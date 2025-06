Metallica: 29 χρόνια από την κυκλοφορία του Load με το εξώφυλλο από «σπέρμα και αίμα»

Οι Metallica γιορτάζουν τα 29 χρόνια από την ημέρα που κυκλοφόρησε το άλμπουμ Load.

Το Load είναι το έκτο άλμπουμ των Metallica και κυκλοφόρησε την 4η Ιουνίου του 1996 και αποτελεί ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα άλμπουμ του συγκροτήματος, καθώς σηματοδότησε μια σημαντική στροφή στον ήχο και την αισθητική τους.

Πριν από ένα μήνα, οι Metallica ανακοίνωσαν deluxe επανέκδοση του Load, «με περισσότερες από 30 ώρες μουσικής, μεγάλο μέρος της οποίας είναι ακυκλοφόρητη», όπως γράφει το Rolling Stone.

Πρόκειται για το πιο αμφιλεγόμενο άλμπουμ των Metallica. Οι πιστοί φαν τους, αιφνιδιάστηκαν τότε με τη μουσική στροφή των Metallica που συνοδεύτηκε και από και από ριζικές αισθητικές αλλαγές. Αφοσιώθηκαν σε πιο μελωδικά και πιο προσωπικά στιχουργικά τραγούδια, έκοψαν τα μαλλιά τους και με έναν τρόπο συστήθηκαν ξανά, με το νέο τους προφίλ.

Η περιοδεία γα την προώθηση του Load ξεκίνησε στις 4 Ιουνίου 1996 από το Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια και ολοκληρώθηκε ένα χρόνο αργότερα στο Έντμοντον του Καναδά, με τους Metallica να δίνουν 158 συναυλίες. Από το νέο δίσκο συμπεριέλαβαν στο set list τους τα τραγούδια "King Nothing", "Ain't My Bitch", "Wasting My Hate", "Until It Sleeps" και "Poor Twisted Me".

Το χαρακτηριστικό εξώφυλλο του Load που παραπέμπει σε φλόγα, είχε βρεθεί τότε στο επίκεντρο των συζητήσεων αφού είχε γίνει γνωστό, ότι στην πραγματικότητα, ήταν η εικόνα συνδυασμού αίματος και σπέρματος κάτω από πλεξιγκλάς. Το εξώφυλλο, Blood and Semen III, δημιουργήθηκε από τον Andres Serrano, ο οποίος πίεσε ένα μείγμα από το δικό του σπέρμα και αίμα ανάμεσα σε φύλλα πλεξιγκλάς.