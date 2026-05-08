Μετά το Άμνετ, ο Πολ Μεσκάλ και η Τζέσι Μπάκλεϊ ξαναβρίσκονται σε έναν έρωτα στο τέλος της Αμερικής

Ο Πολ Μεσκάλ και η Τζέσι Μπάκλεϊ ξαναβρίσκονται πολύ γρήγορα μετά το Hamnet. Οι δύο ηθοποιοί, που πρωταγωνίστησαν στην ταινία της Κλόι Ζάο, θα συναντηθούν ξανά στο Hold On To Your Angels, τη νέα ταινία του Μπεν Ζάιτλιν, σκηνοθέτη και σεναριογράφου των Μυθικών Πλασμάτων του Νότου.

Η ταινία περιγράφεται ως μια ιστορία παράνομου έρωτα στη Νότια Λουιζιάνα και αναμένεται να παρουσιαστεί σε αγοραστές στο Marché du Film των Καννών. Την παραγωγή έχει αναλάβει η Plan B του Μπραντ Πιτ, μαζί με τον Άλεξ Κόκο της Rapt Film, παραγωγό του Anora.

Σύμφωνα με την περιγραφή του πρότζεκτ, ο Μεσκάλ θα υποδυθεί έναν παράνομο που οδεύει προς την κόλαση, ενώ η Μπάκλεϊ μια ατίθαση οδηγό χαμένων ψυχών. Οι δυο τους ερωτεύονται καταστροφικά, καθώς ο ετοιμόρροπος παράδεισός τους στους βάλτους της Λουιζιάνα αρχίζει να τους παρασύρει.

Ο ίδιος ο Ζάιτλιν περιέγραψε το Hold On To Your Angels ως «την πιο αδιανόητη ιστορία αγάπης» που έχει γνωρίσει: έναν παράνομο έρωτα «για το τέλος της Αμερικής», στη Νότια Λουιζιάνα που χάνεται. Όπως είπε, ονειρεύεται αυτή την ταινία εδώ και 17 χρόνια, από τότε που η Παμ Χάρπερ μπήκε σε οντισιόν για τα Μυθικά Πλάσματα του Νότου.

Για τον Ζάιτλιν, η ταινία είναι μια επιστροφή σε ένα τοπίο που ξέρει καλά: την παραγνωρισμένη, μυθική, πληγωμένη Αμερική. Τα Μυθικά Πλάσματα του Νότου, η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του, έγιναν ένα από τα πιο συζητημένα ανεξάρτητα φιλμ του 2012 και έφτασαν μέχρι τα Όσκαρ. Η επόμενη ταινία του, Wendy, κυκλοφόρησε το 2020. Το Hold On To Your Angels θα είναι η πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία μετά από έξι χρόνια.

Η Τζέσι Μπάκλεϊ και ο Πολ Μεσκάλ στην ταινία Hamnet. Φωτ.: Focus Features

Η επανένωση του Μεσκάλ και της Μπάκλεϊ έρχεται τη στιγμή που και οι δύο βρίσκονται σε μια από τις πιο έντονες φάσεις της καριέρας τους. Η Μπάκλεϊ κέρδισε φέτος το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για το Hamnet, ενώ ο Μεσκάλ έχει ήδη μπροστά του μερικά από τα πιο πολυσυζητημένα πρότζεκτ των επόμενων χρόνων, από την κινηματογραφική τετραλογία του Σαμ Μέντες για τους Beatles, όπου θα υποδυθεί τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ, μέχρι το Merrily We Roll Along του Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ.

Προς το παρόν, το Hold On To Your Angels δεν έχει διανομέα. Με δύο από τα πιο περιζήτητα πρόσωπα του σημερινού σινεμά, την Plan B στην παραγωγή και έναν σκηνοθέτη που επιστρέφει στο δικό του πεδίο, το πρότζεκτ αναμένεται να τραβήξει έντονο ενδιαφέρον στις Κάννες.

Με στοιχεία από Deadline, IndieWire