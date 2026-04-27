Το Michael έγινε παγκόσμια επιτυχία, αλλά η πιο δύσκολη ιστορία του έμεινε για το σίκουελ

Το Michael άνοιξε δυναμικά στο παγκόσμιο box office, με 97 εκατ. δολάρια στις ΗΠΑ και 217,4 εκατ. δολάρια παγκοσμίως, δίνοντας στον Αντουάν Φουκουά (Antoine Fuqua) το μεγαλύτερο άνοιγμα της καριέρας του.

Πίσω, όμως, από την εμπορική επιτυχία της βιογραφικής ταινίας για τον Μάικλ Τζάκσον παραμένει η πιο δύσκολη ερώτηση: τι άφησε έξω η πρώτη ταινία και τι μπορεί να κρατήθηκε για μια πιθανή συνέχεια. Σε νέα συνέντευξή του στο Deadline, ο Φουκουά μίλησε για τα reshoots, τις αφηγηματικές επιλογές γύρω από τις πιο αμφιλεγόμενες πλευρές της ζωής του Τζάκσον και το υλικό που έχει ήδη γυριστεί για το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μετά την ολοκλήρωση της αρχικής παραγωγής, η ταινία βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα σοβαρό πρόβλημα: το αρχικό φινάλε περιλάμβανε τον Τζόρνταν Τσάντλερ (Jordan Chandler), όμως ένας παλαιότερος διακανονισμός προέβλεπε ότι η ιστορία του δεν θα δραματοποιούνταν. Το estate του Τζάκσον ανέλαβε το επιπλέον κόστος των reshoots, που έφτασε τα 50 εκατ. δολάρια, ανεβάζοντας το καθαρό κόστος παραγωγής της ταινίας στα 200 εκατ. δολάρια.

Ο Φουκουά περιέγραψε εκείνη τη στιγμή ως «χτύπημα στο στομάχι», λέγοντας ότι του θύμισε την εμπειρία του με το Emancipation, όταν παρέδιδε το director's cut της ταινίας και ξέσπασε η κρίση μετά το χαστούκι του Γουίλ Σμιθ στον Κρις Ροκ στα Όσκαρ. «Ήταν μια δύσκολη μέρα», είπε για τη στιγμή που ενημερώθηκε ότι το Michael έπρεπε να ξαναστηθεί σε μεγάλο βαθμό.

Ο σκηνοθέτης εξήγησε ότι ο ίδιος, ο παραγωγός Γκράχαμ Κινγκ (Graham King) και ο σεναριογράφος Τζον Λόγκαν (John Logan) χρειάστηκε να ξανασκεφτούν τη δομή της ταινίας. Όπως είπε, κατέληξαν ότι η πρώτη ταινία έπρεπε να μείνει πιο κοντά στο ποιος ήταν ο Μάικλ Τζάκσον πριν από την πλήρη κατάρρευση της δημόσιας εικόνας του.

Ο Jaafar Jackson ως Michael Jackson και ο Antoine Fuqua στα γυρίσματα του Michael. Ο σκηνοθέτης μίλησε στο Deadline για τα reshoots, τις σκηνές που δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και το υλικό που υπάρχει για πιθανό sequel.

«Η ταινία λέγεται Michael, οπότε έπρεπε να εστιάσουμε στον Μάικλ», είπε. Κατά τον Φουκουά, το ζητούμενο ήταν να θυμίσουν στο κοινό τη «μαγεία» του Τζάκσον, τη δύναμη της μουσικής του και την παρουσία του στη σκηνή, αλλά και τις ανασφάλειες και τα τραύματα που τον διαμόρφωσαν.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι αν η ταινία ξεκινούσε κατευθείαν από τις κατηγορίες, μεγάλο μέρος του κοινού —ειδικά οι νεότερες γενιές που δεν γνωρίζουν πλήρως την ιστορία του Τζάκσον— δεν θα είχε το αναγκαίο πλαίσιο. «Η διαδρομή του ήταν τόσο ακραία», εξήγησε, σημειώνοντας ότι η ταινία έπρεπε πρώτα να δείξει τι τον διαμόρφωσε, από τη σχέση με τον πατέρα του, Τζο Τζάκσον, μέχρι την πίεση της φήμης.

