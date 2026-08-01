Μία ταινία για κάθε μέρα του Αυγούστου στην Αίγινα

Το 19ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αίγινας επιστρέφει από την 1η έως τις 30 Αυγούστου 2026 στο Κτήμα Κολλάτου, παρουσιάζοντας ένα πλούσιο πρόγραμμα αποτελούμενο από 29 ελληνικές ταινίες, κλασικά αριστουργήματα αλλά και σύγχρονες παραγωγές και ντοκιμαντέρ. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ταινίες δημιουργών όπως ο Μιχάλης Κακογιάννης, ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, ο Δημήτρης Κολλάτος, ο Αλέξανδρος Αβρανάς, ο Σωκράτης Καψάσκης, ο Ροβήρος Μανθούλης, ο Δήμος Αβδελιώδης, ο Θόδωρος Μαραγκός και ο Βασίλης Γεωργιάδης.

Το Σάββατο 1η Αυγούστου θα γίνει η επίσημη πρεμιέρα της ταινίας «Ο Νόμος του Μέρφυ» του Άγγελου Φραντζή, ο οποίος θα παρευρεθεί στην προβολή για να παρουσιάσει το έργο του και να συνομιλήσει με το κοινό.

Πολλές από τις προβολές θα πραγματοποιηθούν με την παρουσία των σκηνοθετών τους (Λυδία Καρρά, Άγγελος Φραντζής, Στράτος Τζίτζης, Μαρκ Γκαστίν, Κώστας Χαραλάμπους, Ανιές Σκλάβου και Στέλιος Τατάκης, Κωνσταντίνος Στραγαλινός, Ορέστης Πλακιάς, Τάκης Βογόπουλους, Ανδρέας Χατζηπατέρας, Γιάννης Παρασκευόπουλος, Δημήτρης Ζάχος και Εύα Κολιοπάντου), οπότε θα υπάρξει η δυνατότητα συζήτησης.

Η αυλαία ανοίγει το Σάββατο 1η Αυγούστου με την επίσημη πρεμιέρα της ταινίας «Ο Νόμος του Μέρφυ» του Άγγελου Φραντζή, ο οποίος θα παρευρεθεί στην προβολή για να παρουσιάσει το έργο του και να συνομιλήσει με το κοινό.

Είναι όλοι ευπρόσδεκτοι σε έναν μήνα γεμάτο εικόνες, μνήμη και κινηματογραφική τέχνη κάτω από τον αυγουστιάτικο ουρανό της Αίγινας. Οι προβολές ξεκινάνε στις 22:00 και η είσοδος ελεύθερη.

Πρόγραμμα

1/8

«O Νόμος του Μέρφι» του Άγγελου Φραντζή , 98' (2024)

Με την παρουσία του σκηνοθέτη

Έπειτα από ένα ατύχημα, η Μαρία Αλίκη, μια αποτυχημένη ηθοποιός σε αναζήτηση μεγάλων ρόλων, εισέρχεται σε μια πραγματικότητα όπου καλείται να παίξει όλους τους πιθανούς ρόλους που θα μπορούσε να της έχει χαρίσει η ζωή, αν είχε κάνει διαφορετικές επιλογές. Με τους Κάτια Γκουλιώνη, Ανδρέα Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, Νίκο Κουρή, Τόνια Σωτηροπούλου, Ευαγγελία Ανδρεαδάκη, Θάνο Τοκάκη.

2/8

«Καύση» του Στράτου Τζίτζη, 70' (2015)

Με την παρουσία του σκηνοθέτη

Σε μια πόλη που φλέγεται από ταραχές, πέντε φίλοι μαζεύονται στο σπίτι ενός δικού τους που έχει πεθάνει. Παγιδεύονται εκεί και δεν μπορούν να αποφασίσουν για τον τρόπο της ταφής του. Με τους Νίκο Γεωργάκη, Γωγώ Μπρέμπου, Γιώργο Χρανιώτη, Ιωάννα Μαυρέα, Βασιλική Τρουφάκου.

