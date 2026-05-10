Metallica: Το πρώτο σχόλιο από τις Τρύπες για το «Δεν χωράς πουθενά» στο ΟΑΚΑ

Οι Metallica ξεσήκωσαν το κατάμεστο ΟΑΚΑ το βράδυ του Σαββάτου, έχοντας ετοιμάσει μια σειρά εκπλήξεων για το ελληνικό κοινό.

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της βραδιάς, ήλθε όταν ο Robert Trujillo και ο Kirk Hammett ερμήνευσαν το «Δεν χωράς πουθενά» από τις «Τρύπες».

Η αντίδραση του ελληνικού συγκροτήματος ήλθε μέσα από μία ανάρτηση του κιθαρίστα, Μπάμπη Παπαδόπουλου.

Metallica: Η ανάρτηση του κιθαρίστα από τις «Τρύπες» για το «Δεν χωράς πουθενά»

«Οι Metallica στη χθεσινοβραδυνή συναυλία τους στο ΟΑΚΑ επέλεξαν να παίξουν δύο ελληνικά κομμάτια για να ευχαριστήσουν το κοινό που τους τίμησε με την παρουσία του. Ένα από τα δύο ήταν ένα δικό μας, από τις Τρύπες», έγραψε αρχικά ο κιθαρίστας του συγκροτήματος σε ανάρτηση μέσω Facebook.

«Δεν το έκαναν για να δείξουν ότι παίζουν τα πάντα τέλεια», πρόσθεσε και συνέχισε την ανάρτησή του, γράφοντας: «Δεν έχουν ανάγκη να αποδείξουν αν μπορούν να παίξουν "καλά" αυτά τα κομμάτια. Έχουν αποδείξει την αξία τους μέσα από την πολύχρονη πετυχημένη πορεία τους και μέσα από τη δισκογραφία τους που έχει παγκόσμια αποδοχή. Όλα τα άλλα είναι κουβέντες καφενείου των σόσιαλ. Η ανταπόκριση του κοινού έδειξε ότι σαν καλοί επαγγελματίες ξέρουν να το ικανοποιούν. Προσωπικά, χαίρομαι που ένα τραγούδι που συμμετείχα δημιουργικά όπως το "Δεν χωράς πουθενά" αποδεικνύεται ότι έχει μείνει στην ιστορία της σύγχρονης ελληνικής μουσικής».