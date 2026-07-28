Μετά το “Heated Rivalry”, η γκεί βιομηχανία πορνό ανοίγει εκδοτικό οίκο

Το «Heated Rivalry» δεν έκανε απλώς το gay hockey romance τηλεοπτικό φαινόμενο. Έδειξε στην αγορά κάτι που οι αναγνώστες ερωτικής λογοτεχνίας ήξεραν ήδη: ότι οι ιστορίες ανδρικού queer έρωτα δεν ανήκουν πια στο περιθώριο, αλλά έχουν κοινό με πάθος, εμπορική δύναμη και μεγάλη όρεξη για περισσότερα.

Πάνω σε αυτό το κύμα, η Falcon | NakedSword, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εταιρείες gay adult entertainment, περνά τώρα και στις εκδόσεις. Η εταιρεία λανσάρει το FalconINK, έναν νέο εκδοτικό οίκο με επίκεντρο την ερωτική λογοτεχνία και τρεις ετικέτες: Falcon Books, NakedSword Books και Raging Stallion Books.

Οι πρώτοι τίτλοι δείχνουν καθαρά πού θέλει να κινηθεί το νέο εγχείρημα. Το «Hard Ball», από τη Falcon Books, είναι μια gay sports romance νουβέλα με πρωταγωνιστές δύο αντίπαλους παίκτες του μπέιζμπολ, τον Mateo Ruiz και τον Chase Whitaker. Το «Wild Game: Open Season», από τη NakedSword Books, λειτουργεί ως prequel της adult ταινίας «Wild Game» και ακολουθεί έναν παντρεμένο άνδρα του οποίου η ζωή αλλάζει όταν γνωρίζει έναν εργάτη οικοδομής.

Το ενδιαφέρον, όμως, δεν βρίσκεται μόνο στους τίτλους. Βρίσκεται στη μετατόπιση κοινού. Ο CEO της Falcon | NakedSword, Tim Valenti, δήλωσε ότι η εταιρεία δημιουργεί για πρώτη φορά περιεχόμενο και για μία από τις μεγαλύτερες ομάδες του M/M romance: τις γυναίκες αναγνώστριες. Με άλλα λόγια, ένα brand που ιστορικά απευθυνόταν κυρίως σε gay άνδρες αναγνωρίζει ότι το ανδρικό queer romance έχει πλέον πολύ ευρύτερη αγορά.

Αυτό είναι το πραγματικό post-«Heated Rivalry» σημείο. Η επιτυχία της σειράς, βασισμένης στα βιβλία «Game Changers» της Rachel Reid, δεν άνοιξε απλώς την όρεξη για περισσότερο queer sports romance. Έδειξε ότι αυτές οι ιστορίες μπορούν να κινηθούν ανάμεσα σε βιβλίο, τηλεόραση, fandom, social media και επιθυμία με τρόπο που οι πλατφόρμες και οι εκδότες δεν μπορούν πλέον να αγνοήσουν.

Το FalconINK δεν παρουσιάζεται μόνο ως εκδοτικός οίκος, αλλά και ως φυτώριο IP. Ο Ben Rush, co-chief content officer της εταιρείας, περιγράφει το νέο σχήμα ως χώρο από τον οποίο μπορούν να προκύψουν μελλοντικές κινηματογραφικές και τηλεοπτικές μεταφορές, είτε mainstream είτε adult. Αυτό σημαίνει ότι τα βιβλία δεν αντιμετωπίζονται μόνο ως τελικός προορισμός, αλλά ως αφετηρία για νέες ιστορίες, νέες εικόνες και νέα προϊόντα.

Εδώ βρίσκεται και η πιο ενδιαφέρουσα ένταση. Από τη μία, η gay adult βιομηχανία έχει μακρά ιστορία στην παραγωγή φαντασιώσεων, σωμάτων και σεξουαλικών σεναρίων για ένα συγκεκριμένο κοινό. Από την άλλη, το M/M romance έχει χτιστεί σε μεγάλο βαθμό μέσα από αναγνώστριες, fandoms, BookTok, fan fiction και μια αγορά που ζητά όχι μόνο ερωτισμό, αλλά χαρακτήρες, αργό χτίσιμο σχέσης, συναισθηματική ανταμοιβή και κόσμους στους οποίους μπορεί να επιστρέφει.

Η Falcon | NakedSword φαίνεται να ποντάρει ακριβώς σε αυτή τη συνάντηση: την εμπειρία της adult βιομηχανίας με τη νέα εμπορική δύναμη του queer romance. Δεν είναι τυχαίο ότι οι πρώτοι τίτλοι κυκλοφορούν σε paperback, ebook και audiobook, ούτε ότι οι ηχητικές εκδοχές συνδέονται με πρόσωπα από τον adult χώρο. Το βιβλίο γίνεται έτσι μέρος ενός μεγαλύτερου οικοσυστήματος, όπου το κείμενο, η φωνή, η εικόνα και η πιθανή μεταφορά στην οθόνη λειτουργούν μαζί.

Το ερώτημα είναι αν αυτή η μετακίνηση θα γεννήσει πραγματικά ενδιαφέρουσα queer ερωτική λογοτεχνία ή αν απλώς θα μετατρέψει το M/M romance σε ακόμη ένα γρήγορο εμπορικό προϊόν μετά την επιτυχία του «Heated Rivalry». Γιατί το κοινό που στήριξε τέτοιες ιστορίες δεν ζητά μόνο πιο «καυτά» concepts. Ζητά χημεία, διάρκεια, συναισθηματική αλήθεια και χαρακτήρες που δεν μοιάζουν με πρόφαση για την επόμενη σκηνή.

Ακόμη κι έτσι, η είσοδος της Falcon | NakedSword στις εκδόσεις λέει κάτι για το σημείο όπου βρίσκεται σήμερα η queer ποπ κουλτούρα. Τα σύνορα ανάμεσα στο πορνό, το romance, το fandom και το mainstream entertainment γίνονται όλο και πιο διαπερατά.

Και μετά το «Heated Rivalry», όλοι φαίνεται να ψάχνουν το επόμενο ερωτικό σύμπαν που θα μπορέσει να περάσει από το ράφι στην οθόνη.

Με στοιχεία από Variety, Queerty