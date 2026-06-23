Μογγολία: Αρχαίο DNA σε ταφές αποκαλύπτει ότι ο πλούτος είχε μεγαλύτερη σημασία από την οικογένεια

Ένα νεκροταφείο στη στέπα της Μογγολίας προσφέρει μια νέα οπτική για τη ζωή και το θάνατο σε μία από τις παλαιότερες νομαδικές αυτοκρατορίες της Ασίας.

Οι ερευνητές που μελετούν τη νεκρόπολη του Ταμίρ εντόπισαν στοιχεία που δείχνουν ότι η κοινωνική θέση, ο πλούτος και οι πολιτικές σχέσεις διαδραμάτιζαν σημαντικότερο ρόλο στις αποφάσεις σχετικά με την ταφή από ό,τι οι στενές βιολογικές σχέσεις.

Το νεκροταφείο βρίσκεται σε ένα ψηλό ακρωτήρι με θέα στο σημείο όπου συναντώνται οι ποταμοί Ταμίρ και Ορχόν. Μέλη της Αυτοκρατορίας των Σιονγκ-νου θάφτηκαν εκεί περίπου μεταξύ του 100 π.Χ. και του 100 μ.Χ., μια περίοδος που ξεκίνησε αφού οι στρατιωτικές ήττες από τη Δυναστεία των Χαν ώθησαν τις ομάδες των Σιονγκ-νου βόρεια της ερήμου Γκόμπι. Το νεκροταφείο φαίνεται να εγκαταλείφθηκε περίπου την εποχή που κατέρρευσε η αυτοκρατορία.

Η ανακάλυψη στη Μογγολία

Οι Σιονγκ-νου σχημάτισαν την πρώτη μεγάλη νομαδική αυτοκρατορία των στεπών της Κεντρικής Ασίας και διατηρούσαν μακροχρόνια αντιπαλότητα με την Κίνα των Χαν. Οι ιστορικές πηγές περιγράφουν ένα πολιτικό σύστημα χωρισμένο σε αριστερό και δεξιό κλάδο, που συχνά ηγούνταν από μέλη της επικεφαλής οικογένειας. Οι αρχαιολόγοι αναρωτιούνται εδώ και καιρό πώς τέτοιες πολιτικές δομές διαμόρφωναν την καθημερινή ζωή. Το νεκροταφείο του Ταμίρ προσέφερε μια σπάνια ευκαιρία για έρευνα.

Σε αντίθεση με πολλούς χώρους ταφής στη Μογγολία, το ανατολικό τμήμα του Ταμίρ έχει ανασκαφεί πλήρως. Προηγούμενες γενετικές μελέτες εντόπισαν δύο εκτεταμένες οικογενειακές γενεαλογίες, γνωστές ως Α και Β, μαζί με μια μεγαλύτερη ομάδα ατόμων που δεν είχαν στενή συγγένεια με καμία από τις δύο οικογένειες. Συνολικά, οι δύο γενεαλογίες περιλάμβαναν συγγενείς που εκτείνονταν σε έως και έξι γενιές.

Φωτ.: P. Gérard, B. Noost, and D. Nikolaeva / Alcouffe et al., Antiquity (2026)

Με την πρώτη ματιά, το νεκροταφείο φαινόταν να είναι οργανωμένο με βάση τους οικογενειακούς δεσμούς. Η νέα μελέτη εξέτασε αν οι συγγενικοί δεσμοί καθόριζαν πράγματι τη θέση ταφής ή αν οι κοινωνικοί παράγοντες είχαν μεγαλύτερο βάρος.

Οι ερευνητές εξέτασαν 44 τάφους που περιείχαν 47 άτομα. Συνδύασαν δεδομένα αρχαίου DNA με στατιστική ανάλυση και μια μέθοδο που ονομάζεται «πολιτισμική φυλογενετική», η οποία ανιχνεύει σχέσεις μεταξύ πολιτισμικών πρακτικών και όχι γενετικών. Το βάθος της ταφής, το μέγεθος του τάφου, τα κτερίσματα, οι προσφορές ζώων, η κατασκευή του φέρετρου και τα εισαγόμενα αντικείμενα συμπεριλήφθηκαν όλα στην ανάλυση.

Τα αποτελέσματα έδειξαν την ίδια κατεύθυνση. Ο πλούτος και η κοινωνική θέση εξηγούσαν τα μοτίβα ταφής καλύτερα από τους οικογενειακούς δεσμούς.

