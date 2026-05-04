Met Gala: Zendaya και Μέριλ Στριπ θα είναι απούσες στην πρώτη χρονιά χορηγίας Μπέζος–Σάντσες

Αρκετοί αστέρες του Χόλιγουντ φέρονται να απουσιάζουν από το φετινό Met Gala, εν μέσω αντιδράσεων για τη συμμετοχή του ιδρυτή της Amazon Τζεφ Μπέζος και της συζύγου του Λόρεν Σάντσες ως βασικών δωρητών και επίτιμων συμπροέδρων της διοργάνωσης.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Zendaya και η Μέριλ Στριπ είναι μεταξύ των A-listers που δεν θα δώσουν το «παρών» στο γκαλά της 4ης Μαΐου στη Νέα Υόρκη. Το περιοδικό Elle ανέφερε ότι η Zendaya επέλεξε να απέχει για να ξεκουραστεί μετά από δύο απαιτητικές και σχεδόν ταυτόχρονες προωθητικές περιοδείες για τις παραγωγές The Drama και την τρίτη σεζόν του Euphoria. Όσο για την Μέριλ Στριπ, η Daily Mail μετέδωσε ότι φέρεται να αρνήθηκε ρόλο συμπροέδρου, με φόντο την εμπλοκή του Μπέζος και της Σάντσες.

Η εμπλοκή του Τζεφ Μπέζος έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Στους δρόμους γύρω από το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης έχουν εμφανιστεί αφίσες με συνθήματα όπως «Met Gala του Μπέζος: χρηματοδοτείται από την εταιρεία που στηρίζει την ICE» και «Μποϊκοτάζ στο Met Gala του Μπέζος». Την καμπάνια οργάνωσε η βρετανική ακτιβιστική ομάδα Everyone Hates Elon, η οποία δηλώνει αντίθετη με την επιρροή των δισεκατομμυριούχων.

Η Άννα Γουίντουρ, επικεφαλής της αμερικανικής Vogue και κεντρικό πρόσωπο του Met Gala, επιχείρησε να περιορίσει τις αντιδράσεις, δηλώνοντας σε συνέντευξή της ότι η Λόρεν Σάντσες «θα αποτελέσει σημαντική προσθήκη» για το μουσείο και την εκδήλωση, εκφράζοντας παράλληλα την εκτίμησή της για τη συμβολή της.

Η φετινή χορηγία σηματοδοτεί ρήξη με την έως τώρα πρακτική της διοργάνωσης, καθώς για πρώτη φορά τον ρόλο του βασικού χρηματοδότη δεν αναλαμβάνει μεγάλος οίκος μόδας, αλλά ιδιώτης επιχειρηματίας.