3/8

«Ο παράδεισος ανοίγει με αντικλείδι» του Βασίλη Μπουτούρη, 93' (1987)

Με την παρουσία του σκηνοθέτη

Ελλάδα, 1950. Δυο αδέρφια, η Χαρά 12 και ο Γιώργος 10 χρονών, όταν η αστυνομία συλλαμβάνει τον μικροκλέφτη πατέρα τους και βλέπουν τη μάνα τους να διασκεδάζει με τον μπάτσο που έκανε τη σύλληψη, φεύγουν απ' το σπίτι. Με τους Ian Doury, Κασσάνδρα Βογιατζή, Στέφανο Eliot, Λυδία Λένωση, Γιώργο Παρτσαλάκη, Μανώλη Δεστούνη, Παύλο Κοντογιαννίδη, Ντίνο Μακρή, Θάνο Γραμμένο.

Facebook Twitter «O Νόμος του Μέρφι» του Άγγελου Φραντζή (2024)

4/8

«Τι έχουν να δουν τα μάτια μου» του Θόδωρου Μαραγκού, 115' (1984)

Τέσσερις παιδικοί φίλοι μεγαλώνουν στην επαρχία γεμάτοι όνειρα και φιλοδοξίες. Η ζωή όμως τους εκτοξεύει στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Βιώνουν διάφορα κοινωνικά γεγονότα και αλλάζουν όπως οι εποχές. Παίζουν οι Βαγγέλης Καζάν, Πέτρος Ζαρκάδης, Κώστας Τσάκωνας, Γιάννης Ευδαίμων.

5/8

«Λώξη» των Δημήτρη Ζάχου και Θανάση Καφετζή, 87' (2024)

Με την παρουσία των σκηνοθετών

«Τρυφερό, ειλικρινές, αστείο», ένα ντοκιμαντέρ για τη Λώξη, την πρώτη ηθοποιό με σύνδρομο Down στο Εθνικό Θέατρο της Ελλάδας.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Η «Λεσβία» της Τζέλης Χατζηδημητρίου θυμάται την Ερεσό που έγινε λεσβιακό καταφύγιο

6/8

«Τρωάδες» του Μιχάλη Κακογιάννη, 109' (1977)

Μετά την πτώση της Τροίας οι αιχμάλωτες γυναίκες περιμένουν να επιβιβαστούν στα πλοία που θα τις μεταφέρουν στην Ελλάδα. Με τους Κάθριν Χέπμπορν, Βανέσα Ρεντγκρέιβ, Ζενεβιέβ Μπιζόλντ, Ειρήνη Παπά, Μπράιαν Μπλεστ, Πάτρικ Μαγκί.

7/8

«Η ανοσία της Εύας» του Γιάννη Μισουρίδη, 91' (2026)

Με την παρουσία της Εύας Κολιοπάντου

Μια παραγωγή της Laika Productions σε συμπαραγωγή με την ΕΡΤ. Η Εύα, μια μεσήλικη ζωγράφος και εκκεντρική περφόρμερ, ταλαντεύεται ανάμεσα στην τρέλα και την ανθρώπινη κωμωδία, τον έρωτα και το φόβο του θανάτου.

8/8

«Quiet Life» του Αλέξανδρου Αβρανά, 99' (2024)

Σουηδία, 2018. Ο Σεργκέι και η Ναταλία, ένα ζευγάρι προσφύγων, εγκαταλείπουν τη Ρωσία μαζί με τις δύο κόρες τους για να ξεκινήσουν μια νέα ζωή στη Σουηδία, ζητώντας άσυλο. Όταν η αίτησή τους απορρίπτεται, η μικρότερη κόρη τους, η Κάτια, πέφτει σε κώμα, μια κατάσταση που συνδέεται με το σύνδρομο της παραίτησης. Με τους Chulpan Khamatova, Grigory Dobrygin, Naomi Lamp, Miroslava Pashutina και Ελένη Ρουσσινού.