Ο Φουκουά αναγνώρισε πάντως ότι η απουσία των κατηγοριών από την πρώτη ταινία απασχόλησε σοβαρά την ομάδα. Όταν ρωτήθηκε αν αυτό βάρυνε τον ίδιο και το στούντιο, απάντησε ότι «σίγουρα» τους προβλημάτισε, επειδή έπρεπε να ξανασκεφτούν τα πάντα από την αρχή.

Το πιο ενδιαφέρον σημείο της συνέντευξης αφορά το πιθανό sequel. Ο Φουκουά επιβεβαίωσε ότι υπάρχει υλικό που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε μια δεύτερη ταινία. Όταν ρωτήθηκε αν έχει ήδη γυρισμένο περίπου ένα τρίτο της συνέχειας, απάντησε: «Απολύτως». Ο σκηνοθέτης είπε επίσης ότι η παραγωγή είχε προχωρήσει αρκετά πέρα από το σημείο όπου τελειώνει η πρώτη ταινία. «Πήγαμε μέχρι τις κατηγορίες που συνδέονταν με τον Τζόρνταν και δεν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. Πήγαμε και πιο πέρα από αυτό. Ίσως έναν ή δύο χρόνους μετά, όταν τα πράγματα άρχισαν να στρέφονται εναντίον του Μάικλ», ανέφερε.

Αυτό δεν σημαίνει ότι το sequel έχει ανακοινωθεί επίσημα. Ο Fuqua είπε ότι θα ήθελε να το σκηνοθετήσει, αν προχωρήσει, αλλά σημείωσε ότι αυτό θα εξαρτηθεί από τον προγραμματισμό του. «Θα με σκότωνε αν το έκανε κάποιος άλλος», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέντευξη μίλησε και για τον Jaafar Jackson, ανιψιό του Michael Jackson, που πρωταγωνιστεί στην ταινία. Ο Fuqua είπε ότι αρχικά εντυπωσιάστηκε βλέποντας μια φωτογραφία του σε δοκιμαστικό και στη συνέχεια πείστηκε από την αφοσίωσή του. Περιέγραψε μάλιστα ένα δοκιμαστικό όπου έκανε στον Jaafar μια απρόβλεπτη ερώτηση, ενώ η κάμερα έγραφε, και εκείνος απάντησε σαν να ήταν ο Michael. «Ηταν σχεδόν πνευματικό», είπε, προσθέτοντας ότι μέλη του συνεργείου είχαν δάκρυα στα μάτια.

Ο Fuqua ανέφερε επίσης ότι είχε μιλήσει μία φορά τηλεφωνικά με τον ίδιο τον Michael Jackson, όταν τον εξέταζαν ως πιθανό σκηνοθέτη για το βίντεο του Remember the Time. Η συνομιλία, όπως είπε, ήταν σύντομη. Ο Jackson του είπε ότι του άρεσε η δουλειά του και «ήθελε απλώς να έρθει σε επαφή».

Το Michael ανοίγει έτσι ένα μεγαλύτερο ερώτημα για τα μουσικά biopics και τη διαχείριση μιας τόσο δύσκολης κληρονομιάς. Η πρώτη ταινία φαίνεται να επέλεξε να ξαναχτίσει τον μύθο του Michael Jackson πριν μπει στο σκοτάδι που τον ακολούθησε. Το κοινό ανταποκρίθηκε μαζικά. Το αν μια πιθανή συνέχεια θα φτάσει πραγματικά στην πιο δύσκολη πλευρά της ιστορίας του, μένει να φανεί.

Με στοιχεία από Deadline.