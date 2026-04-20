Μικρό άκρο αγγλοσαξονικής ζώνης του 9ου αιώνα μ.Χ. εντοπίστηκε σε ανασκαφή

Ένα «μικρό αλλά κομψό» άκρο ζώνης Αγγλοσαξόνων του 9ου αιώνα μ.Χ. αποτελεί το σημαντικότερο εύρημα μιας ανασκαφής στα περίχωρα μιας εμπορικής κωμόπολης στη Βρετανία, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους.

Η ανακάλυψη έγινε το 2024 στο Χέιλσγουορθ του Σάφολκ, δίπλα σε υπολείμματα σαξονικών ταφών και τουλάχιστον τεσσάρων κτιρίων, ένα από τα οποία ενδέχεται να ήταν παρεκκλήσι.

Το εύρημα από κράμα χαλκού ήταν διακοσμημένο με ασήμι και ένα στυλιζαρισμένο κεφάλι ζώου. Θα είχε στερεωθεί στο άκρο μιας δερμάτινης ή υφασμάτινης ζώνης για να αποτρέψει το ξέφτισμα.

Η αρχαιολόγος Τζεζ Μέριντιθ είπε ότι το «αντικείμενο υψηλού κύρους» θα φοριόταν «από έναν κατώτερο άρχοντα ή thegn, έναν πλούσιο έμπορο ή έναν reeve [δημόσιο υπάλληλο]».

«Είναι λοιπόν ένα αρκετά κομψό μικρό αντικείμενο», πρόσθεσε ο ανώτερος υπεύθυνος εκδόσεων της Cotswold Archaeology.

Τα ευρήματα της ανασκαφής

Τα πιο συνηθισμένα ευρήματα κατασκευάστηκαν στην ίδια περιοχή της ανασκαφής, η οποία πραγματοποιήθηκε πριν από ένα έργο ανάπτυξης της McCarthy & Stone.

Ανακαλύφθηκε ένα μικρό νεκροταφείο που περιείχε τα κακώς διατηρημένα λείψανα επτά ατόμων, μεταξύ των οποίων ένας έφηβος και τουλάχιστον δύο άνδρες και δύο γυναίκες.

«Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο είναι η έντονη βιομηχανική διάσταση των ευρημάτων – αυτό που πιθανώς βλέπουμε είναι ένα προάστιο του Χέιλσγουορθ να σχηματίζεται μακριά από την εκκλησία και τον ιστορικό πυρήνα», δήλωσε η Μέριντιθ.

«Από το Σάντμπερι και Ίπσουιτς είναι γνωστό ότι οι κλίβανοι και η επεξεργασία ζώων εκδιώχθηκαν από τις πόλεις εκείνη την εποχή, ωθώντας τις βλαβερές αναθυμιάσεις στα προάστια».

Τα ευρήματα περιλάμβαναν ψημένο πηλό, πέτρες μύλου [για το άλεσμα σιτηρών], ένα βαρίδι, εξαρτήματα επίπλων, καρφιά, μαχαίρια και ένα δόντι χτένας [που χρησιμοποιούνταν για το χτένισμα του μαλλιού πριν το νήμα] και τρία από τα κτίρια είχαν μεγάλες εστίες που συνδέονταν με αυτά.

Ταυτόχρονα υπήρχε ένα πιθανό πέμπτο κτίριο, το οποίο θα μπορούσε να ήταν ένα παρεκκλήσι που σχετιζόταν με τις ταφές.

Τα ευρήματα οστών ζώων έχουν προβληματίσει ιδιαίτερα τους ειδικούς.

Εντοπίστηκαν υπολείμματα ζώων

Η Μέριντιθ είπε: «Το 52% ήταν χοίροι – συμπεριλαμβανομένων 15 κεφαλών χοίρων – που είναι το μεγαλύτερο ποσοστό ευρημάτων χοίρων στην Ανατολική Αγγλία για αυτή την περίοδο σε οποιονδήποτε αρχαιολογικό χώρο και είναι αρκετά παράξενο, δεν ξέρουμε γιατί».

«Και το 4% αφορούσε το ελάφι, όμως κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ήταν οι άρχοντες που το κατανάλωναν, και το μόνο μέρος στην Ανατολική Αγγλία με υψηλό ποσοστό οστών ελαφιού [υπολειμμάτων] είναι το κάστρο Castle Rising στο Νόρφολκ.

«Σκεφτόμαστε ότι ίσως όσοι εργάζονταν γύρω από τις εστίες τρέφονταν με υπολείμματα φαγητού υψηλού κύρους».

Ανακαλύφθηκε επίσης μεγάλη ποσότητα λιωμένου μολύβδου από τζάμια παραθύρων, αλλά όχι αρκετά κοντά στο πιθανό παρεκκλήσι ώστε να ανήκει σε αυτό.

Έτσι, οι αρχαιολόγοι εικάζουν ότι υπήρχε «ένα σημαντικό κτίριο κάπου κοντά στην τοποθεσία».

«Όλα τα ευρήματα δημιουργούν περισσότερες ερωτήσεις από ό,τι απαντήσεις», είπε η Μέριντιθ.

«Χάρη σε μια τυχερή συγκυρία τον 10ο αιώνα, το προάστιο άρχισε να παρακμάζει και να επιστρέφει στη γεωργία, γι' αυτό και είναι αρκετά καλά διατηρημένο».

Η αρχαιολογική έρευνα πραγματοποιήθηκε ως απαίτηση των όρων που εξασφαλίστηκαν στην άδεια πολεοδομίας, σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Πολεοδομικής Πολιτικής.

Με πληροφορίες από BBC