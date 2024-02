«Μικελάντζελο: οι τελευταίες δεκαετίες» στο Βρετανικό Μουσείο

Το μόνο πλήρες σωζόμενο σχέδιο σε χαρτόνι του Μιχαήλ Άγγελου θα παρουσιαστεί στην έκθεση που εγκαινιάζεται στο Βρετανικό Μουσείο αυτή την άνοιξη από τις 2 Μαΐου έως 28 τις Ιουλίου.

Η έκθεση «Μικελάντζελο: οι τελευταίες δεκαετίες», έχει στο επίκεντρο τα τελευταία 30 χρόνια της ζωής του δασκάλου της Αναγέννησης. Η έκθεση στοχεύει να απομακρύνει την προσοχή από τη νεανική περίοδο παραγωγής του, ρίχνοντας φως στα έργα που έγιναν τα χρόνια λίγο πριν τον θάνατό του στα 89, το 1564.

Το 1534, ο Μιχαήλ Άγγελος έφυγε από τη Φλωρεντία για τη Ρώμη, για να μην ξαναδεί την πατρίδα του. Ήταν 59 ετών, αλλά για τον Μιχαήλ Άγγελο αυτή η κίνηση σηματοδότησε την αρχή ενός δραματικού νέου κεφαλαίου που θα διαμόρφωσε θεμελιωδώς τις εμπειρίες του ως καλλιτέχνη και ως άνδρα. Στη Ρώμη είχε κληθεί από τον Πάπα Κλήμη Ζ΄ για να ζωγραφίσει μια τοιχογραφία της Τελευταία Κρίσης στην Καπέλα Σιξτίνα – μια κίνηση που του έφερε νέες παραγγελίες και τον επανένωσε με μερικούς από τους οι πιο στενούς του φίλους.

Έχοντας εξασφαλίσει τη φήμη του με έργα όπως το διάσημο άγαλμα του Δαβίδ, ο Μιχαήλ Άγγελος ήταν ήδη ο πιο διάσημος καλλιτέχνης στην Ευρώπη. Όμως, αντί να επαναπαύεται στις δάφνες του, η χριστιανική του πίστη, η πνευματική δέσμευση και η ελπίδα για σωτηρία τον ώθησαν να δημιουργήσει μερικά από τα πιο εντυπωσιακά έργα της καριέρας του. Τα δυνατά προπαρασκευαστικά σχέδια για την «Τελευταία Κρίση» καθώς και τα πρόσφατα συντηρημένα Επιφάνια – ένα από τα δύο μόνο σωζόμενα σχέδια σε χαρτόνια του Μιχαήλ Άγγελου – δείχνουν την ανανεωμένη του ενέργεια και την επιθυμία να αμφισβητήσει τον εαυτό του.

Michelangelo, Σπουδή για την "Τελευταία κρίση", μαύρη κιμωλία σε χαρτί (περίπου 1534-36). © The Trustees of the British Museum