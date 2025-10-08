Μια ταινία τρόμου με πρωταγωνιστή ένα σκύλο, Τζάρεντ Λέτο αλλά και Έμα Τόμσον από αύριο στα σινεμά

Καθώς ο καιρός φέτος έγινε αφιλόξενος για τους θερινούς κινηματογράφους νωρίτερα από συνήθως, οι χειμερινοί κερδίζουν έδαφος και το πρόγραμμα της διανομής προσαρμόζεται αναλόγως.

Το Τron:Ares επιχειρεί μια επαναφορά στο άλλοτε αγαπητό ψηφιακό σύμπαν, επιστρατεύει τον Τζάρεντ Λέτο ως Τεχνητή Νοημοσύνη με ψυχή, μα η τελευταία λάμπει δια της απουσίας της από την ταινία. Το Good Boy είναι φρέσκια κατάθεση στο σινεμά τρόμου ως ιστορία φαντασμάτων ειπωμένη από το POV ενός σκύλου, με ένα συγκινητικό φινάλε-επίκληση στον αρραγή δεσμό μεταξύ ιδιοκτήτη και κατοικιδίου.

Το Love επιχειρεί (και κατορθώνει) μια μεταγραφή του ρομερικού σινεμά στη Σκανδιναβία. Πρόκειται για το δεύτερο και πιο τρυφερό μέρος μια τριλογίας του Νταγκ Γιόχαν Χάουγκερουντ, που ξεκίνησε με το Sex και ολοκληρώθηκε με το βραβευμένο με Χρυσή Άρκτο Dreams – θα το δούμε σε έναν μήνα.

Στο Dead on Winter η Έμα Τόμσον παίρνει τα όπλα, σε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θρίλερ, που υπερβαίνει το b-movie περίβλημά του. Το Roofman του Ντέρεκ Σιανφράνς βασίζεται στην αληθινή ιστορία ενός δραπέτη που κρύβεται σε ένα McDonalds και, σύμφωνα με τις κριτικές, αποτελεί ακόμα μια κατώτερη των περιστάσεων εξόρμηση ενός σκηνοθέτη που κάποτε άφηνε υποσχέσεις με το Blue Valentine. Τέλος, το Pets on a Train είναι ένα άνω του μετρίου δευτεροκλασάτο animation, που παραλλάσσει τη συνταγή του Speed σε συσκευασία οικογενειακού θεάματος.