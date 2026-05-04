Met Gala: 8 διάσημοι που έχουν γυρίσει την πλάτη στη «βραδιά της μόδας»

Το Met Gala, η πιο προβεβλημένη βραδιά της μόδας, συγκεντρώνει κάθε χρόνο τα μεγαλύτερα ονόματα του θεάματος. Ωστόσο, δεν είναι όλοι πρόθυμοι να βρεθούν στο κόκκινο χαλί και σε μία περίπτωση, η απουσία δεν είναι καν επιλογή.

Ακολουθούν ορισμένες από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις αποκλεισμών και αποχών:

1. Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι το μοναδικό πρόσωπο που έχει αποκλειστεί ρητά από το Met Gala.

Η Άννα Γουίντουρ το επιβεβαίωσε το 2017, όταν ρωτήθηκε σε τηλεοπτική εκπομπή ποιον δεν θα καλούσε ποτέ ξανά στην εκδήλωση. Η απάντησή της ήταν άμεση: «Ντόναλντ Τραμπ».

2. Τίνα Φέι

Η Τίνα Φέι έχει εκφραστεί ανοιχτά κατά της εκδήλωσης, την οποία είχε παρακολουθήσει μόνο μία φορά, το 2010.

Σε συνέντευξή της το 2015, τη χαρακτήρισε «παρέλαση ηλιθίων».

«Αν είχες ένα εκατομμύριο χέρια, όλοι όσοι θα ήθελες να χτυπήσεις στον κόσμο είναι εκεί», είπε, προσθέτοντας: «Προφανώς, δεν θα ξαναπάω ποτέ».

Η Τίνα Φέι / Φωτ.: EPA, αρχείου

3. Τζακ Σλόσμπεργκ

Ο εγγονός του Τζον Φ. Κένεντι, Τζακ Σλόσμπεργκ, έχει επίσης καλέσει σε αποχή από το Met Gala.

Το 2025 δήλωσε ότι, παρά το γεγονός ότι έχει περάσει καλά σε προηγούμενες εμφανίσεις του, δεν θεωρεί ότι είναι κατάλληλη στιγμή για μια τέτοια εκδήλωση.

«Μου αρέσει να διασκεδάζω και έχω πάει στο Met Gala στο παρελθόν», είπε. «Αλλά φέτος, με τόσα να συμβαίνουν στον κόσμο και στη χώρα, δεν μπορώ με καθαρή συνείδηση να πάω».

Ο Τζακ Σλόσμπεργκ / Φωτ.: EPA, αρχείου

4. Λίλι Ράινχαρτ

Η ηθοποιός Λίλι Ράινχαρτ άσκησε έμμεση αλλά έντονη κριτική στο Met Gala του 2022, στοχοποιώντας τη δημόσια συζήτηση γύρω από τη δίαιτα και την εικόνα σώματος.

Μετά την εμφάνιση της Κιμ Καρντάσιαν με το φόρεμα της Μέριλιν Μονρόε, η Ράινχαρτ έγραψε: «Να περπατάς στο κόκκινο χαλί και να λες ότι πεινάς… επειδή δεν έχεις φάει υδατάνθρακες για έναν μήνα… μόνο και μόνο για να χωρέσεις σε ένα φόρεμα; Είναι τόσο λάθος. Σε τόσα επίπεδα».

Κάλεσε επίσης το κοινό να «σταματήσει να στηρίζει τέτοιες βλαβερές διασημότητες». Αργότερα δήλωσε ότι δεν πιστεύει πως θα προσκληθεί ξανά: «Ήταν διασκεδαστικό, αλλά μετά από όσα είπα, δεν νομίζω ότι θα με καλέσουν πάλι».

Η Λίλι Ράινχαρτ / Φωτ.: EPA, αρχείου

5. Ζέιν Μάλικ

Ο Ζέιν Μάλικ, που είχε παραστεί το 2016, δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να επιστρέψει.

Σε συνέντευξή του το 2018, χαρακτήρισε την εκδήλωση επιφανειακή: «Θα προτιμούσα να κάθομαι στο σπίτι και να κάνω κάτι παραγωγικό, παρά να ντύνομαι με πανάκριβα ρούχα και να φωτογραφίζομαι».

Πρόσθεσε ότι η λογική του «κοίτα με πόσο υπέροχος είμαι» δεν του ταιριάζει.

6. Τιμ Γκαν

Ο παρουσιαστής του Project Runway, Τιμ Γκαν, αποκλείστηκε από την εκδήλωση μετά από διαμάχη με την Άννα Γουίντουρ.

Όπως έχει πει, η ρήξη προκλήθηκε όταν περιέγραψε δημόσια ένα περιστατικό στο οποίο η Γουίντουρ μεταφέρθηκε από σωματοφύλακες σε επίδειξη μόδας. Από τότε, όπως σημείωσε, βρίσκονται σε «ανοιχτό πόλεμο».

7. Έιμι Σούμερ

Η Έιμι Σούμερ έχει επίσης επικρίνει το Met Gala για την υπερβολή του.

«Είναι άνθρωποι που προσποιούνται ότι κάνουν συζήτηση. Δεν μου αρέσει αυτή η φάρσα», δήλωσε σε συνέντευξή της. «Είμαστε ντυμένοι σαν… ανόητοι. Δεν με ενδιαφέρει».

Παρότι αργότερα επέστρεψε στην εκδήλωση, η στάση της παραμένει χαρακτηριστική της κριτικής που δέχεται το gala.

8. Ντέμι Λοβάτο

Η Ντέμι Λοβάτο έχει περιγράψει την εμπειρία της στο Met Gala ως ιδιαίτερα αρνητική.

Αναφερόμενη στην παρουσία της το 2016, δήλωσε ότι ένιωσε τόσο άβολα που σκέφτηκε να επιστρέψει στο αλκοόλ: «Θυμάμαι ότι ήμουν τόσο άβολα που ήθελα να πιω».

Η Ντέμι Λοβάτο / Φωτ.: EPA, αρχείου

Όπως εξήγησε, είχε μια δυσάρεστη εμπειρία με άλλο άτομο στην εκδήλωση και ένιωσε ότι το περιβάλλον ήταν «κλειστό» και αποκλειστικό. Μετά το gala, πήγε απευθείας σε συνάντηση των Αλκοολικών Ανώνυμων.

«Φορούσα ακόμη κοσμήματα αξίας εκατομμυρίων δολαρίων και ένιωθα πιο κοντά με τους ανθρώπους εκεί — που αντιμετώπιζαν τις ίδιες δυσκολίες με εμένα — παρά με όσους ήταν στο Met Gala», ανέφερε.

Παρά την εμπειρία της, επέστρεψε στην εκδήλωση το 2024.

Με πληροφορίες από People