9/8

«Ο τελευταίος παρτιζάνος» του Ανδρέα Χατζηπατέρα, 74' (2018)

Ο σκηνοθέτης προσεγγίζει τον Μανώλη Γλέζο με έναν τρόπο γεμάτο φρεσκάδα και διαύγεια, αποκαλύπτοντας τη φλογερή προσωπικότητά του, ενώ άλλοτε με χιουμοριστικό και άλλοτε με βαθιά συγκινητικό τρόπο καταφέρνει να αναδείξει το πάθος του αγωνιστή για την ίδια τη ζωή.

Facebook Twitter «Ο τελευταίος παρτιζάνος» του Ανδρέα Χατζηπατέρα (2018)

10/8

«Το βλέμμα του Οδυσσέα» του Θόδωρου Αγγελόπουλου, 179' (1995)

Το βλέμμα που αναζητά ο ήρωας της ταινίας, επιστρέφοντας στην Ελλάδα έπειτα από 35 χρόνια απουσίας, σε ένα ταξίδι στα κατακερματισμένα μεταπολεμικά Βαλκάνια με αφορμή τρεις χαμένες μπομπίνες των πρωτοπόρων αδελφών Μανάκη. Με τους Χάρβεϊ Καϊτέλ, Έρλαντ Γιόζεφσον, Μάγια Μόργκενστερν, Θανάση Βέγγο, Γιώργο Μιχαλακόπουλο, Ντόρα Βολανάκη και Μάνια Παπαδημητρίου.

11/8

«Τα κολλητήρια» των Ανιές Σκλάβου και Στέλιου Τατάκη

Με την παρουσία των σκηνοθετών

Ο Κώστας, ο Γιάννης, ο Αργύρης και η Ελένη Αθανασίου γνώρισαν τη μαγεία του Καραγκιόζη μέσα στο θεατράκι του Γιώργου Χαρίδημου. Έγιναν βοηθοί του μεγάλου δασκάλου και μετά από χρόνια τριβής έφτασαν να ενσαρκώσουν οι ίδιοι τους ήρωες της παιδικής τους ηλικίας.

12/8

«Η ζωή με τον Άλκη» του Δημήτρη Κολλάτου, 87' (1988)

Μετά τη προβολή της ταινίας θα προσφερθεί γλυκό.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΟΘΟΝΕΣ Ξεκίνα τον Αύγουστό σου με Σπάιντερμαν

13/8

«Ο ζεστός μήνας Αύγουστος» του Σωκράτη Καψάσκη, 83' (1966)

Μια ερωτική-αστυνομική περιπέτεια. Έρωτες, πάθη, ίντριγκες και εγκλήματα ανάμεσα σε καλοβαλμένους αστούς, λαϊκά παιδιά και υποτιθέμενους ζιγκολό. Με τους Πέτρο Φυσσούν, Γιάννη Φέρτη, Κατερίνα Βασιλάκου, Άγγελο Αντωνόπουλο, Μπέττυ Αρβανίτη, Στέφανο Στρατηγό.

14/8

«Οι Πικροδάφνες» της Πάολας Ρεβενιώτη, 67' (2021)

Η Πάολα Ρεβενιώτη, η Μπέττυ Βακαλίδου και η Εύα Κουμαριανού, τρεις τρανς γυναίκες που γνωρίζονται μεταξύ τους περισσότερο από σαράντα χρόνια, σε μια νυχτερινή βόλτα στην Αθήνα, επισκέπτονται ξανά τους δρόμους της πόλης όπου ξεκίνησαν τη σεξεργασία από νεαρή ηλικία.

16/8

«ΠΕΡΙ-ΛΗΨΗ» του Αριστοτέλη Παπακωνσταντίνου, 72' (2023)

Η ταινία τοποθετεί τον θεατή στη θέση ενός χαλαρού… «κάμεραμαν» που ακολουθεί βήμα-βήμα τους μουσικούς Γιάννη Λίταινα, Δημήτρη Μυστακίδη, Κωνσταντή Πιστιόλη, Γιώργο Αγγελάκη και τον ούμπερ «ενορχηστρωτή» Θανάση Παπακωνσταντίνου στο ανεπιτήδευτο στήσιμο μιας ιδιαίτερης συναυλίας.

