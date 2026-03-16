Το μήνυμα του Χαβιέ Μπαρδέμ στα Όσκαρ 2026: «Όχι στον πόλεμο, ελευθερία στην Παλαιστίνη»

Κατά την απονομή του Όσκαρ για την καλύτερη ξενόγλωσση ταινία, ο Χαβιέ Μπαρδέμ ξεκίνησε την ομιλία του στο βήμα λέγοντας «όχι στον πόλεμο και ελευθερία στην Παλαιστίνη», κάτι που προκάλεσε θερμό χειροκρότημα από το κοινό στην τελετή απονομής των βραβείων.

Ο Μπαρδέμ φορούσε επίσης μια καρφίτσα με το σύνθημα «όχι στον πόλεμο» και μια άλλη που υποστηρίζει την Παλαιστίνη.

Η στιγμή αυτή έρχεται σε συνέχεια των πρόσφατων αμερικανικών στρατιωτικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν, καθώς και την παρατεταμένη παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή.

Ο Μπαρδέμ κατά του πολέμου στα βραβεία Όσκαρ

Ο Μπαρδέμ βρισκόταν στη σκηνή με την ηθοποιό Πριγιάνκα Τσόπρα.

Σε συνέντευξη που έδωσε στα φετινά βραβεία Όσκαρ ο Μπαρδέμ τόνισε ότι «είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι μπορεί κανείς να ανήκει στην κινηματογραφική κοινότητα και ταυτόχρονα να είναι ένας πολίτης που χρησιμοποιεί αυτό το τεράστιο βήμα για να καταγγείλει την αδικία».

Τον Φεβρουάριο, ο Μπαρδέμ ήταν ένας από τους πάνω από 100 διάσημους που υπέγραψαν μια ανοιχτή επιστολή στην οποία επικρίνουν το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου για τη «σιωπή» του σχετικά με τη Γάζα.

Φωτ. ΕΡΑ

Με πληροφορίες από Variety