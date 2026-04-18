Μετά το Baby Reindeer, ο Ρίτσαρντ Γκαντ βουτά πιο βαθιά στο σκοτάδι με το Half Man

Ο Ρίτσαρντ Γκαντ επιστρέφει στην τηλεόραση με το Half Man, την πρώτη του μεγάλη σειρά μετά το Baby Reindeer, σε μια συμπαραγωγή BBC και HBO με τον ίδιο και τον Τζέιμι Μπελ στους βασικούς ρόλους.

Στο κέντρο της ιστορίας βρίσκονται ο Νάιαλ και ο Ρούμπεν, δύο άνδρες που μεγάλωσαν σαν αδέλφια χωρίς να είναι συγγενείς. Οταν ο Ρούμπεν εμφανίζεται ξανά στον γάμο του Νάιαλ, τριάντα χρόνια αργότερα, αρχίζει να ξετυλίγεται μια ιστορία βίας, εξάρτησης και τραύματος που επιστρέφει στα παιδικά τους χρόνια.

Το Half Man δεν έρχεται απλώς ως η επόμενη δουλειά του δημιουργού του Baby Reindeer. Ερχεται σαν μια πιο σκληρή, πιο σκοτεινή μετατόπιση. Ο Γκαντ αφήνει πίσω του την άμεση αυτοβιογραφική εξομολόγηση και περνά σε μια μυθοπλασία που κοιτάζει κατάματα τη ραγισμένη αρρενωπότητα, τη ντροπή και τη βία που συσσωρεύεται εκεί όπου η ευαλωτότητα μαθαίνεται ως αδυναμία.

Ο ίδιος έχει πει ότι η ιδέα της σειράς προϋπήρχε του Baby Reindeer και ότι δεν μπορούσε να τη βγάλει από το μυαλό του, ενώ δεν τον ενδιέφερε να δώσει μια έτοιμη απάντηση στο τι σημαίνει να είσαι άνδρας, αλλά να εξερευνήσει ένα πεδίο που παραμένει ανοιχτό, βίαιο και ασταθές.

Αυτό φαίνεται και στο θεματικό βάρος της σειράς. Σε πρόσφατες συνεντεύξεις, ο Γκαντ μίλησε ανοιχτά για μια παλιότερη κρίση σεξουαλικότητας και για το αίσθημα ότι κάποιοι άνθρωποι μένουν πίσω, ακόμη και μέσα σε μια εποχή που μοιάζει πιο ανοιχτή και πιο προοδευτική. Στο Half Man, ο Νάιαλ παλεύει με την έλξη του προς τους άνδρες, κάτι που τον σπρώχνει και σε ριψοκίνδυνες, αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές. Εδώ βρίσκεται και η πιο ενδιαφέρουσα πλευρά του νέου εγχειρήματος: ο Γκαντ δεν υπόσχεται παρηγοριά, αλλά δίνει χώρο στη σύγχυση.

Οι πρώτες κριτικές προετοιμάζουν ήδη το κοινό για μια σκληρή και βαθιά σωματική εμπειρία θέασης. Ο Guardian γράφει ότι αυτήν τη φορά ο Γκαντ περνά από τη θέση του στόχου στη θέση του τέρατος, με έναν ήρωα πιο βίαιο, πιο ερωτικά φορτισμένο και πιο ακραίο από ό,τι είδαμε στο Baby Reindeer.

Αν εκείνη η σειρά τον σύστησε ως δημιουργό της έκθεσης, το Half Man δείχνει πως τώρα θέλει να δοκιμάσει πόσο μακριά μπορεί να φτάσει όταν η ντροπή, η βία και η ανδρική εξάρτηση γίνονται καθαρή μυθοπλασία.

Με στοιχεία από HBO/BBC, The Guardian, Attitude, The Independent και The Times