17/8

«Πέρα από τα συρματοπλέγματα» και «Τα άνθη του σεισμού» της Λυδίας Καρρά

Δυο ντοκιμαντέρ που εστιάζουν στην αρχιτεκτονική, την κοινότητα και τη μνήμη. Με την παρουσία της σκηνοθέτιδας. Σε συνεργασία με την ECOWEEK.

18/8

«Πρόσωπο με πρόσωπο» του Ροβήρου Μανθούλη, 84' (1966)

Η ταινία καυτηριάζει την προδικτατορική πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα, σατιρίζει την ανερχόμενη τάξη των νεόπλουτων και στιγματίζει την πολεοδομική καταστροφή της Αθήνας τη δεκαετία του 1960. Με τους Κώστα Μεσάρη, Ελένη Σταυροπούλου, Θεανώ Ιωαννίδου, Λάμπρο Κοτσίρη.

Facebook Twitter «Πρόσωπο με πρόσωπο» του Ροβήρου Μανθούλη (1966)

19/8

«Εμείς: Μια ταινία για τον Bloody Hawk» των Στέλιου Κοτιώνη και Ορέστη Πλακιά, 101' (2025)

Η ιστορία ανέλιξης του ράπερ Bloody Hawk από τις γειτονιές της Ξάνθης μέχρι τα γεμάτα γήπεδα της Ελλάδας και την πανηγυρική επιστροφή στον τόπο όπου μεγάλωσε.

20/8

Ο Ασπρόμαυρος Κολλάτος με την Αρλέτ Μπωμάν: «Αθηνά ΧΨΞ» 11' (1962) «Ελιές» 21' (1965)

Απαγορεύτηκε την ημέρα της προβολής της και ήταν απαγορευμένη επί 18 χρόνια.

«Ο Θάνατος του Αλέξανδρου» 78' (1966)

21/8

«ΝΤΕΛΙΡΙΟ» του Γιάννη Παρασκευόπουλου, 90' (1999)

Όταν ο Άλκης αποφυλακίζεται, γνωρίζει τυχαία μια κοπέλα και την ερωτεύεται. Εκείνη θα γυρίσει στον πλούσιο φίλο της και ο Άλκης βρίσκει τους παλιούς του συνεργάτες, με τους οποίους οργανώνει μία ακόμα ληστεία. Με τους Απόστολο Γκλέτσο, Τάνια Καψάλη, Άλκη Παναγιωτίδη.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΟΘΟΝΕΣ 10 σημαντικές ταινίες που θα δούμε στο 11ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλόριζου

22/8

«Μην ερωτεύεσαι το Σάββατο» του Βασίλη Γεωργιάδη, 93' (1962)

Ένας ιδιοκτήτης χρηματιστηριακού γραφείου, ο Σπύρος, αν και εξαπατάται από μια κοπέλα, αντί να την καταγγείλει, την ερωτεύεται. Με τους Δημήτρη Παπαμιχαήλ, Γιάννη Γκιωνάκη, Ανδρέα Φιλιππίδη, Μισέλ Πετρίδη, Χριστόφορο Νέζερ, Γιάννη Βογιατζή, Χρήστο Τσαγανέα, Σαπφώ Νοταρά, Δέσπω Διαμαντίδου,Τζένη Βάνου, Ρίτα Σακελλαρίου, Γιώργο Ζαμπέτα. Θα την παρουσιάσει η Πωλίνα Γκιωνάκη και ο εγγονός του Γιάννη Γκιωνάκη, Λευτέρης Παπανικολάου Γκιωνάκης.

