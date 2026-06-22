Μια φορά κι έναν καιρό στην Ουαλία: ο Ταραντίνο και η Κάιλι Μινόγκ γυρίζουν μαζί ταινία

Ο Κουέντιν Ταραντίνο ξαναμπαίνει μπροστά από την κάμερα, αυτή τη φορά δίπλα στην Κάιλι Μινόγκ.

Ο Αμερικανός σκηνοθέτης και η Αυστραλή ποπ σταρ συμμετέχουν στο «Tangled Up in Blue», τη νέα ταινία του Βρετανού σκηνοθέτη Τζέιμι Άνταμς. Στο καστ βρίσκονται επίσης ο Τζέισον Άιζακς, η Άλισον Γουίλιαμς, η Σοφία Μπουτέλα και ο RZA, σε ένα από τα πιο απρόσμενα κινηματογραφικά νέα των ημερών.

Ο Ταραντίνο και η Μινόγκ εντοπίστηκαν το Σαββατοκύριακο στην παραθαλάσσια πόλη Porthcawl της Ουαλίας, όπου πραγματοποιήθηκαν γυρίσματα. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, οι δύο τους συμμετείχαν σε σκηνές που περιλάμβαναν κηδεία στο Newton Church και συγκέντρωση μετά την τελετή στο Saltwater Inn. Μάρτυρες ανέφεραν ότι τους είδαν να γελούν και να τραγουδούν μαζί στη διάρκεια των γυρισμάτων.

Η ταινία υποστηρίζεται από τη νεοϋορκέζικη εταιρεία παραγωγής Visor Entertainment, με τους Sabine Stener, Randy Kleinman και Jordan Yale Levine στην παραγωγή. Ο Άνταμς φέρεται να συνδέθηκε με τους παραγωγούς στη διάρκεια του Tribeca, όπου παρουσίασε την προηγούμενη ταινία του.

Το «Tangled Up in Blue» σηματοδοτεί τη δεύτερη συνεργασία του Ταραντίνο με τον Τζέιμι Άνταμς. Ο σκηνοθέτης είχε ήδη εμφανιστεί στο «Only What We Carry», την προηγούμενη ταινία του Άνταμς, που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Tribeca νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Εκεί υποδυόταν έναν πλούσιο ευεργέτη, σε ένα αυτοσχεδιαστικό δράμα με τη Σαρλότ Γκενσμπούρ και τον Σάιμον Πεγκ, γυρισμένο μέσα σε έξι ημέρες στην ακτή της Νορμανδίας.

Ο Τζέιμι Άνταμς είναι γνωστός για ένα σινεμά που βασίζεται στον αυτοσχεδιασμό, στη γρήγορη παραγωγή και σε μια πιο χαλαρή αισθητική που συνομιλεί με τη νουβέλ βαγκ. Η μέθοδός του στηρίζεται λιγότερο στο κλειστό σενάριο και περισσότερο στην παρουσία των ηθοποιών, στην αντίδραση της στιγμής και στη χημεία που γεννιέται στο γύρισμα.

Ο ίδιος είχε περιγράψει πώς έπεισε τον Ταραντίνο να παίξει στο «Only What We Carry», στέλνοντάς του απευθείας μια επιστολή και ένα περίγραμμα της ιστορίας. Ο Άνταμς είχε πει ότι πίστευε στον Ταραντίνο ως ηθοποιό, ακριβώς επειδή είναι ένας από τους σπουδαιότερους αφηγητές συνομιλιών. Όταν τελικά μίλησαν μέσω Zoom, η συζήτηση κινήθηκε από το σινεμά μέχρι την ουαλική κωμική σειρά «Gavin & Stacey».

Το ενδιαφέρον στη νέα ταινία δεν είναι μόνο το εντυπωσιακό καστ. Είναι και η εικόνα του ίδιου του Ταραντίνο, ενός σκηνοθέτη που έχει χτίσει ολόκληρη μυθολογία γύρω από τη σκηνοθετική του φωνή, να παραδίδεται ξανά σε έναν άλλο δημιουργό ως ηθοποιός. Και μάλιστα όχι σε μια μεγάλη στούντιο παραγωγή, αλλά σε ένα μικρότερο, αυτοσχεδιαστικό κινηματογραφικό περιβάλλον, με γυρίσματα σε εκκλησία και παμπ μιας ουαλικής παραθαλάσσιας πόλης.

Η παρουσία της Κάιλι Μινόγκ προσθέτει ακόμη μία αναπάντεχη στρώση. Από ποπ icon και τηλεοπτική φιγούρα μέχρι performer με κινηματογραφικές εμφανίσεις στο παρελθόν, η Μινόγκ μπαίνει εδώ σε μια ταινία που μοιάζει να παίζει ακριβώς με τη συνάντηση διαφορετικών κόσμων: σινεμά δημιουργού, ποπ μυθολογία, αυτοσχεδιασμός, σκηνές κηδείας και ένα καστ που δύσκολα θα μπορούσε να προβλέψει κανείς.

Προς το παρόν, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την πλοκή του «Tangled Up in Blue».

Αυτό, ίσως, ταιριάζει απόλυτα σε μια ταινία του Τζέιμι Άνταμς: το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο στο τι θα συμβεί στην ιστορία, αλλά στο τι μπορεί να συμβεί όταν ο Ταραντίνο, η Κάιλι Μινόγκ, ο RZA, η Σοφία Μπουτέλα, η Άλισον Γουίλιαμς και ο Τζέισον Άιζακς βρεθούν στο ίδιο αυτοσχεδιαστικό κινηματογραφικό σύμπαν.

Με στοιχεία από Variety