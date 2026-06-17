«Μην αφήνεις τους μπάσταρδους να σε συνθλίψουν»: Το μήνυμα της Ελίζαμπεθ Μος μετά τη νίκη Τραμπ

Η Ελίζαμπεθ Μος έστειλε στην Αν Ντάουντ μία από τις πιο διάσημες φράσεις του The Handmaid’s Tale τη νύχτα που ο Ντόναλντ Τραμπ εξελέγη για πρώτη φορά πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η Ντάουντ, που υποδύθηκε τη Θεία Λίντια στη σειρά του Hulu, θυμήθηκε το περιστατικό στο podcast Dinner’s On Me του Τζέσι Τάιλερ Φέργκιουσον. Οι δύο ηθοποιοί βρίσκονταν τότε στα γυρίσματα της πρώτης σεζόν της σειράς, βασισμένης στο δυστοπικό μυθιστόρημα της Μάργκαρετ Άτγουντ.

Όπως είπε, το βράδυ των εκλογών του 2016 ένιωθε ότι «κάτι πήγαινε προς τη λάθος κατεύθυνση» και κοιμήθηκε πριν ολοκληρωθεί η καταμέτρηση. Το επόμενο πρωί ξύπνησε, είδε στην εφημερίδα την είδηση της νίκης του Τραμπ και έστειλε μήνυμα στην Ελίζαμπεθ Μος: «Τι θα κάνουμε; Αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει».

Η απάντηση της Μος ήταν η φράση που είχε ήδη αρχίσει να γίνεται σύμβολο της σειράς: «Don’t let the bastards grind you down». Σύμφωνα με την Ντάουντ, η Μος δεν της την έγραψε στα αγγλικά, αλλά στα λατινικά: «Nolite Te Bastardes Carborundorum».

Η φράση προέρχεται από το μυθιστόρημα της Μάργκαρετ Άτγουντ, που κυκλοφόρησε το 1985, και στη σειρά συνδέθηκε με την αντίσταση απέναντι στο αυταρχικό, θεοκρατικό καθεστώς της Γαλαάδ. Η ίδια η Άτγουντ έχει πει ότι η φράση ξεκίνησε ως αστείο από τα σχολικά της λατινικά, πριν καταλήξει να γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα συνθήματα γύρω από το The Handmaid’s Tale.

Μετά την προβολή της σειράς, το The Handmaid’s Tale απέκτησε και πολιτική ζωή έξω από την οθόνη. Οι κόκκινες στολές των handmaids χρησιμοποιήθηκαν επανειλημμένα σε διαδηλώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών στις ΗΠΑ, μεταξύ άλλων και στις κινητοποιήσεις γύρω από την υποψηφιότητα του Μπρετ Κάβανο για το Ανώτατο Δικαστήριο το 2018.

Η σειρά του Hulu, με πρωταγωνίστρια την Ελίζαμπεθ Μος, έκανε πρεμιέρα το 2017, σε μια περίοδο όπου πολλοί συνέδεαν τη δυστοπία της Άτγουντ με το πολιτικό κλίμα της πρώτης προεδρίας Τραμπ. Η Ντάουντ βραβεύτηκε με Emmy για τον ρόλο της Θείας Λίντια, ενώ ο κόσμος του The Handmaid’s Tale συνεχίζεται πλέον μέσα από το spin-off The Testaments.

με στοιχεία από EW