23/8

«Ο Καπετάν Μιχάλης» του Κώστα Χαραλάμπους, 152' (2023)

Με την παρουσία του σκηνοθέτη

Ο Καπετάν Μιχάλης, ένας ασυμβίβαστος Κρητικός, συναντά την Εμινέ, γυναίκα του αδελφοποιτού του, Νουρήμπεη, και τον κυριεύει ένας πειρασμός που δεν τον αφήνει σε ησυχία, αποσπώντας τον από αυτό που θεωρεί ιερό καθήκον, την απελευθέρωση της Κρήτης από τους Τούρκους. Με τους Αιμίλιο Χειλάκη, Αλέκο Συσσοβίτη Λουκία Μιχαλοπούλου, Τζένη Καζάκου.

24/8

«Αστροναύτες για δέσιμο» του Σωκράτη Καψάσκη, 62' (1979)

Ένας παλαβιάρης καθηγητής της Αστροφυσικής προσπαθεί να στείλει έναν πύραυλο στο διάστημα και βρίσκει σύμμαχο στις τρέλες του έναν αφελή θαυμαστή της επιστημονικής του ιδιοφυΐας. Με τους Θανάση Βέγγο, Σταύρο Ξενίδη, Κώστα Βουτσά, Έφη Οικονόμου, Ζαννίνο, Αλέκο Τζανετάκο.

Facebook Twitter «The Big Father» του Κωνσταντίνου Στραγαλινού (2023)

25/8

«Νίκη της Σαμοθράκης» του Δήμου Αβδελιώδη, 95' (1990)

Δύο αδέρφια από τη Σάμο ανοίγουν ένα μαγαζί στην Αθήνα. Απέναντί τους ανοίγει φανοποιείο ένας συντοπίτης τους. Μια εχθρότητα αναπτύσσεται γρήγορα μεταξύ τους, η οποία θα κληροδοτηθεί στα εγγόνια τους. Με τους Δήμο Αβδελιώδη, Δημήτρη Πρίφτη, Σπύρο Σακκά, Θανάση Δενδρή, Αλέξανδρο Ξανθόπουλο, Βίκυ Ιακώβου, Σταύρο Μαλέα.

26/8

«Η πρωτοβουλία του φάρου» του Δημήτρη Χωλλ, 60' (2026)

Ο φάρος προειδοποιεί για κίνδυνο. Παλεύει το σκοτάδι με το φως που ρίχνει. Συμβολισμός από τον Δημήτρη Χωλλ με παρουσίες από το Byron Bay της Αυστραλίας. Oι Αυστραλοί ακτιβιστές Hoodie και Johnno καλωσορίζουν τους ανατρεπτικούς συναδέλφους τους που δεν αντέχουν πια τη διαιώνιση της σιωπής και του φόβου. Εμφανίζονται οι πρώτοι «lighthouse keepers» της Ελλάδας.

27/8

«The Loner» του Τάκη Βογόπουλου, 82' (2025)

Τέξας 1923. Ένας φιλήσυχος φωτογράφος μετατρέπεται σε έναν ανελέητο εκδικητή μετά τη φριχτή δολοφονία της εγκύου γυναίκας του. Με τους Τάκη Βογόπουλο, Νίκο Δροσάκη, Μαρία Επιτροπάκη, Ηώ Αντωνοπούλου.

Facebook Twitter «Ο ζεστός μήνας Αύγουστος» του Σωκράτη Καψάσκη (1966)

28/8

«Αθήνα, αναζητώντας τη χαμένη πόλη» των Σούλα Δρακοπούλου και Μαρκ Γκαστίν, 52' (1993)

Οι διαφορετικοί ήρωες των ταινιών από τις οποίες αντλεί το υλικό της η ταινία, ο πρωτευουσιάνος, ο επαρχιώτης, ο άνθρωπος για όλες τις δουλειές, περιγράφουν τη «δική» τους Αθήνα, έτσι όπως τη ζουν καθημερινά.

29/8

«The Big Father» του Κωνσταντίνου Στραγαλινού (2023)

Η ταινία αφηγείται την περιπέτεια ενός οικογενειάρχη, ο οποίος προσπαθεί να σώσει το σπίτι του από τις τράπεζες, μετατρέποντας την ζωή του σε reality show.

30/8

Ταινία-έκπληξη