Τι πληροφορίες προκύπτουν από την ανασκαφή των τάφων

Τα άτομα που είχαν ταφεί στους πλουσιότερους τάφους συχνά τοποθετούνταν σε μεγάλους τάφους βάθους άνω των τεσσάρων μέτρων. Πολλοί θάβονταν μαζί με αντικείμενα κύρους, κινέζικα σκεύη, χρυσά κοσμήματα, νεφρίτη, υπολείμματα αλόγων και πολλαπλά φέρετρα. Άτομα χαμηλότερης κοινωνικής θέσης θάβονταν γενικά σε ρηχότερους τάφους με λίγα ή καθόλου πολύτιμα αντικείμενα.

Το ένα ερευνητικό μέσο ομαδοποίησε τα άτομα σύμφωνα με οικονομικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά και όχι με βάση την οικογενειακή τους καταγωγή. Αρκετά άτομα από την ίδια γενεαλογική γραμμή κατατάχθηκαν σε πολύ διαφορετικές κατηγορίες, ενώ άτομα χωρίς συγγενική σχέση συχνά μοιράζονταν παρόμοιες ταφικές συνήθειες.

Ένα παράδειγμα ξεχώρισε. Δύο αδέλφια από την ίδια γενεαλογική γραμμή έτυχαν πολύ διαφορετικής ταφής. Ο ένας αναπαύτηκε μαζί με τη σύζυγό του σε έναν από τους πλουσιότερους τάφους του νεκροταφείου και θάφτηκε ανάμεσα σε μέλη μιας εξέχουσας γενεαλογικής γραμμής. Ο αδελφός του θάφτηκε σε απόσταση άνω των 200 μέτρων, κοντά στα όρια της νεκρόπολης. Αν και είχαν την ίδια καταγωγή, η κοινωνική τους θέση φαίνεται να ήταν πολύ διαφορετική.

Η μελέτη εντόπισε στοιχεία που υποδηλώνουν ότι ορισμένες παραδόσεις μεταδίδονταν εντός των οικογενειών. Η αρχιτεκτονική των τάφων, το βάθος των τάφων και ορισμένα αγαθά κύρους συχνά ακολουθούσαν τις οικογενειακές γραμμές από γενιά σε γενιά. Άλλα έθιμα διαδίδονταν ευρύτερα στην κοινωνία. Πρακτικές όπως ο προσανατολισμός των τάφων και ορισμένες τελετουργικές συμπεριφορές αντανακλούσαν ευρύτερες πολιτισμικές επιρροές παρά οικογενειακή κληρονομιά.

Οι ερευνητές εντόπισαν επίσης ενδείξεις ότι η πρόσβαση στο ίδιο το νεκροταφείο ήταν επιλεκτική. Πολλοί στενοί συγγενείς ατόμων που είχαν ταφεί στο Ταμίρ απουσίαζαν από τον χώρο ταφής. Στις περισσότερες γενιές, μόνο ένα μέλος μιας γενεαλογικής γραμμής φαίνεται να έχει ταφεί εκεί, συνήθως συνοδευόμενο από τον/τη σύζυγο και, περιστασιακά, από μικρά παιδιά. Ένα τέτοιο μοτίβο υποδηλώνει ότι η ταφή σε αυτό το τμήμα του νεκροταφείου συνδέονταν με την κοινωνική θέση και τη νομιμότητα και όχι απλώς με την οικογενειακή ιδιότητα.

Τα ευρήματα θέτουν το ενδεχόμενο οι δύο κύριες γενεαλογικές γραμμές να αντιπροσώπευαν πολιτικούς κλάδους εντός της ιεραρχίας των Σιονγκ-νου. Αν και τα ιστορικά στοιχεία είναι περιορισμένα, οι ερευνητές υποδεικνύουν ότι η Γενεαλογική Γραμμή Α και η Γενεαλογική Γραμμή Β ενδέχεται να αντανακλούσαν τις διαιρέσεις «Αριστερά» και «Δεξιά» που περιγράφονται στα κινεζικά αρχεία.

Σύμφωνα με τη μελέτη, το νεκροταφείο του Ταμίρ διαμορφώθηκε από έναν συνδυασμό εξουσίας, πλούτου, συμμαχιών και συμβολικού κύρους. Οι οικογενειακές σχέσεις παρέμεναν σημαντικές, αν και αποτελούσαν μόνο ένα μέρος ενός ευρύτερου κοινωνικού συστήματος. Οι τάφοι δείχνουν ότι στην κοινωνία των Σιονγκ-νου, το ποιος ήταν κάποιος μέσα στην πολιτική και οικονομική τάξη είχε συχνά μεγαλύτερη σημασία από το με ποιον είχε συγγενική σχέση.

Με πληροφορίες από Archaeology News Online Magazine