Μιχαήλ Άγγελος: Σπάνιο σχέδιό του πωλήθηκε σε δημοπρασία για 29.3 εκατομμύρια δολάρια

Ένα φαινομενικά ασήμαντο σχέδιο που κρεμόταν για χρόνια σε έναν τοίχο αποδείχθηκε τελικά χαμένο αριστούργημα του Μιχαήλ Άγγελου.

Κάθε χρόνο, χιλιάδες έργα υποβάλλονται για εκτίμηση μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του οίκου δημοπρασιών Christie’s. Στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για αντικείμενα περιορισμένης αξίας. Τον περασμένο Μάρτιο, ωστόσο, μια φωτογραφία που έφτασε στο γραφείο της Giada Damen, ειδικής στα σκίτσα μεγάλων ζωγράφων στο Christie’s στη Νέα Υόρκη, τράβηξε αμέσως την προσοχή της.

Το έργο απεικόνιζε ένα δεξί πόδι ζωγραφισμένο με κόκκινη κιμωλία, με τα δάχτυλα να ακουμπούν στο έδαφος και τη φτέρνα ελαφρώς ανασηκωμένη.

Παρά το μικρό του μέγεθος, η ποιότητα του σχεδίου ήταν τέτοια που ξεχώριζε. Στο πίσω μέρος της κορνίζας υπήρχε μάλιστα χειρόγραφη ένδειξη με το όνομα «Michelangelo», γραμμένη από τη γιαγιά του ιδιοκτήτη, ο οποίος το θεωρούσε επί χρόνια απλώς ένα αντίγραφο.

Ακολούθησαν έξι μήνες εντατικής έρευνας. Η Damen ταξίδεψε για να δει το έργο από κοντά, το υπέβαλε σε υπέρυθρη ανάλυση και το συνέκρινε με άλλα σχέδια του καλλιτέχνη. Η καθοριστική στιγμή ήρθε όταν το έργο τοποθετήθηκε δίπλα σε σχέδια του Μιχαήλ Αγγέλου που φυλάσσονται στο Metropolitan Museum of Art και σε ένα αντίγραφο του σκίτσου στη Γκαλερί Ουφίτσι στη Φλωρεντία. Η ταύτιση ήταν ξεκάθαρη: επρόκειτο για προπαρασκευαστικό σκίτσο για τα πόδια της Λιβυκής Σίβυλλας στην οροφή της Καπέλα Σιξτίνα.

Η Λιβυκή Σίβυλλα/Φωτογραφία: Getty Images

Η ανακάλυψη θεωρείται εξαιρετικά σπάνια. Από τις χιλιάδες προπαρασκευαστικές μελέτες που δημιούργησε ο Μιχαήλ Άγγελος, έχουν σωθεί μόλις περίπου 600, σχεδόν όλες σε μουσεία. Ένα άγνωστο έως σήμερα σχέδιο σε ιδιωτικά χέρια αποτελεί πραγματική εξαίρεση.

Ο ιδιοκτήτης αποφάσισε να προχωρήσει σε πώληση και το έργο, με τίτλο Study for a Foot of the Libyan Sibyl, βγήκε σε δημοπρασία. Αν και η αρχική εκτίμηση κυμαινόταν μεταξύ 1,5 και 2 εκατ. δολαρίων, η δημοπρασία εξελίχθηκε δραματικά. Μετά από έντονη μάχη προσφορών, το σχέδιο πουλήθηκε έναντι 23,1 εκατ. δολαρίων.

Με την προμήθεια του οίκου, το τελικό ποσό έφτασε τα 29,337 εκατ. δολάρια, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ για έργο του καλλιτέχνη.

Με πληροφορίες από The Times



