέχουν, η ιδέα ότι μια πόλη σαν τη Νέα Υόρκη πρέπει να ξανασκεφτεί τι μπορεί να φυτρώνει μέσα της.

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Το δάσος του Okoyomon δεν υπόσχεται επιστροφή σε μια αθώα φύση. Περιλαμβάνει και φυτά που συχνά θεωρούνται ζιζάνια ή «εισβολείς», μορφές ζωής που προσαρμόζονται γρήγορα σε έναν κόσμο που αλλάζει. Αντί να τα αντιμετωπίσει ως λάθος, το έργο τα δέχεται ως μέρος μιας νέας οικολογικής πραγματικότητας. Η αυλή του μουσείου γίνεται έτσι ένα μικρό πείραμα για το πώς μπορεί να μοιάζει η αντοχή.

Το πιο ωραίο στην εγκατάσταση είναι ότι αρνείται να μείνει σταθερή. Δεν είναι ένα γλυπτό που θα το δεις μία φορά και θα το έχεις «καταλάβει». Κάθε μήνας θα αλλάζει τα φυτά, το φως, τη μυρωδιά, τη σκιά, τη σχέση του αρκούδου με τον κήπο. Το έργο επιμένει ότι η τέχνη μπορεί να είναι και κάτι που μεγαλώνει χωρίς να ελέγχεται πλήρως.

Facebook Twitter Το Precious Okoyomon μπροστά στο The Pleasure Principle, το γιγάντιο αρκουδάκι-τσουλήθρα που βρίσκεται στο κέντρο της νέας υπαίθριας εγκατάστασης στο MoMA PS1. Φωτ.: John Kim / Courtesy MoMA PS1 Facebook Twitter

Σε μια εποχή όπου τα μουσεία συχνά αναζητούν το μεγάλο Instagrammable αντικείμενο, το Among the Flowers I Learned to Love κάνει κάτι πιο ενδιαφέρον. Σου δίνει πράγματι την εικόνα —ένα γιγάντιο αρκουδάκι μέσα σε ένα δάσος— αλλά ύστερα την περιπλέκει. Σε βάζει να περάσεις από το σώμα του, να ακούσεις ήχο, να μυρίσεις φυτά, να χαθείς λίγο μέσα σε κάτι που δεν είναι ούτε πάρκο ούτε γλυπτό ούτε παιδική χαρά.

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Το MoMA PS1 δεν απέκτησε απλώς έναν κήπο. Απέκτησε ένα ζωντανό έργο για την παιδική ηλικία, την επιθυμία, τη διάλυση του εαυτού και την ανάγκη να φυτεύουμε κάτι, ακόμη κι όταν ο κόσμος γύρω μας γίνεται πιο ασταθής.

Το αρκουδάκι στο κέντρο του μπορεί να μοιάζει με παιχνίδι. Αλλά αυτό που φυτρώνει γύρω του είναι πολύ πιο σοβαρό.

Με στοιχεία από MoMA PS1, Hyperallergic