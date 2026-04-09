Michael Patrick: Πέθανε ο ηθοποιός σε ηλικία 35 χρονών

Ο ηθοποιός και συγγραφέας Michael Patrick, γνωστός μεταξύ άλλων από τη συμμετοχή του στη σειρά Game of Thrones, πέθανε σε ηλικία 35 ετών.

Ο Ιρλανδός ηθοποιός, που είχε εμφανιστεί σε επεισόδιο της 6ης σεζόν της σειράς Game of Thrones, έφυγε από τη ζωή μετά από μάχη με σοβαρή νευρολογική ασθένεια.

Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε η σύζυγός του, Naomi Sheehan, μέσω ανάρτησης στα social media την Τετάρτη.

Όπως έγινε γνωστό, έδινε τα τελευταία χρόνια μάχη με τη νόσο του κινητικού νευρώνα, μια ανίατη ασθένεια που επηρεάζει το νευρικό σύστημα και οδηγεί σταδιακά στην απώλεια της μυϊκής λειτουργίας.

Η πιο συχνή μορφή της είναι η ALS, χωρίς ωστόσο η οικογένειά του να έχει διευκρινίσει την ακριβή διάγνωση.

Η μάχη με την ασθένεια και το συγκινητικό αντίο στον ηθοποιό

Σε ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα, η σύζυγός του αποκάλυψε πως η διάγνωση έγινε τον Φεβρουάριο του 2023, ενώ τις τελευταίες ημέρες της ζωής του νοσηλευόταν υπό την φροντίδα εξειδικευμένου προσωπικού.

«Έφυγε ήρεμα, περιτριγυρισμένος από την οικογένεια και τους φίλους του. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν πόσο συντετριμμένοι είμαστε», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Η νόσος του κινητικού νευρώνα προκαλεί εξασθένηση, δυσκαμψία και σταδιακή απώλεια των μυών, επηρεάζοντας βασικές λειτουργίες όπως η κίνηση, η ομιλία, η κατάποση και η αναπνοή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Michael Patrick είχε μια αξιόλογη πορεία στον χώρο της υποκριτικής και της τηλεόρασης. Εκτός από το Game of Thrones, συμμετείχε σε παραγωγές όπως Blue Lights, This Town και τη σειρά του BBC, My Left Nut, την οποία συνυπέγραψε ως σεναριογράφος, εμπνευσμένος από τα εφηβικά του χρόνια.

Παράλληλα, είχε εμφανιστεί σε αρκετές ακόμη τηλεοπτικές σειρές, ενώ η πιο πρόσφατη δουλειά του ήταν στην γερμανική τηλεταινία Mordlichtern – Tod auf den Färöer Inseln, που προβλήθηκε το 2025.

Με πληροφορίες από PEOPLE