Το Met Gala δεν είναι πια μόνο κόκκινο χαλί: είναι ένα παγκόσμιο θέαμα 1,7 δισ. προβολών

Το Met Gala τελείωσε τη Δευτέρα το βράδυ, αλλά στην πραγματικότητα συνεχίστηκε για πολλές ακόμη ώρες στις οθόνες όλου του κόσμου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Vogue, το φετινό Met Gala έφτασε τα 1,696 δισ. προβολές βίντεο παγκοσμίως, σε όλες τις αγορές και τις πλατφόρμες, σημειώνοντας αύξηση 57% σε σχέση με πέρσι. Οι παγκόσμιες αλληλεπιδράσεις στα social media έφτασαν τα 108 εκατ., αυξημένες κατά 24%, ενώ η ζωντανή μετάδοση της Vogue στο YouTube κατέγραψε 1 εκατ. ταυτόχρονους θεατές στο υψηλότερο σημείο της, αριθμό ρεκόρ για τη διοργάνωση.

Τα νούμερα δείχνουν κάτι που είναι πια προφανές, αλλά κάθε χρόνο γίνεται μεγαλύτερο: το Met Gala δεν είναι μόνο ένα κόκκινο χαλί. Είναι ένα παγκόσμιο σύστημα παραγωγής εικόνων, σχολίων, αντιδράσεων, memes, αναλύσεων μόδας και ατελείωτης ανακύκλωσης στα social media.

Η ίδια η Vogue λέει ότι φέτος επιδίωξε να δώσει μεγαλύτερο βάρος στο πλαίσιο και όχι μόνο στον όγκο της κάλυψης. Η Κλόι Μαλ, επικεφαλής του περιεχομένου της Vogue US, ανέφερε ότι στόχος ήταν να απαντηθεί το ερώτημα που θέτουν όλο και περισσότερο οι αναγνώστες: γιατί έχει σημασία όλο αυτό και γιατί πρέπει να μας αφορά.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το κοινό δεν ενδιαφέρθηκε μόνο για τις διασημότητες που ανέβηκαν τα σκαλιά του Metropolitan Museum of Art. Σύμφωνα με τη Vogue, μεγάλη απήχηση είχαν και τα θέματα γύρω από την έκθεση, το νόημα του φετινού θέματος, τους οικοδεσπότες, την εμπειρία του κόκκινου χαλιού και την ίδια τη λειτουργία του gala ως πολιτισμικού γεγονότος.

Η ζωντανή μετάδοση της βραδιάς, με παρουσιάστριες τις Ashley Graham, La La Anthony και Cara Delevingne, έφτασε συνολικά τα 196 εκατ. προβολές, σε live και επανάληψη, χωρίς να υπολογίζονται τα views του YouTube λόγω καθυστέρησης στα δεδομένα. Στις ΗΠΑ, οι προβολές βίντεο στα κανάλια της Vogue και στο YouTube αυξήθηκαν κατά 630% σε σχέση με πέρσι, φτάνοντας τα 10 εκατ.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η επίδραση στα social media. Οι προβολές στα αμερικανικά κοινωνικά κανάλια της Vogue αυξήθηκαν κατά 43%, φτάνοντας τα 880 εκατ., ενώ οι αντίστοιχες αλληλεπιδράσεις έφτασαν τα 52 εκατ. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι προβολές στα social media ανέβηκαν στα 1,5 δισ.

Το Instagram και το TikTok λειτούργησαν, σύμφωνα με τη Vogue, σαν η πραγματική είσοδος του κοινού στη φετινή κάλυψη. Δεν είναι πια μόνο τα sites ή η ζωντανή μετάδοση που ορίζουν το Met Gala. Είναι τα μικρά βίντεο, τα backstage στιγμιότυπα, τα «get ready with me», τα κοντινά σε ένα φόρεμα, οι αντιδράσεις μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η αίσθηση ότι το κοινό δεν βλέπει απλώς το γεγονός αλλά βρίσκεται μέσα στην περιφέρειά του.

Και φυσικά, πίσω από τη μηχανή της εικόνας υπάρχει και η μηχανή του χρήματος. Το φετινό gala συγκέντρωσε 42 εκατ. δολάρια για το Costume Institute του Metropolitan Museum of Art, ποσό ρεκόρ για τον θεσμό, αυξημένο από τα 31 εκατ. δολάρια της προηγούμενης χρονιάς.

Αυτό είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο του Met Gala σήμερα. Παραμένει μια φιλανθρωπική βραδιά για τη μόδα, αλλά λειτουργεί ταυτόχρονα ως παγκόσμιο μιντιακό γεγονός, ως μηχανισμός κύρους για το μουσείο, ως σκηνή διασημότητας για τους σταρ και ως εργοστάσιο περιεχομένου για τις πλατφόρμες.

Τα φορέματα εξακολουθούν να είναι η αφορμή. Όμως το πραγματικό θέαμα είναι πια η κλίμακα: πόσα βλέμματα μπορεί να συγκεντρώσει ένα κόκκινο χαλί, πόσο γρήγορα μπορεί να μετατραπεί σε παγκόσμια συζήτηση και πόσο χρήμα, κύρος και προσοχή μπορεί να παραχθεί από μία νύχτα στη Νέα Υόρκη.

Με στοιχεία από Vogue